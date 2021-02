Matchbericht Machtdemonstration im Brügglifeld: Der FC Aarau lässt Xamax keine Chance und schnuppert wieder an der Barrage Der FC Aarau schenkt Neuchâtel Xamax eine 4:0-Packung ein und gewinnt damit auch die dritte Direktbegegnung dieser Saison. Mit dem ersten Sieg der Rückrunde melden sich die Aarauer zurück im Rennen um den Barrage-Platz. Sebastian Wendel 23.02.2021, 17.45 Uhr

Xamax? Da werden bei allen Fussballfans mit einem FCA-Herz unschöne Erinnerungen wach: Barrage 2019 lässt grüssen. Die Schmach von damals wird nie ganz in Vergessenheit geraten. Doch was zählt, ist die Gegenwart – und in dieser haben die Neuenburger gegen die Aarauer keinen Stich.

Drei Mal sind die Mannschaften in dieser Saison bislang aufeinandergetroffen. Drei Mal heisst der Sieger FC Aarau. 3:1 am 6. Spieltag, 4:2 am 12. Spieltag und nun mit 4:0 im Nachtragsspiel der 20. Runde das deutlichste Verdikt.

Warum der Super-League-Absteiger seit Saisonbeginn sogleich gegen die nächste Relegation ankämpft, ist im Brügglifeld von Beginn an offensichtlich. Bei den Neuenburgern stimmt weder die Chemie zwischen den Akteuren noch ist ein taktischer Plan erkennbar.

Am vergangenen Freitag fand Stade Lausanne-Ouchy beim 1:1 das Rezept, um die spielerisch beste Mannschaft der Liga, den FC Aarau, in Verlegenheit zu bringen: Indem man sie an vorderster Front attackiert und zum Kick and Rush zwingt.

Ein anderes Mittel wäre, Zitat José Mourinho, «den Bus zu parken» – also mit allen Feldspielern den eigenen Strafraum zu verbarrikadieren. Doch die Neuenburger greifen im Brügglifeld weder hoch an noch mauern sie. Aarau kann mühelos die Angriffe auslösen und stösst bis zuvorderst kaum auf Widerstand.

Nun – die bärenstarke erste Halbzeit nur mit den Unzulänglichkeiten des Gegners zu begründen, täte den Aarauern unrecht. Sie haben ihrerseits auch einfach sehr gut gespielt, konsequent die Tiefe gesucht und gefunden und – im Gegensatz zu vielen Spielen in dieser Saison – von Anfang an ihre Chancen genutzt: Gleich der erste Schuss aufs gegnerische Tor führt zum 1:0 in der 8. Minute, erzielt von Liridon Balaj, der den Ball nach der punktgenauen Vorlage von Mickael Almeida nur noch hinter die Linie drücken muss.

Kurz darauf bereits das 2:0. Und auch dieser Treffer widerlegt eine bisherige Schwäche der Aarauer: Torgefahr bei Eckbällen. Statt den Ball auf gut Glück in den Strafraum zu flanken, wählt Randy Schneider die Variante «Kurzpass» auf Olivier Jäckle – und der an diesem Abend überragende Captain schlenzt den Ball sehenswert ins entfernte Eck.

Und schon schnuppert Aarau wieder an Rang 2

Eines indes gelingt dem Heimteam auch in diesem Spiel allerdings nicht: Mit einem beruhigenden Vorsprung im Rücken nicht mehr ins Zittern zu geraten. Was, wenn Parapars Freistoss kurz nach der Pause statt an die Latte ins Tor geht? Was, wenn Morgado nicht seinen Meister in FCA-Goalie Simon Enzler findet, sondern den Ball ins Tor chippt?

Die Gefahr eines Schlagabtausches ist nach dem Seitenwechsel eine Viertelstunde lang reell. Dann aber bricht der Neuenburger Widerstand bereits wieder, das Spielgeschehen verlagert sich in die Platzhälfte der Gäste, wo noch zwei weitere Treffer fallen.

Auffallend dabei: Wie schon gegen Lausanne-Ouchy, als die eingewechselten Almeida und Balaj für den späten Ausgleichstreffer besorgt waren, beweist Trainer Stephan Keller auch gegen Xamax ein goldenes Wechselhändchen: Seine Joker Donat Rrudhani und Filip Stojilkovic markieren das 3:0 und das 4:0; der erste mit einem platzierten Flachschuss, der zweite mittels Penalty, den zuvor Rruhdani herausgeholt hat.

Bei nun gleich vielen Spielen aller zehn Mannschaften (21) liegt der FC Aarau fünf Punkte hinter Rang 2. So schnell geht das: Nach fünf Partien ohne Sieg wieder ein Dreier – und schon schnuppern die Aarauer wieder an der Barrage.

Das Telegramm FC Aarau - Neuchâtel Xamax FCS 4:0 (2:0) Brügglifeld. - 5 Zuschauer. - SR: Piccolo. - Tore: 8. Balaj (Almeida) 1:0. 12. Jäckle (Schneider) 2:0. 83. Rrudhani (Stojilkovic) 3:0. 90. Stojilkovic (Foulpenalty) 4:0.

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Conus; Jäckle, Hammerich (61. Rrudhani); Balaj, Schneider, Aratore (78. Schwegler); Almeida (61. Stojilkovic).

Xamax: Walthert; André (59. Beloko), Kaiser, Morina; Corbaz; Parapar (78. Rodriguez), Dominguez, Mutombo (68. Surdez), Morgado (68. Mbock); Mafouta, Koura (46. Nuzzolo).

Bemerkungen: Aarau ohne Gashi, Schindelholz (beide krank), Ammeter, Avdyli, Hajdari, Peralta, Qollaku, Spadanuda, Thaler und Verboom (alle verletzt). Xamax ohne Kempter, Mveng (beide gesperrt), Bangura, Basha, Djuric, Dugourd, Epitaux, Frick, Gomes, Ouattara, Pasche, Saiz (alle verletzt), Hummel und Roth (beide nicht im Aufgebot). - 47. Lattenschuss Parapar. - Verwarnungen: 50. Enzler (Unsportlichkeit), 54. André (Foulspiel), 68. Stojilkovic (Reklamieren), 86. Rodriguez (Unsportlichkeit)

Simon Enzler, Note 4,5: Bewahrte sein Team mit einer Glanzparade zu Beginn der zweiten Halbzeit vor dem Anschlusstreffer. Ohne Fehl und Tadel. freshfocus Raoul Giger, Note 4,5: Defensiv liess er nichts anbrennen. Offensiv ohne die grosse Durchschlagskraft. Jérôme Thiesson, Note 5: Zeigte eine solide Partie. Gutes Stellungsspiel und starke Zweikampfwerte. freshfocus Leon Bergsma, Note 5: Der spielstarke Abwehrchef hatte mit einer Ausnahme alles im Griff. freshfocus Bastien Conus, Note 5: Er ist auf der linken Abwehrseite ein sicherer Wert. Ein Gewinn für den FC Aarau! Olivier Jäckle, Note 5,5: Sein Schuss aus 18 Metern zum 2:0 war Extraklasse. Überragende erste Halbzeit. Der beste Aarauer. freshfocus Mats Hammerich, Note 4: Eine solide Leistung, aber offensiv wirkungslos. Muss bissiger werden. freshfocus Liridon Balaj, Note 5: Bewies mit seinem dritten Saisontreffer zum 1:0 seine Kaltblütigkeit. Mit technischer Brillanz! freshfocus Randy Schneider, Note 4,5: Viele offensive Aktionen, aber vor dem Tor liess er es an Kaltblütigkeit vermissen. freshfocus Marco Aratore, Note 4: Einige vielversprechende Ansätze. Seine Formkurve zeigt leicht nach oben. freshfocus Mickael Almeida, Note 4,5: Der feine Techniker zeigte eine starke Startphase und bereitete den ersten Treffer vor. Baute nach der Pause ab. freshfocus Filip Stojilkovic, Note 4: Er kam in der 61. Minute für Almeida, vergab eine Topchance, verwertete aber den Penalty zum 4:0. freshfocus Donat Rrudhani, Note 5: Er kam in der 61. Minute für Hammerich, sorgte mit dem Treffer zum 3:0 für die Entscheidung und holte den Penalty zum 4:0 heraus. freshfocus Silvan Schwegler, keine Note: Er kam in der 78. Minute für Aratore. Keine Note. freshfocus Elsad Zverotic, keine Note: Er kam in der 91. Minute für Balaj. Keine Note. freshfocus

