«Mister FC Baden»: Captain Luca Ladner hat noch lange nicht genug

FC Baden «Der Aufstieg wäre ein perfektes Ende für meine Karriere gewesen»: Warum Captain Luca Ladner trotzdem weitermacht Der langersehnte Aufstieg in die Promotion League mit dem FC Baden war für Luca Ladner ein Highlight – genug hat der 33-Jährige deswegen noch lange nicht. Nik Dömer Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luca Ladner absolvierte gegen den FC Basel II seine 283. Partie im Dress des FC Baden. Alexander Wagner

11. Juni, ein warmer Samstagabend in Lugano. Kurz vor 21 Uhr brechen bei den Badenern auf dem Fussballplatz des FC Paradiso alle Dämme: Der Aufstieg in die Promotion League ist perfekt. Mittendrin Captain Luca Ladner, der nach 283 Partien mit dem FC Baden endlich am grossen Ziel angekommen ist.

Keine Frage, dieser Tag hat sich eingebrannt bei Ladner. Fünfmal scheiterte der Mittelfeldstratege zuvor mit Baden in den Aufstiegsspielen. Nun hat es geklappt: «Das war definitiv ein Highlight meiner Karriere. Nicht nur aufgrund der Erlösung nach all diesen Jahren, sondern auch, weil viele Fans und Angehörige mitgereist sind. Dass wir mit ihnen gemeinsam den Triumph feiern konnten, war ein unbeschreibliches Erlebnis.»

«Die Krise hat etwas mit uns gemacht»

Ladner ist sich rückblickend sicher, dass sich der Aufstieg abgezeichnet hat. «Die Zeit ist reif», lautete das Motto in der Badener Garderobe: «Wir haben in den letzten Jahren mit dem Team viel durchgemacht. Die Situation mit Corona war nicht leicht. Nach dem letzten Scheitern im Jahr 2019 folgten zwei schwierige Spielzeiten. Aber wir versuchten trotzdem, hungrig und ge­duldig zu bleiben. Nebenbei hat die Qualität im Kader zugenommen, auch in der Breite.»

Captain Luca Ladner (links) kämpfte sich mit dem FC Baden aus der Krise. Alexander Wagner

Wichtig sei aber auch die sportliche Baisse während der vergangenen Saison gewesen: «Die Krise im Frühling hat ­etwas mit uns gemacht, wir lernten mit dem Druck umzugehen. Wir mussten bis zum letzten Spieltag kämpfen, um uns den ersten Platz zurückzuerobern. Dabei bauten wir uns Selbstvertrauen auf, plötzlich zweifelte keiner mehr am Aufstieg. Auch nach der ersten Niederlage in der Qualifikationsrunde gegen GC U21 blieben alle ruhig. Das war der Schlüssel zum Erfolg», sagt der Captain rückblickend.

Ladner zeigt Verständnis für mannschaftsdienliche Entscheide

Ladner ist inzwischen 33 Jahre alt. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, lautet eine bekannte Phrase. Natürlich hat der Captain – der in diesen ­Tagen die Prüfungen zum Treuhänder absolviert – auch schon daran gedacht. «Der Aufstieg wäre ein perfektes Ende für meine Karriere gewesen», muss sich der Routinier eingestehen.

Trotzdem ist er zu einem anderen Entschluss gekommen: «Ich spiele einfach immer noch sehr gerne Fussball, diese Leidenschaft treibt mich weiter an. Zudem fühle ich mich fit und denke, dass ich genug Saft im Tank für die Promotion League habe.»

Luca Ladner hat noch genug Saft im Tank. Alexander Wagner

Ladner ist sich sicher, dass er beim FC Baden auch in der Promotion League eine wichtige Rolle einnehmen kann. Dass er in den Aufstiegsspielen – noch unter Trainer Ranko Jakovljevic – aus taktischen Gründen nicht mehr von Anfang an ran durfte, hat ihn nicht verunsichert: «Natürlich hat das geschmerzt, als Fussballer willst du immer spielen und ich war während der Saison sonst eigentlich immer gesetzt. Aber ich hatte auch Verständnis für den Entscheid. Der Trainer wollte frischen Wind und wir haben viel Qualität im Kader, besonders das Zentrum ist sehr umkämpft.»

Der Captain musste also in der wichtigsten Saisonphase seinen Stammplatz räumen, solche unpopulären Entscheide können schon mal für Stunk sorgen. Aber dafür ist Ladner nicht der Typ. Seine Akzeptanz ist sinnbildlich für den eingeschworenen Badener Teamgeist: «Es ging ja nicht um mich, sondern um das Ziel der Mannschaft», sagt Ladner.

Ladner musste zuletzt bei Baden auf der Ersatzbank Platz nehmen. Alexander Wagner

Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass der aus Weiningen stammende Zürcher noch nicht an ein Ende beim FC Baden denken möchte. Ladner ist inzwischen der «Mister FC Baden», wenn man so will. Seit er vor elf Jahren von der U21 des FC Zürich – zwischenzeitlich konnte er für den FCZ in der Super League auflaufen – in den Osten des Aargaus gewechselt hat, blieb er dem Klub treu.

Das Ziel: Der Konkurrenz zeigen, dass man mit Baden rechnen soll

In den Jahren in Baden ist eine grosse Verbundenheit zu Klub und Stadt entstanden. Teamkollegen sind Freunde geworden. «Der FC Baden ist mein zweites Zuhause», sagt Ladner. «Es gibt hier Funktionäre, die begleiten mich seit über einem Jahrzehnt. Diese familiäre Atmosphäre, gepaart mit der ambitionierten Erwartungshaltung und den vielen Fans, die mit uns durch die Schweiz reisen, machen für mich den Reiz aus. Ich wüsste nicht, wo es solche Bedingungen auf dieser Stufe sonst gibt.»

Ladner spielte bereits 2012 im Dress des FC Baden. Alexander Wagner / DIV

Und nun sollen die perfekten Bedingungen dem FC Baden helfen, sich in der Promotion League zu etablieren. Ladner hält dies für möglich: «So wie sich der Muskelkater während der Vorbereitung anfühlt, haben wir offensichtlich viel vor in der kommenden Saison», scherzt der Captain. «Ich ­denke, dieser Verein gehört in die ­Promotion League. Und ich bin mir auch sicher, dass die nötige Qualität vorhanden ist. Wir wollen der Konkurrenz zeigen, wer der FC Baden ist und dass man auch künftig mit uns rechnen muss.»

Vom neuem Trainer-Duo Michael Winsauer und Ergün Dogru Vogt hält Ladner sehr viel. «Winsauer ist als Cheftrainer sehr kommunikativ, sagt, was er möchte und was er denkt. Das passt gut zu uns, man kann mit ihm ­diskutieren. Nebenbei profitieren wir von Ergüns Erfahrung. Er hat uns auch bereits deutlich gemacht, dass wir ­physisch zulegen müssen, um zu bestehen. Ich denke, der Verein hat den richtigen Staff als Nachfolge ausgewählt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen