Liveticker: Holt der FC Aarau in Schaffhausen drei Punkte?

Exklusiv Der FC Aarau ist heute in Schaffhausen zu Gast – nur hier: Der Livestream zum Spiel ab 20.30 Uhr

Dank dem Heimsieg gegen Yverdon hat sich der FC Aarau erstmals in dieser Saison mit einem Sieg in eine Länderspielpause verabschiedet. Geht es nun in diesem Stil weiter? Die AZ überträgt für Abonnenten das Gastspiel am Freitagabend in Schaffhausen im exklusiven Livestream.