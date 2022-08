Liveticker: Holt der FC Baden gegen Chiasso den ersten Sieg?

Jetzt live: Heimspiel gegen den FC Chiasso – gelingt dem FC Baden der erste Sieg in der Promotion League?

Der FC Baden zeigten in den ersten beiden Partien gute Ansätze, ergatterte dabei jedoch nur einen Punkt. Nun will der Aufsteiger gegen den FC Chiasso endlich den ersten Vollerfolg in dieser Saison eintüten. Verfolgen Sie die Partie live ab 20:30 Uhr bei uns im Ticker.