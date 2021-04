Will der FC Aarau seine Chancen auf Platz 2 weiterhin aufrecht erhalten, müssen im Brügglifeld gegen die Grasshoppers drei Punkte her. Eine grosse Herausforderung, denn die Aarauer mussten in den drei bisherigen Direktduellen jeweils als Verlierer vom Platz. Verfolgen Sie die Partie ab 20 Uhr bei uns im Liveticker.

Patrick Haller 30.04.2021, 19.40 Uhr