Der FC Aarau steht vor einer heiklen Aufgabe: Mit Neuchâtel Xamax wartet das Team der Stunde auf die Truppe von Stephan Keller. Doch die Aarauer dürfen guten Mutes in die Partie gehen, denn gegen den SL-Absteiger gingen sie in allen drei Direktduellen als Sieger vom Platz. So auch heute? Verfolgen Sie die Partie ab 18:15 Uhr im Liveticker.

Patrick Haller 10.04.2021, 17.53 Uhr