Im Liveticker: Alles zum Nordwestschweizer Schwingfest 2022

Nordwestschweizer Schwingfest Werner Schlegels Dominanz, Nick Alpigers Ärger und ein paar unerwartete Exploits Drei Wochen vor dem eidgenössischen Schwing- und Älplerfest massen sich die Nordwestschweizer Athleten im Schachen in Brugg. Doch den Sieg entführte ein Gast: Der Nordostschweizer Werner Schlegel. Im Schlussgang reichte dem St. Galler ein Gestellter gegen den Berner Fabian Staudenmann.

Der Schlussgang zwischen Werner Schlegel und Fabian Staudenmann neigte sich bereits dem Ende zu. 13 der 14 Minuten Kampfdauer waren vorüber, der Abnützungskampf der beiden Protagonisten im vollen Gange. Da fuhr ein Schrei durch die mit 4500 Zuschauern voll besetzte Arena im Brugger Schachen. Schlegel versuchte, gegen den am Boden liegenden Staudenmann die Entscheidung herbeizuführen. Die Anstrengung äusserte sich in einem akustischen Ausrufezeichen des St. Gallers. Und war irgendwie bezeichnend für den kraftvollen, ja unwiderstehlichen Auftritt des 19-jährigen Supertalents aus der Ostschweiz. Der Gestellte im Schlussgang reichte ihm schliesslich locker. Werner Schlegel war an diesem Tag ganz einfach der mit Abstand beste Schwinger und entführte so den Festsieg am Nordwestschweizer Teilverbandsfest verdientermassen in seine Heimat.

Werner Schlegel mit Kurzarbeit in den Schlussgang

Dass am Ende einer der acht Gäste in Brugg triumphierte, war nicht weiter überraschend. Mit Werner Schlegel und dem Berner Fabian Staudenmann standen zwei der meistgenannten Favoriten im Schlussgang. Schlegel erreichte die Endausmarchung mit fünf Siegen in fünf Kämpfen und hatte dabei meistens nur Kurzarbeit zu verrichten. Viermal gewann er mit einer glatten 10. Nur im Anschwingen musste er gegen den Aargauer Eidgenossen David Schmid am Boden etwas nachhelfen. Staudenmann stellte zum Auftakt gegen Nick Alpiger und musste sich erst mittels eines Zusatzkampfs für den Schlussgang qualifizieren.

Alle Highlights des Nordwestschweizer Schwingfests in Brugg. Tele M1

Apropos Alpiger: Er war der Pechvogel des Tages - wieder einmal. Der Aargauer Top-Schwinger liess sich erst vom Solothurner Aussenseiter Simon Schmutz übertölpeln und wurde im folgenden Duell gegen Philip Joho einmal mehr von den Kampfrichtern benachteiligt – zum dritten Mal nach den äusserst umstrittenen Entscheiden beim Nordostschweizer und auf dem Stoos. Erst waren Johos Schultern klar im Sägemehl, doch die Unparteiischen gaben das Resultat nicht. Kurz darauf brachte sich Alpiger selber in Schwierigkeiten und musste sich über die Schultern abrollen lassen. Diesmal entschieden die Kampfrichter verblüffenderweise auf Plattwurf – zu Gunsten von Joho. Logisch, war die Laune beim ansonsten besonnen agierenden Aargauer Eidgenossen danach im Eimer. Immerhin: Nick Alpiger zeigte Nehmerqualitäten und sicherte sich am Ende mit zwei 10er-Siegen doch noch den Kranz.

Alpiger im Pech, Strebel ohne Rezept

Er erreichte damit das Minimalziel ebenso wie die drei anderen Aargauer Eidgenossen, Joel Strebel, Patrick Räbmatter und David Schmid. Chancen auf eine Schlussgangteilnahme durfte sich allerdings nur Strebel ausrechnen, machte die jedoch mit einem Gestellten im fünften Gang gegen den Innerschweizer Gast Mike Müllestein zunichte. «Schade, habe ich da kein Rezept gefunden gegen ihn», bedauerte der Freiämter die verpasste Chance.

Rangliste Brugg. 114. Nordwestschweizerisches Schwingfest 1. Schlegel Werner (Hemberg) 58,75. 2. Staudenmann Fabian (Guggisberg) 58,25. 3. Strebel Joel (Aristau) 57,50. 4. Müllestein Mike (Steinerberg), Schuler Christian (Rothenthurm), Vieira Tiago (Buchs AG) je 57,25. 5. Kramer Lario (Galmiz), Schmutz Simon (Langenbruck), Brun Samuel (Perlen) je 57,00. 6. Borcard Johann (Villars-sous-Mont), Räbmatter Patrick (Uerkheim), Schmid David (Wittnau), Stüdeli Thomas (Bellach), Odermatt Adrian (Liesberg), Roth Jan (Erlinsbach), Schmid Samuel (Wittnau) je 56,75. 7. Bader Fabian (Mümliswil), Döbeli Lukas (Sarmenstorf) je 56,50. 8. Widmer David (Mönthal), Alpiger Nick (Seon) je 56,25 (alle mit Kranz).

Patrick Räbmatter durfte sich nach zwei schwachen Festauftritten, bei denen er ohne Kranz nach Hause gehen musste, wieder mal über Eichenlaub freuen. Unwiderstehlich war der Uerkner nicht. «Aber dieses Resultat ist gut für das Selbstvertrauen», so «Räbi», der nach eigenem Bekunden endlich mal wieder «den Kopf frei» hatte. Seine einzige Niederlage des Tages kassierte das Aargauer Schwergewicht gegen Sieger Schlegel. Dasselbe Schicksal ereilte David Schmid, der aber den Rest seines Pensums einigermassen souverän absolvierte.

Insgesamt holte die Aargauer Delegation neun Kränze und durfte mit Jan Roth auch einen Teilverbands-Neukranzer feiern. Der 17-jährige Erlinsbacher vom Schwingklub Aarau gewann vier seiner sechs Kämpfe und musste sich lediglich Werner Schlegel und dem Berner Gast Jan Wittwer geschlagen geben. «Ich habe vor dem Fest schlecht geschlafen. Aber dann ist es mir sehr gut gelaufen», freute sich Roth über seine Darbietung, mit der er sich auch die Teilnahme am Eidgenössischen in gesichert hat.

Simon Schmutz und der Exploit gegen sein Vorbild Alpiger

Erfreuliches gab es aus Sicht des Kantons Solothurn zu berichten. Mit Simon Schmutz (Mümliswil), Thomas Stüdeli (Solothurn) und Fabian Bader (Mümliswil) ging dreimal Eichenlaub an die Solothurner Delegation. Wobei besonders der Kranzgewinn von Schmutz bemerkenswert ist. Seine Glanzvorstellung lieferte der 22-Jährige im dritten Gang gegen Nick Alpiger ab. Ausgerechnet gegen sein grosses Vorbild – er trägt wie der Aargauer Eidgenosse deshalb ein beiges Schwingerhemd – gelang ihm der grosse Coup in Form eines Siegs. Am Ende hatte Schmutz lediglich eine Niederlage gegen Festsieger Werner Schlegel auf dem Notenblatt, neben vier Siegen und einem Gestellten. «Ich hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt fühle ich mich aber gut», sagte der Mümliswiler.

Nahe dran am Kranz war auch der 16-Jährige Sinisha Lüscher (Schwingklub Olten). Er wurde aber vom Einteilungsgericht nicht gerade bevorteilt. Im letzten und entscheidenden Gang musste Lüscher gegen den Innerschweizer Eidgenossen Mike Müllestein antreten und blieb chancenlos. Der Tag endete für Lüscher trotzdem mit einem Happy-end: Er gehört zum Aufgebot des NWSV am Esaf.

Die Nordwestschweizer maximal als Spielverderber in Pratteln

In Pratteln werden die insgesamt 29 Nordwestschweizer Vertreter (siehe Infobox) maximal die Rolle des Spielverderbers spielen dürfen. Diese Erkenntnis ist nicht erst seit dem NWSV-Fest neu, wo sechs der insgesamt acht Gastschwinger einen Kranz in ihre jeweiligen Teilverbände entführten (nur Marcel Räbsamen/NOSV und der Berner Wittwer gingen leer aus). Gegen die absoluten Topcracks wie Fabian Staudenmann oder eben vor allem Werner Schlegel muss bei einzelnen Protagonisten schon alles passen, dass ein Exploit möglich ist.

Darum war es auch logisch, dass am Ende in Brugg eben der Toggenburger Schlegel zusammen mit Muni «Bruno», der sich die Ehre gebenden Bundesrätin Viola Amherd sowie OK-Präsident und Ständerat Thierry Burkart auf dem Siegerbild posieren durfte.

NWSV Das Aufgebot für das Eidgenössische Der Nordwestschweizer Schwingerverband hat im Anschluss an das Teilverbandsfest in Brugg jene 29 Athleten selektioniert, die Ende August am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln dabei sein werden. Neben den Leadern um die Eidgenossen Nick Alpiger, Joel Strebel, ­Patrick Räbmatter und David Schmid gibt der Verband vielen Jungen eine Chance. Das Aufgebot Alpiger Nick (Seon)

Bader Fabian (Mümliswil)

Brun Samuel (Perlen)

Döbeli Lukas (Sarmenstorf)

Erb Roger (Metzerlen)

Frank Marius (Luterbach)

Hermann Oliver (Erlinsbach)

Hügli Kaj (Attelwil)

Joho Pascal (Sarmenstorf)

Joho Phillip (Sarmenstorf)

Kropf Marcel (Mümliswil)

Leuthard Reto (Merenschwand)

Lüscher Sinisha (Uerkheim)

Odermatt Adrian (Liesberg)

Odermatt Jonas (Liesberg)

Räbmatter Patrick (Uerkheim)

Reinhard Pirmin (Attelwil)

Roth Jan (Erlinsbach)

Roth Tim (Erlinsbach)

Rüegger Aaron (Rothrist)

Schmid David (Wittnau)

Schmid Samuel (Wittnau)

Schmutz Simon (Langenbruck)

Schwegler Dominik (Gebenstorf)

Strebel Joel (Aristau)

Stüdeli Thomas (Bellach)

Vieira Tiago (Buchs AG)

Voggensperger Lars (Schönenbuch)

Widmer Tobias (Kölliken)

Alle Gänge des Nordwestschweizer Schwingfests 2022:

