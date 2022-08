Wie Tochter Ronja den Schwinger Patrick Räbmatter verändert hat

Lieblingsort Wie Tochter Ronja das Leben von Schwinger Patrick Räbmatter verändert hat Als Schwinger ist Patrick Räbmatter eine imposante Erscheinung. In Pratteln will er seinen dritten eidgenössischen Kranz gewinnen. Wir trafen den Familienvater kurz vor dem Highlight auf dem Spielplatz. Dort, wo aus dem Schwinger ein sanfter Hüne wird. Ein stolzer Vater. Martin Probst Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Patrick Räbmatter mit Tochter Ronja und Ehefrau Vanessa auf einem Spielplatz in Uerkheim. Roland Schmid

Den Namen seiner Tochter hat sich Patrick Räbmatter auf den rechten Arm tätowieren lassen. Alles, was dem 30-Jährigen wichtig ist, bekommt einen Platz auf seiner Haut. Und mit Ronja ist vor gut eineinhalb Jahren das Wichtigste in sein Leben gekommen.

«Seit sie auf der Welt ist, hat sich vieles relativiert», sagt Räbmatter, dieser Berg von einem Mann, der seine Tochter sanft trägt, wenn sie gemeinsam auf der Schaukel sitzen:«Egal, wie mein Tag war, wenn ich nach Hause komme und sie sehe, ist er gut.»

Als Schwinger ist Räbmatter eine imposante Erscheinung. Bettet er seine Gegner ins Sägemehl, ist das für diese kein Vergnügen. 150 Kilogramm setzt er in Bewegung. Das kann wehtun. Doch so wuchtig er auftritt, so konträr ist sein Wesen.

Neben dem Platz ist Räbmatter zurückhaltend. Ein sanfter Hüne. Es ist ein Charakterzug, der im Sport auch Nachteile hat. Dann, wenn Beobachter noch etwas mehr Biss von ihm erwarten würden. Weil – und das hört man oft: Räbmatter hätte durchaus die Voraussetzung für einen grossen Wurf, wäre er vielleicht eine Spur böser.

Die Idee für eine nächste Tätowierung hat er bereits

Aber was heisst das schon: Der Leistungsausweis von Patrick Räbmatter ist beeindruckend. 55 Kränze hat er bisher in seiner Karriere als Schwinger gewonnen und damit von den aktiven Nordwestschweizern am meisten. Zudem ist er derzeit der einzige im Teilverband, der zwei eid­genössische Kränze vorweisen kann.

Das Bild des ersten, gewonnen 2016 in Estavayer, trägt er als Tattoo auf dem rechten Oberarm. Das Bild des zweiten, erkämpft 2019 in Zug, ziert den linken Oberarm. Und was, wenn am nächsten Sonntag in Pratteln ein dritter hinzukommt?

«Dann gibt es eine Tätowierung auf den Rücken. Eine, welche die beiden anderen Kränze miteinander verbindet.»

Der Plan stünde also. Und auch die Zuversicht ist da, dass es erneut klappen könnte. Und trotzdem sagt Räbmatter: «Das Schöne ist, ich muss nicht mehr. Ich bin bereits zweifacher Eidgenosse. Das gibt mir Lockerheit.»

Geniesst die Zeit mit seiner Familie: Patrick Räbmatter mit Ehefrau Vanessa und Tochter Ronja. Roland Schmid

Während er erzählt, turnt seine Tochter auf der Sitzbank des Spielplatzes herum. Es sind neue Orte, solche abseits des ­Sägemehls, die für ihn wichtig wurden. «Ich will meine Tochter aufwachsen sehen», sagt Räbmatter. Abends, vor dem ins Bett gehen, wurde es zum Ritual, dass er ihr den Schoppen gibt. «Obwohl sie ihn längst selbst hält, ist es dabei geblieben. Ich bin in dieser Zeit bei ihr.»

Auch Abdrücke von Ronjas Füssen hat er tätowiert, genauso die Herztöne, die kurz vor der Geburt aufgezeichnet wurden. «Ich war im Geburtssaal dabei. Es ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann.» Erzählt Räbmatter von seiner Tochter, könnte das Schwingen nicht weiter entfernt sein. Es ist etwas, das er geniesst.

Wie es weitergehen soll, wird sich zeigen

Mit seiner Frau Vanessa und der gemeinsamen Tochter lebt Räbmatter in Uerkheim. Wann immer es geht, ist seine Familie an den Schwingfesten dabei. «Bei sechs seiner acht Kranzerfolgen in dieser Saison waren wir vor Ort», erzählt Vanessa.

Sie wird ihren Mann am Wochen­ende in Pratteln unterstützen. Ronja bleibt in dieser Zeit bei ihren Eltern. «Der Rummel an einem Eidgenössischen wäre zu gross.» Das Wohl der Tochter steht im Vordergrund. Sowieso. Immer.

Ihren Vater erkennt Ronja auch im Fernsehen. Stolz zeige sie dann auf ihn, erzählt Vanessa. «Aber wenn wir auf dem Festplatz sind, ist alles andere viel spannender als das, was gerade im Sägemehl passiert.» Patrick Räbmatter schmunzelt, als er das hört.

Was die Zukunft bringen soll, weiss Räbmatter noch nicht. Ob er als Schwinger bis zum Eidgenössischen 2025 weitermachen wird, lässt er offen. «Es sind Gedanken, die ich mir erst nach der Saison machen werde.» Und wie sieht es mit einer Schwester oder einem Bruder für Ronja aus? Räbmatter schmunzelt erneut. «Im Moment geniessen wir, wie es ist.»

Neue Orte sind für Patrick Räbmatter wichtig geworden: Zum Beispiel der Spielplatz. Roland Schmid

