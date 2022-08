Nick Alpiger tickt auch als Fischer wie ein Schwinger

Er ist der Aargauer Hoffnungsträger für das Nordwestschweizer Schwingfest am Sonntag in Brugg und für das Eidgenössische Ende August in Pratteln. Wir haben Nick Alpiger abseits des Sägemehls an seinem Lieblingsplatz für ein Gespräch über Leidenschaften getroffen.

Martin Probst Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr