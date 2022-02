HSC Suhr Aarau: Goalie Leo Grazioli wechselt in die Bundesliga

Leonard Grazioli Auch der Torhüter geht: Der HSC Suhr Aarau verliert seinen nächsten Star an die deutsche Bundesliga Nach Manuel Zehnder wechselt auch Leonard Grazioli nach dieser Saison in die Handball-Bundesliga. Bei seinem neuen Verein wird der 21-Jährige nicht sofort erste Wahl sein – doch andere Dinge sind ihm wichtiger. Frederic Härri Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Leonard Grazioli wählt seine Karriereschritte mit Bedacht. Nun wagt er den Sprung in eine der besten Handball-Ligen der Welt. Marc Schumacher/Freshfocus

Am Sonntag kehrten Spieler und Trainer des HSC Suhr Aarau müde, aber wohlgestimmt in die Heimat zurück. Hinter ihnen lag ein Reiseweg von über tausend Kilometern und ein Sieg im Achtelfinal-Hinspiel des Europacups. Das 27:23 gegen die Tschechen aus Karvina resultierte aus einem starken Kollektiv, und doch ragten zwei Akteure hervor: Manuel Zehnder, der Topskorer, und Leonard Grazioli, der Torhüter. Das war für den Verein eine schöne und eine schmerzhafte Erkenntnis zugleich. Denn beide Spieler werden im Sommer nicht mehr da sein.

Dass Zehnder seinen Jugendklub am Ende dieser Saison verlassen wird, steht bereits seit einigen Wochen fest. Der 22-Jährige wechselt zum HC Erlangen in die deutsche Bundesliga. Wie der HSC nun bekannt gibt, wird auch Grazioli in wenigen Monaten das Wappen einer Bundesligamannschaft auf der Brust tragen. Der Goalie hat bei der HSG Wetzlar einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Erst seit dieser Saison ist Grazioli Stammkraft beim HSC

Auf den ersten Blick kommt dieser Abgang plötzlich. Schliesslich war Grazioli erst vor kurzem so richtig zum Spielen gekommen beim HSC. Vor dem Beginn der laufenden Saison ernannte ihn der damalige Trainer Misha Kaufmann zur neuen Nummer eins. Der Hierarchiewechsel lag in der krankheitsbedingten Absenz des eigentlichen Stammtorhüters begründet.

Nachdem Dragan Marjanac im vergangenen Mai einen Schlaganfall erlitten hatte, hütete Grazioli fortan in den allermeisten Fällen das Tor. Der Übergang schien trotz der Umstände harmonisch, fast schon organisch erwachsen, weil Grazioli schon länger als Ausnahmetalent auf seiner Position galt. Wem, wenn nicht ihm, sollte also die Zukunft beim HSC gehören?

Grazioli wird auch vom neuen Cheftrainer Aleksandar Stevic (seit Herbst im Amt) wertgeschätzt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Gleichwohl darf Graziolis Wechsel in eine sportlich kompetitivere Liga niemanden überraschen. Der Schritt ist weder spontan noch aus dem Affekt getroffen, sondern folgt Kalkül und reiflicher Überlegung. Kurz vor Saisonstart, als Grazioli mit dieser Zeitung über seine neue Rolle sprach, sagte Grazioli bereits: «Das Ausland ist mein Ziel.»

Im Denken des jungen Sportlers wird Stufe um Stufe erklommen. Schweizer Nationalspieler ist der Sissacher schon, Stammkraft bei einem NLA-Klub auch. Nun sollen nach seinem Selbstverständnis Einsätze in einer der stärksten Handball-Ligen der Welt folgen.

Starke Konkurrenz: In Wetzlar wird Grazioli hinten anstehen müssen

Ebenso bewusst hat sich Grazioli seinen neuen Arbeitgeber ausgesucht, auch wenn bei einem Transfer natürlich immer zwei Parteien dazugehören. Mit der HSG Wetzlar war Grazioli schon über Monate, wenn nicht Jahre hinweg im Austausch, über den Berater wurden Lösungen eruiert und Gespräche geführt. «Nun ist das gegenseitige Interesse grösser geworden», sagt Grazioli. «Der Schritt, im Sommer nach Wetzlar zu gehen, macht Sinn für mich. Eine Chance wie diese hat man nicht jedes Jahr.»

Der Verein aus dem deutschen Bundesland Hessen reiht sich regelmässig im oberen Tabellenmittelfeld ein, hinter den Spitzenteams aus Flensburg, Kiel, Magdeburg und Mannheim. Mit Lenny Rubin spielt bereits ein Schweizer in Wetzlar, Jonas Schelker von den Kadetten Schaffhausen wird ab Sommer folgen, ebenso wie Grazioli. In den vergangenen Jahren hat der Klub die Talentförderung zu seinem Markenzeichen gemacht, die Torhüterposition bildet da keine Ausnahme. «Wetzlar ist eine optimale Adresse, um sich weiterzuentwickeln», glaubt Grazioli.

Lenny Rubin ist in Wetzlar zu einem verlässlichen Torschützen geworden. Grazioli kennt er von der Nati, ab Sommer sind sie auch im Verein Teamkollegen. Freshfocus/Marc Schumacher

Dass Grazioli in Deutschland auf Anhieb erste Wahl sein wird, ist indes nicht zu erwarten. Mit dem Deutschen Till Klimpke und dem Bosnier Anadin Suljakovic, beide 23 Jahre alt, hat er zwei ebenso junge wie herausragende Torhüter vor sich. Weiter schlimm ist das nicht. Grazioli sagt, er wisse, dass er in Wetzlar als dritter Goalie in die Saison gehen werde. «Diese Rolle nehme ich an.»

Er wolle so gut wie möglich vom Training in der Bundesliga profitieren, sagt er. Druck braucht Grazioli jedenfalls keinen zu verspüren. Er ist erst 21 Jahre alt, zumal eine Torhüterkarriere in der Regel ohnehin von längerer Dauer ist als die Laufbahn eines Feldspielers.

Fragezeichen auf der Torhüterposition beim HSC

Dragan Marjanac arbeitet nach seinem Schlaganfall weiter an seiner Rückkehr in den Profisport. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Mit derlei Gedanken brauchen sich die Verantwortlichen beim HSC Suhr Aarau nicht zu beschäftigen. Hingegen wird Trainer Aleksandar Stevic und Sportchef Michael Conde die Frage umtreiben, wie sie die vakante Stelle im Tor künftig besetzen wollen. Mit Jannis Scheidiger steht ein potenzieller Nachfolger zwar schon zur Verfügung. Doch was der HSC benötigt, ist ein Torhüterduo, das Konstanz und Stabilität verspricht.

Dragan Marjanac kennt und vertraut die sportliche Führung. Wann und ob der 36-Jährige in den Profisport zurückkehren kann, ist jedoch ungewiss. Planungssicherheit hat man mit Marjanac nicht. Am wahrscheinlichsten dürfte daher ein Transfer sein, um den Abgang Graziolis aufzuwiegen.

