Vor dem Reusslauf, dem ersten AZ-Goldlauf des neuen Jahrs

Leichtathletik Der Reusslauf als Standortbestimmung für Selina Ummel und Co. Die Suhrer Halbmarathon-SM-Zweite Selina Ummel will den Reusslauf vom Samstag, mit dem die AZ-Goldlauf-Saison lanciert wird, nutzen, um über ihren aktuellen Formstand Aufschluss zu erhalten. Sie ist damit nicht allein.

Selina Ummel wird am Reusslauf zu den Sieganwärterinnen gehören. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Im Hinblick auf die beiden ersten Zielwettkämpfe vom 20. März und 3. April verbleibt noch Zeit. Selina Ummel, die letztjährige Halbmarathon-Silbermedaillengewinnerin, will diese Wochen nutzen. Der Reusslauf von diesem Samstag spielt im Hinblick auf die Planung eine bedeutende Rolle. «Ich will zu einer Standortbestimmung kommen», sagt sie.

Aufschluss darüber will die 24-Jährige vom BTV Aarau erhalten, wo sie steht und in welchen Bereichen spezifische Akzente zu setzen sind, um Leistungspeaks abrufen zu können an der Halbmarathon-SM 2022 und der 10-km-Strassenlauf-Meisterschaft. Selina Ummel ist eine vielseitige Läuferin. Anfänglich behagten ihr vor allem die Mittelstreckendistanzen (800/1500 m) auf der Rundbahn. Nicht von ungefähr gehörte sie 2017 dem Schweizer Team an den U23-Europameisterschaften an.

Noch immer sagt sie, sie könne «sämtliche Distanzen zwischen 800 m und Halbmarathon ansehnlich und mit viel Spass laufen». Trotzdem hat sich ihre Konzentration klar in Richtung Langstrecken verschoben. Zusammen mit ihren Coaches Stephan Fischer und Georg Schärer verfolgt sie die Philosophie, dass «über ansehnliche Umfänge auch über die kürzeren Distanzen tolle Leistungen möglich bleiben».

Bis zum 130 Kilometer pro Woche

Die Freude am Training, an der Vielfalt des Laufens und an den Wettkämpfen sind ein grosser Treiber im Sportlerleben von Selina Ummel. Gerade jetzt. Nach der Ausbildung zur Pharmaassistentin begann sie vergangenen August mit einem Praktikum, das die Voraussetzung bildet für ihr nachfolgendes Studium zur Sozialpädagogin.

Und in diesem Praktikum ist sie gefordert: zeitlich und bezüglich Präsenz. Ummel arbeitet als Klassenassistenz an der Berufsschule Scala (interinstitutionelle Berufsschule für Menschen mit einer Beeinträchtigung) in Aarau. «Ich musste für mich entscheiden, ob es mir diese beruflichen Perspektiven Wert sind, im Sport zurückzustecken», erklärt sie. 80 Prozent beträgt ihr Arbeitspensum jetzt und nicht mehr 60 wie vorher. Zieht sie einen ersten Schluss, hat sich das Neue als richtig erwiesen. «Ich muss mir meinen Tag gut einteilen, aber das Ganze macht Spass, und die Ziele im Sport bleiben gleichwohl hoch», sagt sie.

So läuft sie nach wie vor fast täglich, zum Teil auch zwei Mal, spult bis zu 130 km ab die Woche und empfindet dabei «viel Freude, nicht zuletzt über die ganz unterschiedlichen Trainingsinhalte und -arten». Ebenso schätzt sie es, wenn sie mit ihrer älteren Schwester Seraina losziehen kann. «Seit Corona haben wir stärker zueinander gefunden, wir verfolgen ähnliche Ziele, und das empfinde ich als sehr schön», sagt Selina Ummel.

Folgt gleich der Lauf aufs Podest?

Ein Podestrang am Reusslauf scheint für die aussichtsreichste Aargauerin möglich, auch wenn die Steeple-Spezialistin und Cross-EM-Teilnehmerin Chiara Scherrer sowie die aktuelle Halbmarathon-Meisterin Fabienne Vonlanthen schwer zu schlagen sein werden.

Noch dichter präsentiert sich der Kampf um den Tagessieg bei den Männern. Erste Siegesanwärter sind: der Ostschweiz-Sudanese Dominic Lobalu, die Marathon-Aushängeschilder Adrian Lehmann, Patrik Wägeli und Armin Flückiger, der frühere Halbmarathon-Team-Europameister Marcel Berni, Mekonen Tefera oder der einstige Seriensieger diverser Strassenläufe und Meisterschaften, Eric Rüttimann. Der Startschuss der Schnellsten erfolgt um 13.10 Uhr.

