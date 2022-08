Selina Furler auf der grossen Leichtathletik Bühne in Kolumbien

Leichtathletik «Ich habe mich wie ein Weltstar gefühlt»: Selina Furler aus Gränichen sprintet auf die grosse Weltbühne Vor zwei Wochen fanden im kolumbischen Cali die U20-Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. Mit Selina Furler war auch der Aargau international vertreten und konnte auf sich aufmerksam machen. Die Gränicherin berichtet von ihren Erlebnissen und einem kuriosen Finaleinzug. Michael Höchner Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.05 Uhr

An den U20-Leichtathletik-Weltmeisterschaften treten die vielversprechendsten Nachwuchsathletinnen und Athleten gegeneinander an und erhalten ein erstes Mal ein Gefühl dafür, wie es auf der grossen Bühne der Leichtathletik-Show zu und her geht. Mit dabei war auch die 19-jährige Gränicherin Selina Furler, die mit der 4 x 100 Meter Staffel bis in das Finale vorstossen konnte.

Von Gränichen auf die Weltbühne

Seit ihrem sechsten Lebensjahr betreibt die junge Aargauerin aktiv Leichtathletik-Sport und ist auch nach dreizehn Jahren immer noch bei ihrem Jugendverein Satus Gränichen gemeldet. Nicht auf dem Sportplatz in Gränichen, sondern im Estadio Olímpico Pascual Guerrero in Cali erlebte Furler ihr bisheriges Karrierehighlight. Das Stadion, welches für 33 130 Fans Platz bietet, sorgte für eine imposante Kulisse:

«Als wir zum ersten Mal ins Stadion einliefen, war ich einfach nur so wow! Die Kinnlade fiel mir runter. Um ehrlich zu sein, ich habe mich wie ein Weltstar gefühlt.»

Für Furler war es nicht der erste internationale Grossanlass. Schon 2019 durfte sie am Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) in Aserbaidschan teilnehmen, trotzdem war es ein anderes Erlebnis. «In Baku gab es weniger Fans. Das EYOF war schon international aber das Feeling war dort ganz anders. Jetzt von der Stimmung her war es extrem, es war geil», schwärmt die Gränicherin von den heissblütigen kolumbianischen Fans.

Dramatisches Staffel-Finale

Eine gute Stimmung im Stadion hat aber nicht nur Vorteile. Für die Athletinnen im Stadion bedeutet dies zumeist auch eine erhöhte Nervosität, Druck und Probleme in der Kommunikation. Gerade für eine Sprinterstaffel ist das ein Nachteil. Furler schildert ihre Erlebnisse wie folgt:

«Das Finale der Staffel war am Abend und alle waren laut und haben geschrien. Das hat mich schon recht nervös gemacht. Dadurch, dass alle so laut waren, war es recht schwierig zu kommunizieren bei der Stabsübergabe.»

Im Finale der Staffel waren die vier Schweizerinnen auf gutem Weg, sich Platz vier oder fünf zu sichern, wurden im Nachtrag aber disqualifiziert. Grund dafür war ein Fehler während der letzten Stabsübergabe. Die vorgegebene Wechselzone wurde überschritten, weshalb der Lauf von Furler und Co. ungültig ist.

Das Glück aufgebraucht

Das Staffelteam wusste im Ziel schnell, dass es disqualifiziert worden war. Trotz dem unglücklichen Abschluss des Wettkampfs war Furler kaum enttäuscht. «Ich war eigentlich gar nicht so niedergeschlagen. Ich habe es einfach genossen, dass wir im Finale waren und ein tolles Team hatten», sagt die 19-Jährige. Schon allein der Einzug unter die besten acht ist für das Schweizer-Sprint-Team ein grosser Erfolg. Vor allem wenn man in Betracht zieht, wie der Finaleinzug zustande kam.

Im Vorlauf liefen die Schweizerinnen die auf die Tausendstelsekunde identische Zeit wie die Tschechinnen. In der Folge musste das Los darüber entscheiden, welches Team sich über den letzten Finalplatz freuen durfte. Ein unangenehmes und aussergewöhnliches Ereignis für beide Teams, deren weiterer Turnierverlauf dem Zufall überlassen wurde. Auch für Furler war es bis zur Entscheidung ein Moment gemischter Gefühle:

«Wir waren ziemlich angespannt vor der Ziehung. Es war in einem kleinen Raum im Stadion und wurde auf den Bildschirmen im Stadion übertragen. Es hat sich komisch angefühlt.»

Von der Weltbühne hinter die Schulbank

Mit dem Erreichen des Staffelfinales und der Egalisierung der persönlichen Bestzeit über 200 Meter war es für Furler eine erfolgreiche Weltmeisterschaft. Mit einem grossen Wissensrucksack und vielen neuen Erfahrungen reiste die 19-Jährige zurück in die Schweiz. Damit begann für sie auch wieder der Alltag. Nun heisst es nicht mehr Weltstar in Kolumbien, sondern Schülerin an der Kantonsschule Aarau.

Doch das nächste grosse Saisonhighlight für Furler wartet sogleich. Anfang September finden in Genf die U20-Leichtathletik-Schweizermeisterschaften statt. Für den nationalen Wettkampf hat sich die selbstbewusste Aargauerin hohe Ziele gesetzt: «Ich will im Sprint Doppelschweizermeisterin über 100 und 200 Meter werden.»

