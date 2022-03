Aargauer Matthias Kyburz holt Gold an Cross-Meisterschaften

Leichtathletik Aargauer Matthias Kyburz holt Gold über die Langdistanz An den Schweizer Cross-Meisterschaften in Regensdorf gewann der Mehlemer Weltklasse-Orientierungsläufer Matthias Kyburz den Langdistanz-Titel – obwohl er einen klaren Bezwinger anerkennen musste. Jörg Greb 07.03.2022, 14.27 Uhr

Matthias Kyburz absolvierte ein «einsames Rennen», das ihm den Titel sicherte. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Erkenntnisse der beiden vorangegangen Wochenenden blendete Matthias Kyburz an der Startlinie und auf den ersten Metern der Schweizer Cross-Meisterschaften über die Langdistanz aus. Dieser Dominic Lobalu, der mit ihm sofort die Führung übernahm, hatte schon am Reusslauf in Bremgarten und an den Schweizer Hallen-Meisterschaften in Magglingen für Aufsehen gesorgt. Er siegte – und wie: Beim 11-km-Klassiker Reusslauf liess er die Schweizer Marathon-Elite schon nach dem ersten Kilometer stehen; im 3000-m-Rennen auf der engen Hallenbahn in Magglingen verlor der international orientierte und dreifache 1500-m.Meister Tom Elmer über 3000 m den Endspurt klar.

Kyburz hätten diese Erkenntnisse eine Lehre sein können. Dominic Lobalu, dieser 23-jährige Südsudanese, der vor drei Jahren in die Schweiz flüchtete und sich hier als Läufer je länger, je mehr einen Namen macht, verfügt über einzigartige Möglichkeiten. Aber der OL-Spezialist, dekoriert mit praktisch allen Auszeichnungen, die in seiner Sparte möglich sind, stellte sich der unspezifisch vorbereiteten Herausforderung unter den «reinen Läufern» unbeschwert. Kyburz zog mit. «Ich versuchte während drei Runden dranzubleiben», sagte er und dachte sich, dass der Naturboden für ihn als OL-Läufer von Vorteil sein könnte.

«Einsames Rennen»

Ein «erster kurzer Kick» von Lobalu führte Kyburz aber die Realität vor Augen. «Dieser Mann kann locker einen Gang höher schalten», sagte er sich. Und liess Lobalu ziehen. Fortan wurde es für ihn zu einem «einsamen Rennen». Der Grund: Auch von hinten drohte kaum Gefahr. «Ich bin save», sagte sich Kyburz und dachte an die bereitliegende SM-Goldmedaille. Lobalu ist als Asylant nicht titelberechtigt. Der nachfolgende Adrian Lehmann, seines Zeichens aktueller Schweizer Marathon-Meister, benötigte für die 10,1 km 44 Sekunden mehr. Über diese Goldmedaille freut sich Kyburz. Um die zweite in der Sparte Crosslauf handelt es sich: 5 Jahre nach jener von 2017 in Bern.

Rennen wie diese Schweizer Cross-Meisterschaften erfordern von Matthias Kyburz wenig spezifische Massnahmen. «Ich trat aus dem normalen Wintertraining an», sagte er. Bewusst war er sich allerdings «einer sehr guten Form». Diese hatte er unter anderem bei seinem beiden klaren Crosslauf-Siegen in Düdingen und Gettnau unter Beweis gestellt. Die winterlichen Leistungstest im OL-Nationalkader unterstrichen sein Empfinden ebenso wie die Erkenntnisse aus dem ersten Trainingslager mit dem OL-Nationalkader in der Türkei. Erst sieben Tage vor der Cross-SM war er mit dem ganzen Team wieder heimgekehrt.

Kyburz möchte Ende Mai in Topform sein

In Topform präsentieren möchte sich Kyburz aber nicht jetzt, sondern Ende Mai. Dann beginnt die internationale OL-Saison mit den Weltcup-Rennen und den internationalen Titelkämpfen. Daraus schliesst er: «Mir bleibt noch Zeit zur Feinjustierung.» National beginnt die OL-Saison nächstens: mit den Schweizer Nachtmeisterschaften am nächsten Samstag im Zürcher Unterland.

Für die zweite Aargauer Elite-Medaille sorgte Triathletin Nora Gmür. Die Windischerin lief bei den U23 hinter Alina Sönning und Romane Wolhauser auf Position 3 – und sicherte sich so bereits die zweite SM-Bronzemedaille innert einer Woche. Am Vorwochenende erkämpfte sie sich Platz 3 über 3000 m in der Halle.