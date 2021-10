Lausannes Aargauer Sekunden der Hoffnung: Das Leiden von Joël Geissmann nimmt kein Ende Lausanne-Sport tritt morgen im Cup-Achtelfinal in Aarau an – ohne den Freiämter Joël Geissmann, dessen Leiden kein Ende nimmt. Ruedi Kuhn Jetzt kommentieren 25.10.2021, 13.55 Uhr

Grosses Verletzungspech: Der für Lausanne spielende Aargauer Mittelfeldspieler Joël Geissmann beim Aufwärmen. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Joël Geissmann macht sich nach gut einer Stunde an der Mittel­linie des Stade de la Tuilière in Lausanne bereit für die Einwechslung. Zehn Monate nach seinem letzten Einsatz in einem Meisterschaftsspiel für die Waadtländer, zehn Monate nach einer Leidensgeschichte, einer Geduldsprobe und einer nagenden Ungewissheit hinsichtlich seiner Zukunft als Profi ist es wieder so weit. Die Vorfreude des Mittelfeldspielers mit ­Aargauer Wurzeln ist gross, der Frust Sekunden nach der ­Einwechslung allerdings noch grösser.

Geissmann läuft aufs Spielfeld, will ins Geschehen eingreifen und mithelfen, Lausannes ersten Saisonsieg im zehnten Spiel der Saison gegen GC ins Trockene zu bringen. Aber kaum steht Geissmann im Brennpunkt des Geschehens, ist er wieder weg vom Fenster. Der 28-Jährige aus dem Freiämter Dorf Hägglingen hat noch keinen Ball berührt, als er ein Ziehen, ein Stechen in den Adduktoren spürt. Das wars: Geissmann muss unverrichteter Dinge wieder raus. «Ich hätte gleich nach der Einwechslung und dem Sprint aufs Feld wieder rauslaufen können», erinnert er sich.

«Zuerst wollte ich es nicht wahrhaben. Es ist bitter. Es ist brutal. Aber ich weiss genau, dass es einfach nur Pech war. Ich akzeptiere den neuerlichen Rückschlag und werde nicht aufgeben. Im Gegenteil: Ich werde für meine Rückkehr aufs Spielfeld kämpfen.» Geissmanns Comeback im Spiel gegen GC dauerte also gerade mal zwei, drei Minuten. Seine Enttäuschung über den rekordverdächtigen Kurzeinsatz war abgrundtief. Die Diagnose: Muskelfaserriss an den Adduktoren und vier Wochen Zwangspause! Die Leidensgeschichte geht also weiter.

Der folgenschwere ­Zusammenprall

Blicken wir zurück: Am 17. Dezember 2020 gerät Geissmann nach einem Sprint ins Stolpern und prallt ungebremst mit Vaduz-Verteidiger Linus Obexer zusammen. Mit einem Schwindelgefühl und offensichtlichen Gedächtnislücken muss er in der Pause ausgewechselt werden. Schnell wird klar, dass der unglückliche Vorfall langfristige Folgen hat.

Geissmann hat eine Hirnerschütterung der gröberen Art. Sein Gleichgewichtsorgan auf der rechten Seite ist angeschlagen. Bei Belastungen klagt er über Kopfweh und Schwindel. Um gesund zu werden, sucht er Hilfe bei Sportärzten, Chiropraktikern und Neurologen. Letztere haben ihm Übungen für den Kopf, das Hirn und die Augen auf den Weg mitgegeben, die nur bedingt helfen. Er versucht sich an Akupunktur und Hypnose. Genützt hat es lange Zeit nichts. Es versteht sich von selbst, dass die Ungewissheit Geissmann fast in den Wahnsinn getrieben hat. Glücklicherweise gibt es nach dem Hoffen und Bangen endlich ein Licht am Ende des Tunnels.

Acht Monate nach dem üblen Sportunfall kehrt Geissmann im Spätsommer wieder auf den Platz zurück. Weitere zwei Monate später ist er bereit für sein Comeback. Es ist ein Comeback ohne Happy End. Er muss sich also weiterhin in Geduld üben. Nach dem Cupspiel in Aarau am Dienstag verpasst der Pechvogel auch die Meisterschaftsspiele gegen den FC Luzern und Lugano. Nach der Nationalmannschaftspause möchte er Mitte November wieder angreifen. «Natürlich bin ich enttäuscht, ja sogar frustriert», sagt Geissmann. «Aber ich bin während meiner Karriere nach schwierigen Situationen immer wieder aufgestanden. Ich werde auch jetzt wieder aufstehen.»

Mal schauen, wie es mit dem zentralen Mittelfeldspieler weitergehen wird. Eines ist klar: Dank seiner Übersicht, seiner Zweikampfstärke und seiner Erfahrung wäre ein Geissmann in Topform für die junge mit Talenten gespickte Mannschaft von Lausanne Gold wert. Beim Cup-Achtelfinal im Aarauer Brügglifeld ist das frühere Talent, welches in der Nachwuchsabteilung Team Aargau und beim FC Baden seine Sporen abverdient hat, nur als Zuschauer mit dabei.