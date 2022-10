Der 48. Hallwilerseelauf verzeichnet sinkende Teilnehmerzahlen

Laufsport «Super-Marketing»: Der Hallwilerseelauf ist trotz sinkender Teilnehmerzahlen unabdingbar für das Seetal Am kommenden Samstag geht der traditionsbehaftete Aargauer Halbmarathon zum 48. Mal über die Bühne. Neben einkehrender Normalität in der Organisation, erholen sich die Teilnehmerzahlen nach der Corona-Pandemie nur langsam. Die nach wie vor 4500 Laufenden dürfen sich aber trotzdem auf einen erinnerungswürdigen Event freuen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Schlosspassage ist wieder Teil der 21,2 km langen Halbmarathonstrecke. Zvg / Lenzburger Bezirksanzeiger

Am Wochenende findet die 48. Ausgabe des Hallwilerseelaufs statt. Das erste Mal seit Ausbruch der Coronapandemie bietet der Event keine Einschränkungen und den vollen Umfang. Freunden des Laufsports soll ein einmaliges Erlebnis in einer einmaligen Landschaft geboten werden.

Das Aushängeschild des Hallwilerseelaufs ist auch in diesem Jahr der Halbmarathon und seine 21 km lange Strecke rund um den See. Gestartet wird wie gewohnt in Beinwil am See. Von dort begeben sich die Läuferinnen und Läufer ans südliche Seeufer, wo auch die Grenze zum Kanton Luzern überschritten wird. Über Mosern und Aesch geht es auf der rechten Seeseite wieder Richtung Norden bis zum Schloss Hallwyl. Über den Wassergraben führt die Route einmal durch den Innenhof des Schlosses, bevor es wieder zurück nach Beinwil geht. Im Inneren von Schloss Hallwyl erwartet die Teilnehmenden Livemusik, welche für zusätzliche Motivation sorgen soll. Die Schlosspassage ist das erste Mal seit der Corona-Pandemie wieder Teil der Strecke.

Die Strecke führt einmal um den Hallwilersee. Zvg / Lenzburger Bezirksanzeiger

Viel Natur für Breiten- und Spitzensport

Die Laufstrecke besticht durch wenig Asphalt-Passagen und rund 80 Prozent Naturpfade. Seeblick, Strandpassagen, die Weinberge bei Seengen und nicht zuletzt Schloss Hallwyl sorgen für die optische Untermalung des Wettkampfes. Neben der 21,1 km langen Halbmarathonstrecke gibt es auch verkürzte Erlebnisläufe für die ganze Familie oder Schülerläufe und verschiedene Nordic-Walking-Kategorien. Neu ist auch der Kurzlauf über 5 km, welcher zum ersten Mal in der 48-jährigen Geschichte des Hallwilerseelaufs durchgeführt wird.

Auch in diesem Jahr versteht sich der Hallwilerseelauf als Breitensportanlass für Laufbegeisterte aller Altersstufen und Niveaus. Nichtsdestotrotz sind auch nationale Grössen des Laufsports am Start. So auch der Sieger von 2020 T-Roy Brown (Bern) oder der Schweizer Triathlet Sven Thalmann (Aarau). Die beiden gelten als Favoriten auf den Sieg. Bei den Frauen startet die namhafteste Athletin über 10 km. Valentina Rosamilia (Hunzenschwil) gewann im Sommer 2021 an der U20-WM Silber und an der U20-EM Bronze.

Ebenso mit dabei sind der unverwüstliche Hansjörg Brücker, der 2000 einst zuoberst auf dem Treppchen stand, oder die beiden Jubilare Beat Bucher (Hitzkirch) und Peter Ramseier (Rheinfelden). Die beiden waren als einzige Läufer bei jeder bisherigen Ausgabe mit dabei und gehen damit zum mittlerweile 48. Mal an den Start.

Rund 4500 Läuferinnen und Läufer werden dieses Jahr erwartet. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Sinkende Teilnehmerzahlen

In diesem Jahr rechnen die Organisatorinnen und Organisatoren des Hallwilerseelaufs mit rund 4500 Anmeldungen. Im Vergleich zu den Zeiten vor Corona bedeutet das einen Einbruch von 35 Prozent. Zu Spitzenzeiten nahmen fast 7000 Läuferinnen und Läufer teil. Für Gianin Müller, Pressechef des Laufevents, befindet man sich aber trotzdem auf dem richtigen Weg. «Wir hatten während Corona je 3000 Anmeldungen», was verhältnismässig gut war, erklärt Müller und ergänzt: «In diesem Jahr merken wir, dass diese Corona-Geschichte nicht spurlos an uns vorbeizog. Wir denken aber, dass sich das so langsam wieder einpendelt.»

Mit einem Rückgang der Anmeldungen steht das OK des Hallwilerseelaufs nicht allein da. Auch vergleichbare Laufevents wie der Greifenseelauf (42 Prozent), der GP Bern (38 Prozent) oder der Kerzerslauf (48 Prozent) kämpfen mit schwindenden Teilnehmenden. Als mögliche Ursachen für den Rückgang der Anmeldungen sieht Müller das Abwandern in andere Sportarten oder die bei manchen Personen nach wie vor grosse Angst sich in grosse Menschenansammlung zu begeben sowie auch das grössere Angebot an Laufveranstaltungen. Während Corona verschoben viele Laufanlässe ihr Austragungsdatum in den Herbst, wodurch es zu einer regelrechten Massierung des Angebots kommt.

Der Lauf richtet sich an Laufende aller Alters- und Niveaustufen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Werbung für die See-Region

Die nach wie vor zahlreichen Läuferinnen und Läufer erwartet am Samstag ein wechselhafter Herbsttag, der damit optimale Laufbedingungen bietet. Optimal gestaltet sich der Hallwilerseelauf auch für die gesamte Region rund um den See. Müller bezeichnet den Event auch als «Super-Marketing». «Die Laufenden tragen die schönen Bilder in ihre Heimat. Es hat immer wieder Leute, die den See nachher besuchen kommen, weil sie begeistert sind von der tollen Landschaft. Das ist Mund-zu-Mund-Propaganda.»

Der Startschuss für den Halbmarathon des 48. Hallwilerseelauf erfolgt am Samstag, 13. Oktober 2022 ab 13.35 Uhr in mehreren Startblöcken in Beinwil.

