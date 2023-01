Lauberhorn-Rennen Stiehlt Marco Odermatt in Wengen Beat Feuz die Show? Im Super-G ist Marco Odermatt am Freitag der Topfavorit, viele trauen ihm aber auch in der Abfahrt am Samstag den Sieg zu. Sollte es soweit kommen, wäre es die endgültige Wachablösung im Schweizer Team der Abfahrer. Und das noch bevor Beat Feuz aufgehört hat. Martin Probst Jetzt kommentieren 12.01.2023, 16.29 Uhr

Marco Odermatt und Beat Feuz bereiten sich am Dienstag auf das Training in Wengen vor. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Auf dem Papier hat Marco Odermatt Beat Feuz bereits überholt. 306 Punkte hat er in den fünf Abfahrten der bisherigen Saison geholt, dreimal stand er auf dem Podest. Macht Rang zwei in der Disziplinenwertung hinter dem Dominator Aleksander Kilde aus Norwegen.

Feuz bringt es auf 116 Punkte und war nie besser als auf Rang fünf klassiert. Nach den Abfahrten in Wengen und Kitzbühel hört er auf. Aber Angst, dass Swiss Ski nun eine längere Phase ohne Siege in der Königsdisziplin droht, hat niemand.

Dank Odermatt. Weil eigentlich stellt sich ja nicht die Frage, ob, sondern nur wann er eine Abfahrt gewinnt.

Odermatts Irrtum oder ist es Kalkühl?

Möglich scheint es bereits in Wengen, ausgerechnet in dem Ort, der Feuz so viel bedeutet. Darum die Frage an Odermatt: Wäre es schlimm, wenn er vor Feuz gewinnen und seinem Vorbild so den süssesten aller Abschiede verunmöglichen würde?

Der 25-Jährige sagt: «Ich habe noch nie eine Abfahrt ge­wonnen. Darum denke ich nicht, dass das von mir erwartet wird. Aber wenn Beat und ich hier gemeinsam auf dem Podest stehen dürften, ist es vermutlich egal, wer vorne ist.»

Odermatt irrt sich zumindest im ersten Punkt, oder er spielt die Erwartungshaltung bewusst runter. Denn natürlich denken viele, er könne hier gewinnen. Nicht nur im Super-G am Freitag, in dem er sowieso zu den ganz grossen Favoriten zählt. Als Vorjahressieger erst recht. Nein auch in der Abfahrt wird er die Rolle nicht los.

Die Wachablösung scheint möglich

Vor einem Jahr wurde Odermatt in Kitzbühel in der zweiten Abfahrt Zweiter hinter Feuz. Der Nidwaldner bezeichnet es heute als eine der schönsten Erinnerungen an die gemeinsame Zeit im Weltcup.

Was aber ist, wenn die Rollen in diesem Jahr, in dem Feuz auf Abschiedstournee ist, tauschen? Vielleicht irrt Odermatt auch da. Die endgültige Wachablösung in der Abfahrt noch während der aktiven Zeit von Feuz wäre ein besonders Signal.

In Odermatts persönlichem Ranking der schönsten Siege wäre ein Triumph in der Abfahrt von Wengen ­allerdings nicht auf Rang eins. Emotionaler ist er mit Adel­boden verbunden. «An Adelboden habe ich viele Kindheitserinnerungen. An Wengen nicht. Natürlich – ich habe es im Fernsehen geschaut, aber live vor Ort war ich nie», sagt er.

Marco Odermatt feiert seinen zweiten Sieg in Adelboden. Jean-Christophe Bott / EPA

In Adelboden hat Odermatt vor einem Jahr den Riesenslalom gewonnen und sich so seinen grössten Traum erfüllt. In dieser Saison hat er seinen Triumph wiederholt. «Der Abfahrtssieg in Wengen käme aber direkt danach, vielleicht zusammen mit jenem in Kitzbühel. Die Abfahrt ist die Königsdisziplin und das die wichtigsten zwei Siege», sagt Odermatt.

So oder so wird Odermatt bei den Fans mindestens genauso im Fokus stehen wie Feuz. In den Tagen vor den Rennen konnte er sich in Wengen noch einigermassen frei bewegen. «Ab Freitag werden wir dann wohl nicht mehr mit dem Zug hinauf zum Start fahren», sagt der 25-jährige Leader im Gesamtweltcup. Ein Helikopter wird ihn dann jeweils hinauf zur Strecke fliegen. Für die Höhenflüge auf der Piste wird Odermatt allerdings weiterhin selbst verantwortlich sein.

