Rotweiss Wettingen: Zwischen Königsklasse und Nationalliga

Landhockey Zwischen Königsklasse und nationaler Dominanz: Der Spagat für die Teams von Rotweiss Wettingen könnte nicht grösser sein Die Fanionteams der Frauen und Männer des HC Rotweiss Wettingen befinden sich mitten in der Startphase der neuen Nationalliga-A-Saison. Für die Serienmeister wäre alles andere als der Meistertitel bei den Frauen und Männern eine Überraschung. Zusätzlich hofft man im internationalen Geschäft auf einen Exploit. Michael Höchner 27.09.2022, 05.00 Uhr

Die Spieler des HC Rotweiss Wettingen dürften auch in der kommenden Saison über Tore jubeln. Fredi Waelti

Die Welten in denen sich die Teams des HC Rotweiss Wettingen in dieser Saison bewegen könnten nicht unterschiedlicher sein. Einerseits dominierte man das nationale Landhockey in den letzten 20 Jahren nach Belieben, andererseits spielt man im internationalen Vergleich nach wie vor nur eine Nebenrolle. Für die Teams der Frauen und Männer zählt in der Nationalliga A nur der Titelgewinn. Auf europäischem Parkett muss man sich hingegen noch seine Sporen abverdienen.

Wie so oft gehen die Männer von RW Wettingen als Titelverteidiger in die Saison. Seit dem Jahr 2000 wurde man nur drei Mal nicht Schweizer Meister. Auch in dieser Saison sind die Wettinger der Hauptfavorit auf die Meisterschaft, deren Gewinn auch eines der beiden Saisonziele ist, wie Trainer Peter Fischbach erzählt.

In der Euro Hockey League messen sich die Wettinger mit den besten Teams Europas. Fredi Waelti

Rotweiss auch in der Königsklasse

Trotz 20 Titeln seit der Jahrtausendwende ist der Erfolgshunger im Team der Wettinger noch immer gross, dieser kann allerdings innerhalb einer Spielzeit schwanken. Dass Rotweiss in den letzten Jahren Titel am Laufband gesammelt hat, entstammt nicht etwa einer über die ganze Saison hinweg drückenden Dominanz, sondern der Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten den Schalter umlegen zu können.

Bei den Wettingern wird in gewissen Meisterschaftsphasen gezielt Intensität herausgenommen, damit die Spieler ihren Siegeshunger nicht zu früh sättigen.

Das zweite grosse Saisonziel ist die Euro Hockey League, die Champions League des Landhockeys. Im Gegensatz zur Meisterschaft ist der RWW im internationalen Geschäft noch keine grosse Hausnummer. Zu dominant sind die Profi-Teams aus Belgien, Deutschland oder den Niederlanden.

Daher wird man sich beim Qualifikationsturnier Ende Monat in Hamburg auch nicht allzu grosse Chancen auf das Weiterkommen in die Endrunde machen dürfen. «Wir wollen das Bestmögliche herausholen, Erfahrungen sammeln und uns möglichst teuer verkaufen», sagt Fischbach.

Auch die Frauen von Rotweiss wollen ihren Titel verteidigen. Fredi Waelti

Zurück auf den Thron

Wie auch bei den Männern ist das Ziel des Frauen-Teams die Titelverteidigung. Zuletzt verlor das Team von Trainer Chris Elste 2021 ein Final, damals knapp im Penaltyschiessen. Daraufhin konnte Rotweiss in der nächsten Saison eine deutliche Reaktion auf den Platz bringen. Man eroberte sich nicht nur den Thron im Schweizer Landhockey zurück, sondern triumphierte auch im Europa Cup in Prag.

Die Unterbrechung der Siegesserie sieht Elste dabei als entscheidenden Faktor an. «Es ist im Sport wichtig, dass eine Mannschaft nicht immer nur gewinnt, sondern auch einmal verliert, um die Sinne wieder zu schärfen und neue Reizpunkte zu setzen», erklärt Elste.

Die neue Saison findet heuer ohne die langjährige Koryphäe Stephanie Wälti statt, die nach der letzten Saison ihren Rücktritt aus dem Team bekannt gegeben hat. Sie steht damit sinnbildlich für den bei den Frauen stattfindenden Generationenwechsel, welcher seit einigen Jahren in Gang ist.

Wie auch die Männer kann das Frauen-Team internationale Spiele bestreiten und weitere Erfahrungen sammeln. An Ostern 2023 findet in der Bernau, der Heimstätte von Rotweiss Wettingen, die Euro Hockey Club Trophy statt, jenes Turnier, dass die Frauen letztes Jahr gewannen.

Eine Stufe unterhalb der Euro Hockey League eingestuft, bietet der Wettbewerb nach wie vor Landhockey auf hohem Niveau mit europäischen Topteams. Wie auch bei den Männern gehört Rotweiss zu den Aussenseiterinnen und will sich bestmöglich gegen stärkere Teams präsentieren.

