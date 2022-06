Rekordmeister Wettingen geht als Favorit in die Titelkämpfe

Landhockey «Wir haben den Anspruch, den Titel zu holen»: Rotweiss Wettingen erneut Topfavorit Rotweiss Wettingen, der Landhockey-Rekordmeister, greift sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Final-Four-Turnier nach dem Titel. Die Wettinger peilen den siebten Streich in Folge an, wohingegen die Rotweiss-Frauen die Wiedergutmachung der Final-Pleite der letzten Spielzeit anpeilen. Auf der heimischen Bernau rollt der Ball ab Samstag in den Halbfinals. Noah Born Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Ligadominator und Rekordmeister RW Wettingen will den nächsten Titel. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Schweizer Landhockey-Meisterschaften gehen in die entscheidende Saisonphase. Sowohl die vier besten Frauen- als auch die vier besten Männerteams treten am Final-Four-Turnier in Wettingen an. Beide Equipen des gastgebenden Rekordmeisters Rotweiss beendeten die reguläre Saisonphase an der Tabellenspitze und gehen als unbestrittene Titelfavoriten in die Entscheidungsspiele.

Erneut die Überflieger der Männer-NLA

Der amtierende Meister zeigte bisher eine herausragende Spielzeit, denn in 18 Meisterschaftspartien fuhr RWW insgesamt 47 Punkte ein. Deren elf Zähler mehr als der nächste Verfolger Servette. In der ersten Saisonrunde blieb man zudem ohne Punktverlust. «Es war erneut eine gute Saison und wir konnten sie mit einem grossen Vorsprung abschliessen. Ich sehe noch Steigerungspotenzial, vor allem in der Offensive, wo es nicht vollständig optimal lief. Aber im Grossen und Ganzen sind wir sicherlich zufrieden», erklärt Trainer Peter Fischbach.

Rotweiss Wettingen fertigte die Black Boys Genève in der Saison gleich mit 12:0 ab. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Eine Niederlage nach der regulären Spielzeit gab es nur in der letzten Meisterschaftsrunde bei der 2:3-Heimpleite gegen den jetzigen Halbfinalgegner HC Olten. «Bei dieser Partie war der Fokus nicht mehr vollständig da, denn wir mussten ein paar Spieler schonen. Zudem haben wir defensiv nicht gut gearbeitet, was uns gezeigt hat, dass es kein Selbstläufer ist», erklärt der RWW-Coach.

Ein kämpferisches Olten als Hauptprobe

Auf diesen HCO trifft seine Equipe sogleich im Halbfinal des Final-Four-Turniers: «Sie haben eine stabile und kämpferische Mannschaft, aber ich denke, dass wir ein breiteres Spielerkader haben. Wir müssen defensiv gut stehen und aufsässig sein, sowie unsere Chancen kaltblütig nutzen. Es wird eine sehr intensive Partie, doch wir werden geduldig agieren müssen.»

Letzte Saison gewannen die Wettinger den Halbfinal und das Endspiel überlegen. «Wir konnten rechtzeitig den Schalter umlegen, nach einer durchzogenen regulären Saison. Uns ist damals viel gelungen und an diese Leistung müssen wir am Wochenende wieder anknüpfen», sagt Fischbach Die Erwartungen des Rekordmeister sind gross:

«Wir haben den Anspruch, den Titel zu holen. Diesen Druck machen wir uns selbst. Zusätzlich können wir auf unserem Heimplatz und vor Heimpublikum spielen. Wir freuen uns sehr auf das Final-Four.»

Das Männerteam von Rotweiss Wettingen geht als bisheriger Landhockey-Dominator des Jahrtausends ins Wochenende. Die Mannschaft um das Trainer-Duo Peter Fischbach und Michael Kloter peilt den siebten Schweizer Meistertitel in Folge an. Auch in den Jahren zuvor waren es meistens die Wettinger, welche den NLA-Pokal in die Höhe stemmen konnten. Seit dem Triumph im Jahr 2000 gab es nur drei Spielzeiten, in denen der Meister nicht Rotweiss hiess. Notabene ist eine Saison davon Corona zum Opfer gefallen.

Eine lupenreine reguläre Saison ohne erwartete Tiefphasen

Eine bemerkenswerte Spielzeit zeigten die NLA-Frauen von Rotweiss. Sie siegten in allen zehn Partien der Saisonphase und mussten insgesamt nur drei Gegentore hinnehmen. Darüber hinaus erzielten sie im Schnitt vier Treffer pro Partie. «Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der bisherigen Saison. Ich hatte ein paar Tiefs erwartet, aber das Team hat dies souverän gemeistert. Wir versuchten während der Saison weiterhin erfahrene Spielerinnen durch junge Akteurinnen Schritt für Schritt zu ersetzen und das ist uns auch gut gelungen», erklärt Cheftrainer Christoph Elste.

Die Finalniederlage der letzen Saison im Penaltyschiessen gegen den HC Olten sei eine schmerzhafte Erfahrung, doch das junge Team könne daraus lernen, meint der RWW-Coach:

«Ich hoffe das uns das nicht nochmals passiert, jedoch ist in einem Entscheidungsspiel immer eine Überraschung möglich. Daher wäre es wünschenswert gewesen, wenn es bereits in der Saison Niederlagen gegeben hätte, was definitiv sensibilisieren würde. Aber wir verlieren natürlich nicht einfach absichtlich, das ist klar»

Sein Team muss mit der hohen Erwartungshaltung umgehen: «Im Final-Four geht es wieder bei Null los. Für unseren ersten Gegner Black Boys Genf ist der Halbfinal-Einzug ein Erfolg und sie haben daher nichts zu verlieren. Der Druck ist sicherlich bei uns, wegen des Heimpublikums wird dieser weiter wachsen. Aber es ist ein schöner Druck im eigenen Wohnzimmer spielen zu können und es wird vielleicht ein bisschen dauern, doch wir werden es geniessen.»

Der Kunstrasen des Landhockeyplatzes Bernau ist der Austragungsort des Final-Four-Turniers. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auf der heimischen Sportanlage Bernau geht es um die Titel

Die Männer (13 Uhr gegen den HCO) und Frauen (16 Uhr gegen den BBHC) von Rotweiss Wettingen stehen am Samstag im jeweiligen Halbfinal auf dem Feld. Am Sonntag finden dann die Finalspiele, sowie die Partien um den dritten Platz statt.

