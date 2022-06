Favorit Rotweiss Wettingen kürt sich zum Landhockey-Doppelmeister

Landhockey Rotweiss Wettingen kürt sich auf der heimischen Bernau zum Doppelmeister Der Rekordmeister wurde den Erwartungen gerecht: Rotweiss Wettingen sicherte sich in beeindruckender Manier den Schweizer-Meister-Titel bei den Frauen und Männern. Die Wettinger besiegten GC knapp im Penaltyschiessen, und das Team von Trainer Christoph Elste bezwang den Luzerner SC deutlich mit 4:0. Ein gelungenes Heimturnier für Rotweiss. Noah Born Jetzt kommentieren 20.06.2022, 09.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rekordmeister Rotweiss Wettingen gewinnt den Schweizer-Meister-Titel 2021/22. zVg

Der Halbfinal-Samstag des Final-Four-Turniers in Wettingen begann mit einem optimalen Start des Gastgebers Rotweis. Das Team um Cheftrainer Peter Fischbach besiegte den Aussenseiter HC Olten mit einer Machtdemonstration und einem deutlichen 7:1-Schlussresultat. RWW reagierte stark auf die Niederlage zum Abschluss der regulären Saison und konnte seinen Fans ein Schützenfest auf der Bernau bieten.

Keine Blösse gegen ein chancenloses Olten

Bereits in der siebten Spielminute konnten sich die Wettinger ein erstes Mal belohnen. Captain Yves Morard erzielte die frühe 1:0-Führung des Topfavoriten, worauf drei weitere Treffer des Heimteams im ersten Viertel folgten. In den nächsten 17,5 Minuten kamen die Oltner besser in die Partie, liefen jedoch weiterhin dem deutlichen Rückstand hinterher. Kurz vor der Pause gelang den Wettingern nach einer kurzen Ecke das 5:0. Die definitive Vorentscheidung des Halbfinals bei hohen Sommertemperaturen.

In der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber das Resultat routiniert verwalten. Zusätzlich gelang Rotweiss der sechste und siebte Torerfolg im dritten Viertel. Olten kämpfte gegen die Chancenlosigkeit an und erzielte acht Minuten vor Spielschluss den Ehrentreffer. Durch den 7:1-Sieg war klar, dass die Equipe des Cheftrainers Peter Fischbach am folgenden Final-Sonntag auf die Zürcher Grasshopper treffen wird.

Unbeschwerter Sieg gegen die Aussenseiterinnen aus Genf

Auch das Rotweiss-Frauenteam überzeugte mit einem starken Halbfinal-Auftritt. Die Wettingerinnen zeigten gegen die Black Boys Genf eine souveräne Leistung und gingen beim 4:0-Sieg nie in Gefahr, die Finalqualifikation zu verpassen. Der Führungstreffer gelang in der zehnten Spielminute durch Sophie de Lint. Fortan erzielte Rotweiss einen weiteren Treffer pro Viertel zum deutlichen Endstand. Der dritte und vierte Torerfolg fiel folgend auf eine Strafecke. Den Westschweizerinnen gelang keine Antwort auf die zahlreichen Gegentreffer und schlussendlich mussten sie dem Favoriten den Vortritt lassen.

Penalty-Krimi im Finale der Männer

Den Schwung in den Final mitnehmen, hiess es für das Männerteam von Rotweiss Wettingen am entscheidenden Sonntag. Die Wettinger starteten engagiert und nahmen das Spieldiktat in die Hand. Dies führte vor der ersten Viertelpause zum verdienten Führungstreffer. Benjamin Messerli zimmerte den Spielball via eine kurze Ecke ins Tornetz.

Rotweiss forcierte auch fortan das Offensivspiel, doch es gelang bis zur Schlusssirene kein weiterer Torerfolg. Im Gegenteil: GC konnte seinen ersten Abschluss der Partie sogleich in den Ausgleichstreffer ummünzen. Zu Beginn des Schlussviertels lenkte Benjamin Eddy das Spielgerät überraschend ins Wettinger Gehäuse.

In der regulären Spielzeit fiel kein Siegestreffer mehr, der Shootout musste über den Gewinn der Schweizer Meisterschaft entscheiden. Dort sicherten sich die Gastgeber den siebten Streich in Serie. Mika Conrad, Yves Morard und Jonas Winkler verwandelten ihre Penaltys eiskalt und Torwart Joel Schüpbach parierte Rotweiss abgeklärt zum anvisierten Meistertitel.

Die Rotweiss-Frauen sind zurück auf dem Schweizer Landhockey-Thron. zVg

Ohne Gegentreffer im Final-Four-Turnier zum Titel

Mit einer beeindruckenden Vorstellung sicherten sich auch die Rotweiss-Frauen den nationalen Titel. Die Rekordmeisterinnen erholten sich von der bitteren Final-Pleite im Shootout der letzten Spielzeit und liessen im Entscheidungsspiel gegen den Luzerner SC nichts anbrennen. Im ersten Viertel gingen die Wettinger nach einer dominanten Startphase in Führung. Während der folgenden 17,5 Minuten gelangen zwei weitere Treffer, wobei das 3:0 kurz vor der Pause fiel.

Obschon weiterhin eine ganze Halbzeit zu spielen war, zeigte sich die Drei-Tore-Führung als Vorentscheidung. Luzern kam zwar zu Torchancen und mehreren Strafecken, doch ein Anschlusstreffer blieb den Innenschweizerinnen verwehrt. Im Gegenteil: Rotweiss machte nach einer kurzen Ecke im dritten Viertel zum 4:0 und einem ereignislosen Schlussabschnitt alles klar. Der ungefährdete Schweizer-Meister-Titel der Wettingerinnen krönte den Entscheidungsabend und ein perfektes Heimturnier aus Sicht von Rotweiss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen