Titelpremiere für Aargauer Kunstturner Noe Seifert

Kunstturnen Titelpremiere für Noe Seifert: Aargauer Kunstturner wird Schweizer Mehrkampf-Meister Der 23-jährige Kunstturner aus Küngoldingen wurde ­Schweizer Mehrkampf-Meister. Auch Daria Hartmann vom TV Lenzburg glänzte. Redaktion Jetzt kommentieren 28.06.2022, 18.40 Uhr

Noe Seifert während der Gerätefinals. Urs Lindt / freshfocus

Zum ersten Mal in seiner Karriere hat sich Noe Seifert zum Schweizer Meister im Mehrkampf gekrönt. In Abwesenheit von Titelverteidiger Eddy Yusof zeigte der 23-jährige Küngoldinger in Montreux die konstanteste Leistung an den sechs Geräten, obwohl auch er von kleineren Fehlern nicht verschont blieb. Das Mitglied des Satus Oberentfelden-Rothrist-Oftringen (ORO) wusste im Vergleich mit der Konkurrenz aber an seinen Paradegeräten Barren und Pauschenpferd zu überzeugen und schnappte sich mit 81,766 Punkten letztlich souverän die Goldmedaille. «Der Wettkampf ist nicht ganz optimal gelaufen. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit dem Resultat», sagte Seifert, dem der Triumph viel bedeutete: «Nach 17 Jahren als Kunstturner hat es nun mit dem ersten Mehrkampf-Titel bei der Elite geklappt.» Silber ging an Ian Raubal (STV Opfikon-Glattbrugg), Bronze holte Andrin Frey (TV Steffisburg).

In den Gerätefinals am Sonntag doppelte Noe Seifert nach – und wie: An den Ringen und am Barren sicherte er sich zwei weitere Goldmedaillen, am Pauschenpferd musste er sich nach einem Sturz mit der silbernen Auszeichnung begnügen.

Beim Mehrkampf der Frauen siegte Lilli Habisreutinger (Frauenfeld) nach einem engen Duell mit Lena Bickel (Morbio Inferiore), Bronze ging an Stefanie Siegenthaler (Hinwil).

Daria Hartmann vom TV Lenzburg vermochte ebenfalls zu glänzen. Sie meisterte das Zittergerät Balken auf beeindruckende Art und Weise und kürte sich mit 11,833 Punkten zur Schweizer Meisterin an diesem Gerät. Den Schwung vom Balken nahm Hartmann anschliessend mit und gewann auch am Boden die Goldmedaille. Der Boden-Titel hatte für sie jedoch einen schmerzlichen Beigeschmack. Zum Schluss ihrer Boden-Übung verletzte sie sich bei einer Landung und musste gepflegt werden. Dennoch gewann Hartmann mit 11,833 Punkten ihre zweite Goldmedaille.

Daria Hartmann bei der Aufführung am Boden. Urs Lindt / freshfocus

