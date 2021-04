Kunstturnen Ein gestohlenes Jahr – Corona nahm Anina Wildi die Wettkämpfe, nicht aber die Motivation Mit der EM in Basel, die am Mittwoch beginnt, endet für die Aargauer Kunstturnerin Anina Wildi eine sehr spezielle Zeit. Die Corona-Zwangspause nutze die 18-Jährige allerdings, um dort Hilfe zu holen, wo schon Roger Federer behandelt wurde. Und es hat ihr geholfen. Martin Probst 20.04.2021, 05.00 Uhr

Ihr letzter Wettkampf liegt schon lange zurück: Corona raubte Anina Wildi eine ganze Saison. Marcin Bielecki / EPA PAP

Anina Wildi wurde bestohlen. Nicht von einem Dieb. Corona raubte der 18-Jährigen das Wettkampfjahr 2020. Schlimm genug für alle Sportlerinnen. Für Kunstturnerinnen aber vielleicht noch etwas mehr. Weil Karrieren in diesem Sport kurz sind. Zu kurz, gemessen am Aufwand. Umso bitter ist eine verpasste Saison. Wildi sagt:

«Mir fehlt jetzt ein Jahr, in dem ich wichtige Wettkampferfahrung hätte sammeln können.»

Aber die Aargauerin wollte nicht jammern. Sie suchte lieber nach Vorteilen in einem aussergewöhnlichen Jahr. Und sie fand sie. «Ich litt schon längere Zeit an Rückenschmerzen. Nun hatte ich viel Zeit, eine Behandlung zu suchen, die mir hilft.»

Anina Wildi. Marcel Bieri / KEYSTONE

Fündig wurde Wildi in Basel. Bei Caius Schmid, einem Osteopathen, dem schon Roger Federer vertraute. «Ich bin zwar nicht beschwerdefrei. Aber es wurde viel besser», sagt Wildi.

Der Turnskandal und die Folgen für die Turnerinnen

2020 war ein spezielles Jahr. Für alle. Aber für Kunstturnerinnen vielleicht noch etwas mehr. Acht Wochen lang war das nationale Leistungszentrum in Magglingen geschlossen. Für Wildi und ihre Kolleginnen bedeutete es eine Zwangspause. Fast wie Ferien ohne Ferienwunsch.

Und als sie endlich wieder normal trainieren durften, als sie in ihr gewohntes Leben zurückkehrten, wurden im «Magazin» die «Magglingen-Protokolle» veröffentlicht. Und plötzlich hatten sehr viele in der Schweiz das Gefühl, dort oben über dem Bielersee, in diesem Epizentrum des Turnens, laufe alles falsch.

«Wir wurden überrascht», sagt Wildi. Überrascht von den Vorwürfen an Cheftrainer Fabien Martin. Wildis Trainer, seit sie 2017 ins nationale Kader kam. Sie sagt:

«Respekt, dass er noch immer in der Halle steht, wenn man bedenkt, was nun viele von ihm denken.»

Dinge, die Wildi nicht teilt, weil sie das ihm Vorgeworfene nicht erlebte oder mitbekam. Im Gegenteil: Sie fühle sich sehr wohl. «Aber natürlich, es schauten plötzlich alle nach Magglingen. Das kann man nicht ausblenden.»

Fabien Martin ist Wildis Trainer, seit sie 2017 nach Magglingen wechselte. Sie hat mit ihm gutes erlebt. Marcel Bieri / KEYSTONE

Umso mehr genoss es Wildi, als mit den Qualifikationswettkämpfen für die EM in Basel, die am Mittwoch beginnt, wieder etwas mehr Normalität einkehrte.

Endlich hatte sie wieder ein Ziel vor Augen. Einen Wettkampf, nicht nur Training. Wildi schaffte die Qualifikation, turnt in Basel das komplette Programm. «Ich bin stolz, dass ich mich qualifiziert habe. Aber ich spürte schon in den Trainings, dass es möglich ist», sagt sie.

Mit 14 Jahren verliess sie ihr Elternhaus in Schafisheim

Das Turnen entdeckte Wildi bereits mit drei Jahren, als sie erstmals andere turnen sah. Es war Liebe auf den ersten Blick und sofort klar: «Mama, das will ich auch.»

Aufgewachsen ist sie mit vier Geschwistern, alle machten Sport. Das Turnen entdeckte sie für sich allein. Damals wusste Wildi noch nicht, wie viel eine Karriere im Kunstturnen verlangt. Vor allem Zeit, Fleiss und viel Schweiss. «Aber wenn man beginnt, Spass hat und es immer weiter geht, merkt man gar nicht, dass es immer mehr wird», sagt Wildi.

Mit sieben Jahren erhielt sie von ihrer damaligen Trainerin ein Briefchen. Darin stand, dass sie in das regionale Leistungszentrum in Niederlenz aufgenommen werde. Für Wildi erfüllte sich ein Traum, die Reise aber ging weiter.

Mit 14 Jahren wechselte sie nach Magglingen, verliess dafür das Elternhaus in Schafisheim und fand eine Gastfamilie. Es harmonierte sofort. Drei Jahre lang war es ihr zweites Zuhause.

Die Olympischen Spiele 2024 als grosses Ziel

Seit vergangenem Jahr wohnt Wildi mit ihrer Aargauer Kaderkollegin Livia Schmid in einer WG in Biel. Bewusst. «Damit wir auch einmal aus Magglingen rauskommen», sagt sie. Neben 25 bis 30 Stunden Training pro Woche, bereitet sie sich per Fernstudium auf die Matur vor. Am Wochenende reist sie heim zur Familie.

Für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio konnte sich das Schweizer Frauenteam nicht qualifizieren. Wildis Fokus liegt darum bereits ganz auf 2024. Dann soll ihr Traum in Erfüllung gehen. Eine Turnkarriere ist kurz. Ein gestohlenes Jahr ist mehr als genug.