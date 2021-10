Anina Wildi startet an der Kunstturm-WM und träumt von Olympia

Kunstturn-WM Aargauer Nachwuchshoffnung Anina Wildi: Mit Giulia Steingrubers Tipps nach Paris Anina Wildi aus Schafisheim startet in Japan an ihrer zweiten Kunstturn-WM. Das grosse Ziel bleibt aber Olympia 2024 in Paris. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anina Wildi aus Schafisheim startet in Japan an ihrer zweiten Weltmeisterschaft. Die 18-Jährige hat aber noch grossere Pläne, als in Japan erfolgreich zu sein. Marcin Bielecki/EPA

Am Dienstag reisten die Schweizer Kunstturnerinnen und Kunstturner nach Japan, wo ab Montag die Weltmeisterschaft in Kitakyushu ansteht. Die Reise dauerte insgesamt etwa 30 Stunden und die Schweizer Delegation erreichte Japan am Donnerstagabend. Anina Wildi aus Schafisheim hat die Reisestrapazen wider Erwarten gut weggesteckt.

Reisestrapazen gut weggesteckt

Anina Wildi gehört in Japan nicht zu den Favoritinnen auf eine Medaille. Es geht ihr vor allem darum, wichtige Erfahrungen zu sammeln. Caroline Blum-Halder/LBA

«Die Reise ging recht gut. Wir hatten erstaunlich kurze Wartezeiten und konnten im Flugzeug schlafen», sagt Wildi am Telefon. Im Vorfeld habe sie zudem bereits ihren Schlafrhythmus an die japanische Zeit angepasst. Entsprechend hatte sie auch keinen grossen Jetlag.

So konnte die 18-Jährige ausgeruht das Podiumstraining am Freitag absolvieren. «Mein Körper war bereit und das Podiumstraining ist mir sehr gut gelungen», so Wildi. Besonders beeindruckt ist die Aargauerin von der Halle:

«Die Halle ist mega crazy, so etwas habe ich noch nie gesehen.»

Entsprechend gross ist bereits jetzt die Vorfreude, dass es am Montag dann endlich mit den Wettkämpfen losgeht. «Ich will eigentlich gar nicht mehr warten bis am Montag», sagt Wildi über ihren zweiten WM-Start nach Doha im 2018.

Team-Zusammenhalt lässt keinen Platz für Langeweile

Bis dahin gilt es, sich in den restlichen Trainings noch einmal optimal vorzubereiten. Neben den Trainings verbringen die Turnerinnen ihre Zeit ausschliesslich im Hotel. Alles andere ist aufgrund der Coronamassnahmen verboten. Da kann einem schon einmal langweilig werden.

Nicht so der Aargauerin. Die gute Stimmung im Team lässt keinen Platz für Lagerkoller. «Der Zusammenhalt im Team ist extrem gut. Alles, was in den vergangenen Monaten passiert ist, hat uns zusammengeschweisst», so die Turnerin des TV Lenzburg. Die Zeit verbringen die Schweizer Turnerinnen mehrheitlich zusammen: «Wir treffen uns im Gang oder spielen zusammen Karten.» Daneben liest Wildi gerne und macht etwas für die Schule. So verfliegt die Zeit neben den Trainings schnell. «Mir war bisher noch nie langweilig», sagt die Schafisheimerin, die mittlerweile in Biel nahe am Leistungszentrum in Magglingen in einer WG wohnt.

Die 18-jährige Aargauerin startet in Japan an allen Geräten, entsprechend hat sie ein anstrengendes Programm vor sich. «Das Ziel ist es, dass ich an allen Geräten wichtige Erfahrungen an einem internationalen Wettkampf sammeln kann», sagt Anina Wildi. Grosse Ambitionen hegt die Aargauerinnen dabei nicht:

«Mein Ziel ist es, einfach sturzfrei durchzukommen.»

Wo das hinführt, wird sich dann zeigen. Im Mehrkampf am Balken und am Boden traut sie sich aber die besten Leistungen zu.

Augen bereits jetzt auf Paris gerichtet

Wilids Plan geht aber weit über die WM in Japan hinaus. Im Hinblick auf das kommende Jahr mit EM und WM möchte sie an ihrem Schwierigkeitswert arbeiten. Denn das grosse Ziel hat Anina Wildi bereits jetzt vor Augen: die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Anina Wildis Augen sind bereits auf Olympia 2024 gerichtet. Claudio Thoma/freshfocus

«Es ist fast schon ein Privileg, dass Olympia in Paris stattfindet. Wir können uns optimal auf diesen Anlass vorbereiten», meint Wildi. Entsprechend ist das die grosse Motivation, die die Aargauerin antreibt. Wie es ist, an Olympischen Spielen zu starten, kann Wildi aus erster Hand erfahren:

«Ich habe viel mit Giulia Steingruber über Olympia gesprochen und sie ausgefragt.»

Die Schilderungen des mittlerweile zurückgetretenen Schweizer Kunstturn-Aushängeschilds treiben die Aargauerin zusätzlich an.

Ohne grosse Unterstützung wäre die Karriere nicht möglich

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Erst gilt es, in Japan die ersten Schritte auf dem Weg nach Paris zu tätigen. Weit ist auch der Weg von Japan in die Schweiz. Trotz der grossen Distanz hofft Wildi auf die Unterstützung aus der Heimat. «Ich hoffe, dass die Leute in der Schweiz mit uns mitfiebern und dass sie bei der nächsten WM wieder mit dabei sein können», so Wildi.

Denn ohne die Unterstützung aus dem engsten Umfeld wäre Wildi jetzt nicht da, wo sie steht. Entsprechend dankbar ist sie über die Unterstützung, die sie in den vergangenen Jahren aus der Familie, aber auch durch den Schweizer Verband und den Staff in Magglingen erfahren durfte.

Auch auf dem noch langen Weg bis Paris wird Wildi diese Unterstützung brauchen, um in drei Jahren ihren grossen Traum von Olympia verwirklichen zu können.