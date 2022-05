Kranzfestsaison Ein überraschendes Comeback und viele verheilte Verletzungen: Der Formcheck der Aargauer Schwinger Am Sonntag startet mit dem Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest die Kranzfestsaison für die Aargauer Schwinger. Wer hat welche Sorgen und wer ist wie gut in Form? Wir sagen es Ihnen. Martin Probst Jetzt kommentieren 05.05.2022, 18.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er ist zwar am Sonntag gar nicht dabei, gleichwohl schreibt David Schmid vor dem Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest die Geschichte der Woche. Der 31-Jährige plant den Rücktritt vom Rücktritt.

Am 22. Mai will der Fricktaler Eidge­nosse am Solothurner Kantonalen auf den Schwingplatz zurückkehren, nachdem er im September 2021 seine Schwinghosen eigentlich an den Nagel gehängt hatte.

Wird seine Gegner bald wieder fordern: David Schmid (l.). Andy Mettler / swiss-image.ch

Wir werden Schmid nächste Woche besuchen und mehr über sein Comeback erfahren. Nun konzentrieren wir uns auf die weiteren Aargauer Topschwinger vor dem Kranzfeststart.

Ist zurück im Training: Nick Alpiger. Alexander Wagner

Die gute Nachricht zuerst: Nick Alpiger trainiert nach seinem im Februar erlittenen Aussenbandriss im rechten Knie wieder im Sägemehl. «Es geht mir sehr gut und ich bin zufrieden mit dem Verlauf», sagt der 26-Jährige Eidgenosse aus Staufen.

Das Basellandschaftliche Fest am Sonntag lässt er aber noch aus. Sein Comeback will Alpiger am 14. Mai am Zurzibiet-Schwinget in Döttingen geben. Der erste Kranzfestauftritt soll dann am 22. Mai am Solothurner stattfinden. Seine Zuversicht, dass eine erfolgreiche Saison bevorsteht, ist gross: «Es macht Spass, wieder im Sägemehl zu stehen.»

Ist bereit, wieder voll anzugreifen: Patrick Räbmatter. Michael Buholzer / KEYSTONE

Nach dem Kilchberg-Schwinget Ende September 2021 musste sich Patrick Räbmatter am rechten Unterschenkel operieren lassen. Ein Hämatom, das sich im Lauf der Saison entwickelt hatte, entzündete sich. Fast vier Monate konnte der zweifache Eidge­nosse aus Uerkheim in der Folge nicht trainieren.

Nun fühlt sich der 31-Jährige bereit. Nach einem harten Aufbautraining bei Tommy Herzog – auch Schwingerkönig Christian Stucki vertraut auf seine Dienste – sagt Räbmatter: «Ich fühle mich sehr gut. Nachdem die ersten zwei Rangschwingen in die Hosen gingen, will ich an Rang zwei am Schachen-Schwinget anknüpfen.»

Joel Strebel (oben) gewinnt den Schlussgang am Guggibad-Schwinget. Wolfgang Rytz

An zwei Rangschwingfesten hat Joel Strebel in dieser Saison bisher teilgenommen. Das eine (Guggibad) hat er gewonnen, das andere (Hallenschwinget Brunegg) beendete er auf Rang zwei. Kein Wunder, sagt der 25-Jährige: «Ich fühle mich gut und freue mich sehr auf die Kranzfestsaison. Ich möchte zeigen, was ich kann.»

Es geht fast vergessen, dass auch Strebel von einer Verletzung zurückkehrt. Anfang September zog er sich einen Innenbandriss im linken Knie zu, was eine mehrwöchige Pause als Folge hatte. «Es war mental nicht einfach», sagt er. Das Tief hat Strebel längst überwunden und er ist sehr stark zurück.

Andreas Döbeli (r.) konnte die Zeit zwischen Saisonende und Saisonstart optimal nutzen. Urs Flueeler / KEYSTONE

Die Zeit zwischen Saisonende und Kranzfeststart ist lang. Anders als viele seiner Kollegen konnte sich Andreas Döbeli aber ganz auf das Training konzentrieren. Als einziger der Aargauer Topschwinger beeinträchtigte ihn keine Verletzung in der Vorbe­reitung. Der 24-Jährige sagt darum: «Ich bin gut in Form und gesund. Ich bin sehr motiviert und freue mich auf den Start der Kranzfestsaison.»

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison hat der Sarmenstorfer Eidgenosse geschaffen. Er sagt: «Die Feste in der Vorbereitung sind gut verlaufen, im einen oder anderen Gang war aber noch Steigerungspotenzial.»

Lukas Döbeli (l.) im Schlussgang des Hallenschwinget in Brunegg. Pascale Alpiger / Aargauer Zeitung

Zweimal Dritter, zweimal Zweiter. Die Bilanz von Lukas Döbeli in der Vorbereitung auf die Kranzfestsaison lässt sich sehen. Und sie lässt vergessen, dass der 22-Jährige zuvor zwei Saisons verpasste. Erst verunmöglichte Corona, dass 2020 geschwungen wurde, dann verpasste Döbeli die vergangene Saison mit einem Bizepsriss, der lange unerkannt blieb.

Döbeli sagt: «Die Resultate zeigen mir, dass mein Trainingseindruck nicht getäuscht hat.» Und dieser versprach eine gute Form. Und die Kurve zeigt nach oben: Auf die dritten Ränge an den Rangschwingen folgten zwei zweite Plätze. Was heisst das für Sonntag?

Tobias Widmer (r.) will nicht, dass ihm Lukas Döbeli entwischt. Wolfgang Rytz

Was waren das für drei verrückte und schwierige Jahre für Tobias Widmer! Im März 2019 reisst sein Kreuzband im rechten Knie. Der Kölliker verpasst die ganze Saison. Ein Jahr später ist es die Coronapandemie, die für ein Jahr ohne Schwingen sorgt. Und dann – im März 2021 – der nächste Schock für Tobias Widmer: Kreuzbandriss im linken Knie. Wieder ist eine Saison futsch.

Kein Wunder, sagt der 25-Jährige: «Ich bin einfach nur voller Freude und Dankbarkeit, wieder Wettkampfluft zu schnuppern.» Und wie er das tut: Sieg am Schachen-Schwinget! Er sagt: «Die Nervosität nimmt ab, während Vertrauen und Siegeswille steigen.»

War am Kilchberger 2021 der beste Aargauer: Oliver Hermann (r.) August Koepfli

Am Kilchberg-Schwinget 2021 wurde er – als Ersatzmann für den verletzten Joel Strebel aufge­boten– Siebter und rettete damit die Aargauer Ehre. Während die Eidgenossen Alpiger, Döbeli und Räbmatter enttäuschten, überzeugte Oliver Hermann.

Doch die Vorbe­reitung für die neue Saison verlief auch für den 25-Jährigen aus Erlinsbach nicht wunschgemäss. Ein angerissenes Innenband im Knie zwang ihn zu einer zweimonatigen Pause. Seit drei Wochen trainiert Hermann wieder im Sägemehl und er schloss den Schachen-Schwinget sogleich auf Rang drei ab. «Das zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin», sagt er.

Die wichtigsten NWSV-Schwingtermine 2022 8. Mai: Basellandschaftliches Kantonales in Oberwil

22. Mai: Solothurner Kantonales in Nunningen

26. Mai: Baselstädtischer Schwingertag

10. Juli: Aargauer Kantonales in Beinwil/Freiamt

23. Juli: Weissenstein Schwinget

7. August: Nordwestschweizer Verbandsfest in Brugg

27./28. August: ESAF in Pratteln



Bergfeste mit NWSV-Beteiligung: 12. Juni auf dem Stoos. 14. August auf der Schwägalp.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen