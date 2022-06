Kommentar: Jakovljevics Abgang beim FC Baden ist verständlich

Kommentar Manchmal muss man gehen, wenns am Schönsten ist: Jakovljevics Abgang beim FC Baden ist verständlich Ranko Jakovljevic erlöst den FC Baden und schafft mit der Mannschaft im achten Anlauf den Aufstieg. Eine Woche später verkündet der Trainer seinen Abschied in Richtung Team Aargau. Der Entscheid mag überraschen, ist aber trotzdem verständlich. Ein Kommentar. Nik Dömer 16.06.2022, 19.20 Uhr

Ranko Jakovljevic wird den FC Baden nach vier Jahren verlassen. Alexander Wagner

Ranko Jakovljevic hat es geschafft, er hat den FC Baden endlich in die Promotion League geführt. Acht Anläufe brauchte der Verein für diesen Triumph, unter diesem Aspekt, darf man den Trainer durchaus als Erlöser betiteln.

Und nun der Schock! Fünf Tage nach der grossen Badener Party im Tessin verkündet der Trainer seinen Abschied. Er wird Talentbetreuer beim Team Aargau, anstatt sich mit dem FC Baden in der Promotion League zu behaupten.

Der Entscheid mag für Unverständnis sorgen, denn Jakovljevic und der FC Baden, das gehört einfach zusammen. Während der Trainer nebenbei noch für die Ü50-Mannschaft kickt, sind auch seine Söhne Dejan (1. Mannschaft) und Saša (2. Mannschaft) im Klub aktiv.

Jakovljevics Kompetenzen bleiben erhalten

«Mein Herz wollte beim FC Baden bleiben», sagte Jakovljevic zu seinem Abgang. Aber es gibt eben auch noch den Verstand. Die Promotion League ist für einen Aufstiegstrainer nämlich auch dünnes Eis. Die Badener spielen künftig nicht mehr Amateurfussball, sondern sind Teil einer semi-professionellen Liga mit deutlich stärkerer Konkurrenz.

Sohn Saša (links) gratuliert seinem Vater zum Aufstieg. Martin Meienberger

Jakovljevic hat als Trainer in der Schweiz schon alles gesehen, seit 2004 ist er an der Seitenlinie aktiv, coachte dabei vom Nachwuchsbereich bis in die Super League. Von Aarau über Wohlen bis nach Baden. Dass er nun im Alter von 55-Jahren beim Team Aargau eine Stelle annimmt, die ihm ein 80-Prozent-Pensum und auch eine gewisse Job-Sicherheit garantiert, ist absolut verständlich.

Jakovljevics Entscheid mag aus Badener Sicht schmerzen, aber man darf auch froh sein, dass seine Kompetenzen dem Aargauer Fussball erhalten bleiben. Es ist schliesslich keine Seltenheit, dass Talente aus dem Team Aargau irgendwann im Esp landen.

Manchmal muss man gehen, wenn es am Schönsten ist. Normalerweise eine dämliche Floskel, die von der Wahrheit ablenken soll. Im Falle von Ranko Jakovljevic trifft sie jedoch zu.