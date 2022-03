Protest-Entscheid : Liga versteckt sich – FC Aarau zeigt Grösse

Kommentar Becherwurf in Winterthur: Die Liga wählt den Hinterausgang, der FC Aarau beweist Sportsgeist Statt eine klare Haltung zu den Vorgängen in Winterthur zu finden, versteckt sich die Liga hinter einem Formfehler. Dafür zeigt der FC Aarau Grösse. Der Kommentar von AZ-Reporter Frederic Härri. Frederic Härri 25.03.2022, 18.41 Uhr

Wie kann Fehlverhalten im Stadion künftig verhindert werden? Dieser Frage weicht die Swiss Football League aus. Claudio Thoma / freshfocus

Der FC Aarau verliert das Spitzenspiel in Winterthur. Jetzt auch definitiv. Es ist richtig, dass die Partie nicht zugunsten des FCA gewertet wird. Die Winterthurer haben die Partie verdient mit 4:2 für sich entschieden. Der Becherwurf auf den Linienrichter hatte auf das Resultat keinerlei Einfluss, also sollte das Aufstiegsrennen auch nicht nachträglich durch Entscheide am grünen Tisch verändert werden.