Mountainbike: Joel Roth bestreitet erstes Elite-Weltcuprennen

Kölliken Bei den Grossen frei losfahren: Aargauer Mountainbiker Joel Roth bestreitet sein erstes Elite-Weltcuprennen Der 23-jährige Kölliker Mountainbiker Joel Roth bestreitet am Sonntag im deutschen Albstadt sein erstes Weltcuprennen bei der Elite. Die Zuversicht ist gross. Pascal Kamber Jetzt kommentieren 04.05.2022, 18.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joel Roth, hier bei der U23, an vorderster Front. Miclas Haasis/Freshfocus

Das Jahr 2022 bringt für den Mountainbiker Joel Roth viel Neues mit sich. Anfang März stellte sich das neu gegründete BiXS Performance Race Team der Öffentlichkeit vor, mit Roth als einem von vier jungen Fahrern neben Noëlle Buri (Oberburg), Marcel Guerrini (Ufhusen) und Steffi Häberlin (Happerswil). Und am kommenden Wochenende steht dem 23-jährigen gebürtigen Kölliker der nächste Schritt in ein weiteres Kapitel bevor: Im deutschen Albstadt wird Joel Roth nach seinem altersbedingten Wechsel von der U23 zum ersten Mal bei der Weltcup-Elite an den Start gehen.

Roth freut sich auf die Premiere am Sonntag im Wissen, dass ihn eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. «Anders als bei der U23 sind die Abstände während des Rennens nicht gross. Bei der Elite besitzen viele Fahrer das gleiche Niveau, da muss man um jede Position kämpfen», erklärt er.

Joel Roth freut sich auf sein erstes Elite-Rennen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mit Selbstvertrauen und guter Form zur Premiere

Nach dem dritten Platz beim Eliterennen des Proffix Swiss Bike Cup in Savognin am vergangenen Sonntag reist Joel Roth mit einem guten Gefühl nach Albstadt. «Mit meinen bisherigen Wettkämpfen in diesem Jahr bin ich nicht restlos zufrieden, aber dieser dritte Platz ist sicher gut für mein Selbstvertrauen», sagt der Cross-Country-Spezialist. Trotzdem sei es gut zu wissen, dass die Form stimmt. «Ich werde von Woche zu Woche schneller, das ist ein gutes Zeichen», sagt Roth.

Für seine erste Saison bei den «Grossen» hat sich Joel Roth kein explizites Resultat zum Ziel gesetzt. In den kommenden Monaten will er nur eines machen: gut Mountainbike fahren. «Dann sehe ich, was dabei rausschaut», sagt Roth, der sich auch unter diesen Voraussetzungen auf die Wettkämpfe freut. «Ich geniesse es, für einmal frei zu fahren, weil von mir in dieser Saison nicht viel erwartet wird», sagt er. Was aber nicht heisst, dass sich Roth ganz ohne Ambitionen auf den Sattel setzt. «Natürlich möchte ich an den Europa- und Weltmeisterschaften dabei sein, etwas anderes wäre trotz der hohen Konkurrenz in der Schweiz eine Enttäuschung», betont der letztjährige Gewinner von EM-Gold und WM-Bronze bei den U23.

Zunächst gilt es aber, sich im Feld der Weltcup-Elite zurechtzufinden. Seine Erfahrung ist ihm dabei eine grosse Hilfe. «Beim Einstieg bei der U23 vor vier Jahren war ich ziemlich überrumpelt», erinnert sich Roth. Jetzt dürfte es ähnlich werden, «ich bin aber besser vorbereitet und kann viel lernen».

Juli 2020: Joel Roth jubelt über den U23-Schweizermeister-Titel. Alexander Wagner

Paris 2024 und WM 2025 im Wallis als Fernziele

Nicht nur der Übertritt zur Elite soll in Joel Roths Karriere einen Schritt nach vorne darstellen, sondern auch der Wechsel vom Biketeam Solothurn zum BiXS Performance Race Team. «Die Zusammenarbeit mit der Velomarke verläuft enger, und Teammanager Lukas Flückiger weiss als ehemaliger Profi, was es braucht, um erfolgreich zu sein», nennt Roth die Gründe, die ihn dazu bewogen haben, sich der Equipe aus Sursee anzuschliessen.

Als wichtigsten Faktor bezeichnet Roth die langfristige Planung, die bis zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris und der Heim-WM 2025 im Wallis reicht. «Diese Zeitspanne ist für mich als Athlet realistisch», erklärt Roth, dem der Status «Schweizer Team» ebenfalls in die Karten spielt. «Es besteht keine Sprachbarriere und alles liegt nahe zusammen», sagt er, «deshalb ist es die beste Lösung für mich, diesen Weg zu gehen.»

Joel Roth in Gränichen im Einsatz. Alexander Wagner

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen