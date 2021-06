Klublegende Meistergoalie und Mauerfan: Andreas Hilfiker über seine Rückkehr zum FC Aarau Als Goalietrainer wurde er Deutscher Meister und Pokalsieger. Seit einigen Monaten ist «Hausi» Hilfiker (52) zurück in der Region und stellte sich als erstes bei strömendem Regen an die Brügglifeld-Mauer. Sebastian Wendel 25.06.2021, 05.00 Uhr

Andreas «Hausi» Hilfiker ist zurück im Brügglifeld. Den Weg zum FCA-Stadion hat er einfach gefunden - Kunststück: Seit seinem Weggang vor 13 Jahren hat sich nichts verändert. Sarah Rölli

«Ja wirklich, ich war da!» Auf Nachfrage bestätigt Andreas Hilfiker, dass ich mich nicht verhört habe. Dass er am 30. April beim Spiel gegen GC im Brügglifeld war. Nicht auf der Tribüne, wo es für verdiente Klublegenden immer ein Plätzchen gibt. Nein: Hilfiker hat sich bei strömenden Regen hinter die Stadionmauer gestellt, zu den anderen rund 100 hartgesottenen Anhängern. Hilfiker, der Mauerfan!

Dass er an jenem Abend unerkannt wieder den Heimweg antritt, liegt eher an der Regenbekleidung denn an der Vergesslichkeit der neben ihm stehenden FCA-Fans – wie könnten sie auch? Goalie im Meisterteam 1993, 238 Partien im FCA-Trikot, vom Bauernsohn und gelernten Käser aus Kölliken zur Klublegende! Hausi - einer von Uns!

Das Heimspiel am 30. April gegen GC (2:1) verfolgte Hilfiker - unerkannt - mit rund 100 FCA-Fans hinter der Stadionmauer. Michael Würtenberg

Knapp zwei Monate danach treffen wir uns in einem Aarauer Restaurant. Hilfiker, ein Mann wie ein Baum mit Händen, die an Bärenpranken erinnern, schaut sich um und sagt: «Schön, wieder hier zu sein.» Die 13 Jahre in Deutschland haben nicht an den Wurzeln des 52-Jährigen gerüttelt. «Es ist ein Heimkommen. Wieder spontan Freunde zu treffen und der Familie nah zu sein – das tut gut.»

Das ist Andreas Hilfiker Geboren 1969, wächst Andreas "Hausi" Hilfiker als Bauernsohn in Kölliken auf. Er absolviert eine Lehre als Käser, ehe er 1986 vom FC Kölliken in die Jugendabteilung des FC Aarau wechselte. 1988 schaffte er den Sprung ins Profikader, 1991 wurde er Stammgoalie, 1993 Schweizer Meister. Anfang 1998 wechselte er in die 2. Bundesliga zu Nürnberg und mit stieg mit dem Klub auf. Nach weiteren Stationen in Deutschland (TeBe Berlin, Ulm), kehrte er 2002 in die Schweiz zurück, zum Luzern, wo er 2005 seine Profikarriere als achtfacher Schweizer Nationalspieler beendete. 2007 wurde er Goalietrainer beim FC Aarau, sechs Monate später folgte das Angebot aus Wolfsburg, wo Hilfiker bis Ende 2019 als Goalietrainer und zuletzt als Goalie-Koordinater arbeitete. Mit dem VfL gewann er einen Meistertitel und einmal den DFP-Pokal. Seit Ende 2020 wohnt die die vierköpfige Familie Hilfiker (Andreas, Stefanie, Finnia, Lio) wieder in Kölliken, seit Juni 2021 ist Hilfiker Goalietrainer im FCA-Nachwuchs und somit zurück bei seinem Heimatklub.

Im Januar 2008 stellt ein Anruf aus Wolfsburg das Leben von Hilfiker und seiner Frau Stefanie auf den Kopf. Felix Magath, damals Manager und Coach in Personalunion beim Fussballklub aus der VW-Stadt, sucht einen Goalietrainer und erinnert sich an Hilfiker, sie kennen sich aus gemeinsamen Tagen 1998 in Nürnberg. «Wo bist du? Hast du Zeit?» Hilfiker ist zu diesem Zeitpunkt zwar erst ein halbes Jahr Goalietrainer beim FC Aarau, bildet mit Chefcoach Ryszard Komornicki und Assistent Jeff Saibene ein Trio aus 93er-Meisterhelden. Doch Bundesliga? Das ist, Nostalgie hin oder her, eine Chance, die er annehmen muss.

Hilfiker war von Sommer 2007 bis Januar 2008 FCA-Goalietrainer - mit Jeff Saibene (Assistent, Mitte) und Cheftrainer Komornicki (rechts). Freshfocus

Aus dem anfänglichen Vertrag für zweieinhalb Jahre werden elf Saisons. Die Familie fühlt sich auf Anhieb pudelwohl in der VW-Stadt, so dass Hilfiker 2009 das Angebot Magaths ausschlägt, mit ihm zum (damals noch) grossen Schalke 04 weiterzuziehen. «Wir waren ja erst richtig angekommen in Wolfsburg.» 2010 erhält Tochter Finja mit Lio einen Bruder und Ehefrau Stefanie, die von der Ostseeinsel Rügen stammt, schätzt die Nähe zu ihrer Heimat. Auch sportlich läuft es rund: Hilfiker formt aus Landsmann Diego Benaglio, der zeitgleich nach Wolfsburg kam, einen Goalie internationaler Klasse, gemeinsam werden sie 2009 sensationell Deutscher Meister und 2015 Pokalsieger. «Diego war unglaublich ehrgeizig und in jedem Training 100 Prozent bei der Sache. Die Arbeit mit einem Torhüter mit so einer Persönlichkeit ist ein Traum.»

Die Zusammenarbeit mit Ex-Natigoalie Benaglio bezeichnet Hilfiker als «traumhaft». Freshfocus

Stolz sei er schon, wenn er zurückblicke, schliesslich sei es alles andere als selbstverständlich, in Deutschland, Land der Torhüter, so lange einer von 18 Bundesliga-Goalietrainern zu sein. «Und das erst noch als Schweizer. Aber ich habe in meiner langen Zeit im Geschäft gelernt: Ehrgeiz, Qualität und Demut zahlen sich immer aus.»

Ein Leitsatz, den er künftig auch den Talenten im Team Aargau eintrichtern wird. Hilfiker hat als Goalietrainer in der kantonalen Nachwuchsabteilung vorerst einen Einjahresvertrag unterschrieben, zudem soll er für den FC Aarau als Markenbotschafter unterwegs sein. «Ich werde fast jeden Tag im Brügglifeld sein, viel mit den Junggoalies auf dem Platz. Ziel ist es, das bestehende Trainerteam mit meiner Erfahrung in der Torwartausbildung bestmöglich zu ergänzen und zu unterstützen.»

Zusammenfassung der FCA-Meisterfeier 1993, an der Andreas Hilfiker am Vorhaben, die Magnum-Champagnerflasche zu öffnen, scheitert (ab Minute 0:38). Youtube

Ein Platz im Stab von Profi-Cheftrainer Stephan Keller sei indes nie ein Thema gewesen: «Ich hatte nach dem Abschied vom VfL Wolfsburg Ende 2019 diverse Anfragen. Aber wir haben den während der Corona-Zeit sehr komplizierten Umzug nach Kölliken nicht auf uns genommen, um beim ersten Angebot wieder die Zelte abzubrechen. Im Profibereich habe ich praktisch alles gesehen. Die Aufgabe, ein junges Talent auf dem Weg zum Profi zu begleiten, die reizt mich sehr. Wichtig ist mir dabei ein positiver Umgang und die notwendigen Leitplanken zu bieten damit sich junge Talente bestmöglich entwickeln können.»

In Momenten, wenn ein Talent ungeduldig mit den Hufen scharrt, wird Hilfiker von sich erzählen, wie er einst bis 27 auf sein erstes Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft gewartet hat. Oder wie er 1991 zum Stammgoalie beim FC Aarau wurde: «Ein anderer Nationalliga-A-Klub wollte mich als Nummer 1. Da nahm mich Präsident Ernst Lämmli zur Seite und redete mir ins Gewissen. Kurz darauf wechselte Roberto Böckli nach Zürich und ich erhielt seinen Platz. Nachdem ich zwei Jahre lang auf diese Chance gewartet habe.»

Auf Hilfiker folgte nach seinem Wechsel zu Nürnberg 1998 mit Ivan Benito wieder ein «Eigener» im FCA-Tor. Er blieb mit Unterbrüchen bis 2011, ehe Joël Mall die Aarauer Goalietradition weiterführte. Seither aber wartet man im Brügglifeld auf den Durchbruch eines Goalies aus dem eigenen Nachwuchs. Im Widerspruch dazu steht das schweizweite Lob, das den Talenten im Team Aargau nacheilt. Ein Urteil will sich Hilfiker zwar nicht anmassen – «dafür war ich in den letzten Jahren zu weit weg» -, sagt aber ganz allgemein: «Als junger Goalie wartest du teilweise lange auf eine Chance. Und wenn sie kommt, musst du bereit sein. Dann vor den Augen der Teamkollegen, der Fans und der Medien abzuliefern, das ist nicht zu unterschätzen. Die Jungs auch in mentaler Hinsicht darauf vorzubereiten und im Nachgang zu begleiten, ist daher ganz wichtig.»

Hilfiker (rechts) bestritt für den FC Aarau fast 300 Spiele. Keystone

Als der FC Aarau am vergangenen Montag das erste Training der neuen Saison bestreitet, stehen drei ältere Semester am Spielfeldrand. Plötzlich taucht Andreas Hilfiker auf, winkt den Herren zu und schwupps - wird aus den schweigenden Beobachtern eine redselige Runde. Klar, es gibt schliesslich viele Erinnerungen an «Hausi» und die glorreichen FCA-Zeiten auszutauschen.