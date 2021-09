Ersatzmann wird Held: Oliver Hermann überzeugte am Kilchberger

Aargauer Schwinger Wie aus Ersatzmann Hermann am Kilchberger Schwinget der Retter der Nordwestschweizer Bilanz wurde Am Kilchberger Schwinget enttäuschten die Aargauer Eidgenossen. Zum Glück brillierte mit Oliver Hermann ein Schwinger, der durch das Pech eines Anderen ins Aufgebot rutschte. Das ist seine Geschichte. Martin Probst 26.09.2021, 16.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oliver Hermann (l.) hatte seinen Gegner, hier Lukas Renfer, oft im Griff. Claudio Thoma/Freshfocus

Im Fussball gibt es den Joker, im Schwingen Oliver Hermann. Als Ersatz ins Team gerutscht, sorgte der Aargauer für das Nordwestschweizer Highlight am Kilchberger. Natürlich: Schwingen ist ein Einzelsport. Einer allein kann die Ehre des Teams nur bedingt retten. Und trotzdem: Während die Aargauer Eidgenossen enttäuschten, überzeugte Joker Hermann.

Auf Rang sieben klassiert, reihte er sich beim Klassentreffen der Bösen unter den Allerbesten ein, schliesslich dürfen am nur alle sechs Jahre stattfindenden Highlight nur 60 Schwinger teilnehmen. Kein Wunder sagt Hermann:

«Das ist von der Leistung her der grösste Erfolg in meiner Karriere.»

Dabei war vor dem Fest vor allem von Nick Alpiger die Rede, wenn es um Nordwestschweizer Trümpfe ging. Oder von Patrick Räbmatter und Andreas Döbeli. Alle drei sind Eidgenossen, alle haben schon Festsiege gefeiert. Und Hermann? Der war in erster Linie Ersatz für Joel Strebel, der vierte Aargauer Eidgenosse, der sich drei Wochen vor dem Kilchberger eine Bänderverletzung zuzog.



Nick Alpiger (r.) unterlag zum Auftakt Samir Leuppi. Es war der Anfang einer Negativserie gegen Eidgenossen. Claudio Thoma/Freshfocus

Doch dann verliert Alpiger von sechs Duellen drei. Dreimal unterliegt er einem Eidgenossen, zu Siegen kommt er nur gegen schwächer dekorierte Schwinger. Das ist für einen, der schon das Innerschweizerische gewann und damit im Mekka des Schwingens, natürlich zu wenig. «Ich kam nie in die Rolle, die ich mir vorgenommen hatte», sagt er. An den Ort, an dem es um den Festsieg geht.

Das nagte sichtbar an ihm. Immer wieder sah man ihn erst enttäuscht, dann verärgert, dann nach Antworten suchend. «Es liegt an mir. Es war mein Fehler, dass es nicht besser lief», sagt er. «Immerhin habe jetzt gleich drei neue Gründe, aus Nieder­lagen zu lernen.»

Ein Tag, an dem die Gegner nicht auf den Rücken fallen

Noch schlechter als Alpiger lief es Döbeli. Der 23-Jährige hat vor drei Wochen das Nordwestschweizerische gewonnen, in Kilchberg war für ihn das Fest nach vier Gängen zu Ende. Zwei Gestellte und zwei Niederlagen reichten von der Gesamtnote her nicht, um sich für die Gänge fünf und sechs zu empfehlen.

«Ich startete eigentlich gut, doch die Gegner fielen einfach nicht auf den Rücken», sagt er. «Es gibt solche Tage, da will es einfach nicht.»

Für Andres Döbeli (r.) war das Kilchberger bereits nach vier Gängen zu Ende. Claudio Thoma/Freshfocus

Tatsächlich wurden Döbelis Bemühungen erkannt. Er erhielt für die beiden Unentschieden mit 9,00 die Bestnote und sogar für die erste Niederlage wurde er mit einem 0,25-Bonus belohnt. Nur allein das reicht nicht. Es braucht Siege. «Natürlich ist die Enttäuschung gross. Aber ich werde meinen Kopf wieder richten.»



Etwas kleiner war der Frust bei Räbmatter, obwohl auch er drei Niederlagen auf dem Notenblatt ausweist. «An diesem Fest gibt es keine schwachen Gegner. Darum sind drei Siege okay», sagt er. Lieber schaue er auf die ganze Saison, «die mit sechs gewonnen Kränzen sehr gut verlaufen ist». Das allerdings ändert nichts daran, dass die Aargauer Eidgenossen beim Saisonhighlight unter den Erwartungen geblieben sind.

Patrick Räbmatter (l.) kam zwar zu drei Siegen. Doch in der Bilanz war das neben drei Niederlagen auch zu wenig. Michael Buholzer / KEYSTONE

Höchste Zeit, jenen Mann etwas näher kennen zu lernen, der bisher meist im Schatten der Eidgenossen stand, der nun aber Lust bekommen hat auf mehr. «Für die nächste Saison mit dem Eidgenössischen motiviert dieser Erfolg sehr», sagt Oliver Hermann. In Pratteln möchte er selbst zum Eidgenossen werden. «Ich konnte in Kilchberg mein Leistungsvermögen abrufen. Zu wissen, was so alles möglich ist, gibt mir grosse Zuversicht für die Zukunft.»

Für Oliver Hermann (r.) war das Abschneiden am Kilchberger der bisher grösste Erfolg seiner Karriere. August Köpfli

Hermann, der am Dienstag 25 Jahre alt wird, absolviert derzeit ein Vollzeitstudium als Holzbauingenieur. Noch zwei Jahre dauert die Ausbildung. In den Ferien arbeitet er in seinem erlernten Beruf als Schreiner, «was finanziell sehr wichtig ist».

Seit drei Jahren wohnt er mit seiner Frau, die er 2020 geheiratet hat, in Erlinsbach. «Im Aargauer Teil, damit ich das Autokennzeichen nicht wechseln musste», sagt er und lacht.

Einen Kraftrainer kann er sich nicht leisten

Doch zurück zu den Finanzen. «Ich habe mir schon überlegt, ob ich wie viele meiner Kollegen einen Krafttrainer bezahlen soll. Solange ich Student bin, kann ich mir das aber nicht leisten.»

Überhaupt beeinflusst sein Leben als Student den Sport. Während der Prüfungsphasen trainiert er nur eingeschränkt. Dass er trotzdem bereits zehn Kränze gewonnen hat, macht ihn stolz. «Vor allem aber danke ich meiner Frau für die Geduld, die sie hat, wenn ich neben dem Studium noch drei-, vier- oder manchmal fünfmal am Abend ins Training gehe.»

Ein Tag wie der in Kilchberg, mit seiner Frau im Publikum, zeigt ihm, dass es sich lohnt.