Die Karriere von Judoka Ciril Grossklaus endet auf bittere Weise

Karrierenende Schock, Leere, Trauer: Wie der Olympia-Traum von Judoka Ciril Grossklaus endete Die Karriere des Brugger Judoka Ciril Grossklaus endete mit einer ärgerlichen Niederlage. Das schmerzt auch Tage später noch ungemein. Denn die Chance, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren, präsentierte sich auf dem Silbertablett. Marcel Kuchta 17.06.2021, 05.00 Uhr

Ciril Grossklaus, Judoka aus Brugg. Zvg / Aargauer Zeitung

Fast sechs Tage nach seinem entscheidenden WM-Kampf in Budapest hatte der Brugger das Verdikt schwarz auf weiss. Seine Position auf der Weltrangliste (36.) reicht nicht, damit er einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio ergattert. Auch knapp eine Woche nach dem Turnier in der ungarischen Hauptstadt kämpft Ciril Grossklaus mit den Emotionen, wenn er an die Momente denkt, in denen der letzte Vorhang fiel. Eine Niederlage im Achtelfinal gegen den für Mauritius startenden Franzosen Remi Feuillet bedeutete die Endstation. Ein Gegner, der auf jeden Fall in der Reichweite des Aargauers gelegen wäre. Hätte Grossklaus auch den dritten Kampf des Tages gewonnen, wäre er im Viertelfinal gestanden und hätte die Olympia-Qualifikation ziemlich sicher in der Tasche gehabt.

Auf bittere Art und Weise gescheitert

Das macht das Ende umso bitterer und schwer verdaulich. «Nachdem ich in den letzten fünf Jahren nicht wirklich vom Glück verfolgt war, schien es im richtigen Moment wieder da zu sein», sagt er mit Blick auf seinen Sieg in der zweiten Runde gegen einen klar favorisierten Georgier, dem ein technischer Fehler unterlief und der deswegen disqualifiziert wurde. «Den zweiten Kampf zu verlieren, wäre zwar nicht besser gewesen. So aber tut es weh.» Entsprechend schwer tat und tut sich der 30-Jährige bei der Verarbeitung des Verdikts. «Auf diese Art und Weise abzutreten, ist sehr schmerzhaft», sagt Grossklaus, der in den Stunden nach dem WM-Aus «nur noch geweint» habe.

«Die Emotionen waren überwältigend. Ich stand unter Schock, spürte eine riesige Leere.»

Kein Wunder: 15 Jahre voller Entbehrungen, darunter neun Jahre als Profi, gingen für ihn zu Ende. Das steckt man nicht so einfach weg. Aber woher holt man sich in solchen Momenten den Trost? «Ich erhielt sehr viele, aufmunternde Nachrichten», erzählt Ciril Grossklaus hörbar bewegt. Die schönste habe er dabei von seiner Mutter erhalten. Kein Wunder: Grossklaus wurde bei seiner langen Reise in Richtung Judo-Weltspitze von seinem Umfeld jahrelang bedingungslos unterstützt. Man merkt: Gerade seinen treuen Supportern, die ihm durch Dick und Dünn die Stange gehalten haben, hätte er zum Abschluss gerne noch einmal eine Olympia-Teilnahme geschenkt. Es hat nicht sollen sein.

«Auf meinem Weg habe ich viel gelernt»

Und was nimmt er nun mit aus all den Jahren, die er in seine grossen Leidenschaft investiert hat? «Auf meinem Weg habe ich viel gelernt. Die Zeit im Spitzensport hat mich geformt und mir viel für die Zukunft mitgegeben», sagt er schliesslich und erklärt: «Judo macht man, weil man es unbedingt will. In diesem Sport geht es aber nicht nur um Resultate, es ist auch die innere Haltung, die zählt.»

Und jetzt? Welche Pläne hat er für das «normale» Leben, welches nun beginnt? Ciril Grossklaus weiss schon in welche Richtung es beruflich gehen soll, aber spruchreif ist noch nichts. Eine Knie-OP steht zur Debatte, zuerst stehen aber noch Ferien auf dem Programm. Eines weiss er mit Sicherheit: «Ich werde dem Judo in irgendeiner Form erhalten bleiben.»