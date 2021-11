Yannick Käser im Interview über sein Karriereende

Karriereende «Ich trainiere, um aufzuhören»: Warum Yannick Käser dem Schwimmsport den Rücken kehrt Der Fricktaler Yannick Käser spricht vor seinem letzten Wettkampf über seine Karriere, die Krebserkrankung und seine berufliche Zukunft. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Der Fricktaler Schwimmer Yannick Käser startet kommendes Wochenende in Sursee an seinem letzten Wettkampf.

Marc Fischer / FRI

Am kommenden Wochenende bestreiten Sie an der Kurzbahn-Schweizer-Meisterschaft Ihren letzten Wettkampf. Wie laufen die Vorbereitungen?

Yannick Käser: Es ist ein wenig schwierig, da ich im September mein Masterstudium in St.Gallen angefangen habe. Ich habe deswegen mein Trainingspensum deutlich reduziert. Anstelle von 9–10 Trainings mache ich nur noch fünf Trainings in der Woche. Ich bin vielleicht nicht in meiner besten Form, trotzdem möchte ich zum Abschluss noch einmal einen guten Wettkampf machen und zeigen, was ich kann. Es fällt mir auch schwieriger, mich im Training zu motivieren. Normalerweise habe ich immer auf ein mittelfristiges Ziel hingearbeitet und nun trainiere ich, um aufzuhören.

Kommt Ihre Familie am letzten Wettkampf vorbei?

Für mich war wichtig, dass ich noch einen Abschluss-Wettkampf in der Schweiz habe, den ich mit meiner Familie, meinen Freunden und langjährigen Weggefährten feiern kann. Entsprechend gibt es einen Apéro, wo ich die wichtigsten Personen eingeladen habe. Danach haben sie die Möglichkeit, meinen letzten Wettkampf vor Ort mitzuverfolgen.

Ist die Kurzbahn-Schweizer-Meisterschaft Ihr erhoffter Abschluss?

Es wäre natürlich schön gewesen, meine Karriere mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen abzuschliessen. Für mich wäre es jetzt aber zu viel gewesen, mich noch einmal bis zu den nächsten Sommerspielen zu verpflichten, da für mich jetzt andere Sachen wie mein Studium und meine Familie in den Vordergrund gerückt sind. Ich bin zufrieden damit, was ich erreicht habe. Entsprechend stimmt für mich der Zeitpunkt des Karriereendes.

Hätten Sie als Kind gedacht, einmal eine solche Karriere erleben zu dürfen?

Mein Traum war immer, eines Tages an Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich das wirklich erleben würde. Die sportlichen Ziele kamen aber erst mit der Zeit, als ich merkte, dass ich den Durchbruch schaffen kann.

Was waren die Highlights in Ihrer Karriere?

Da gibt es einige. Gewisse Wettkämpfe sind mir sportlich in bester Erinnerung geblieben, wie zum Beispiel die ersten Youth Olympic Games 2010. Das war der erste Wettkampf meiner Karriere, der ausserhalb Europas war und für den ich weit gereist bin. Daneben waren natürlich meine beiden Olympia-Teilnahmen Höhepunkte in meiner Karriere. Aber auch neben dem Sport durfte ich in meiner Karriere viel erleben. Ich durfte durch den Sport viele fremde Kulturen und Orte kennen lernen, die ich sonst wahrscheinlich nie gesehen hätte. Besonders meine Zeit am College in den USA bleibt mir da in besonderer Erinnerung.

Yannick Käsers grösste Erfolge Gegenüber aargauersport.ch hat Yannick Käser seine persönlichen Karriere-Highlights herausgepickt. Youth Olympic Games 2010 in Singapur «Das war mein erster grosser internationaler Wettkampf. Ich konnte mich dort für den Final qualifizieren und erreichte den sechsten Schlussrang. Dieser Erfolg war nochmals eine Extramotivation für meine ganze restliche Karriere. Ich habe danach noch härter trainiert, um auch bei den richtigen Olympischen Spielen an den Start gehen zu können.» Schweizer Meisterschaften 2012 in Oerlikon «Ich hatte eine schwierige Saison 2011 und kam nicht auf Touren. Ich hatte schon lange keine persönliche Bestzeit mehr erreicht. An der SM in Oerlikon hat dann aber alles gepasst. Ich bin Schweizer Rekord geschwommen und habe mich für die Olympischen Spiele in London qualifiziert. Dieses Rennen werde ich nie mehr vergessen.» Olympische Spiele 2012 und 2016 «Meine beiden Olympiateilnahmen waren natürlich ganz besonders. Nicht unbedingt wegen meiner Leistungen, sondern wegen des gesamten Drumherums. Der Anlass ist unglaublich gross, man lernt extrem viele Leute kennen, auch aus anderen Sportarten, lebt im olympischen Dorf und isst dann dort plötzlich mal neben Rafael Nadal.» Universiade in Taiwan 2017 «Das Jahr 2017 war meine stärkste Saison. Nach meiner Rückkehr aus den USA, wo ich vier Jahre am College studierte, absolvierte ich die Spitzensport RS und war in Topform. An der WM erreichte in den Halbfinal und an der Universiade schwamm ich mit Schweizer Rekord auf Rang vier.»

Wie war Ihre Zeit am College in den USA?

Es war schon immer ein Traum von mir, mal ins Ausland zu gehen. Nach dem Gymnasium bot sich für mich die Gelegenheit, ein College zu besuchen. Es war eine super Möglichkeit, Sport und Ausbildung miteinander zu verbinden, was damals in der Schweiz eher schwierig war. In Nordamerika steht beim Schwimmsport der Teamgedanke mehr im Fokus als in Europa und ich durfte coole Teamwettkämpfe erleben. Das Schwimmen hat in den USA auch einen deutlich höheren Stellenwert als in der Schweiz. Ich war während meiner Zeit am College auch sehr viel unterwegs und durfte so das Land kennen lernen. Ich habe dort auch gute Freundschaften geschlossen, die bis heute anhalten.

Wie haben Sie die Olympischen Spiele 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro erlebt?

London war sicher sehr speziell für mich, da ich vorher noch keinen internationalen Grossanlass bei den Profis erlebt habe. Es war extrem schön, die Eröffnungszeremonie zu erleben und viele andere Sportler zu treffen. Ansonsten tauscht man sich ja lediglich mit den anderen Schwimmerinnen und Schwimmern aus. Ich habe in London zum Beispiel das erste Mal Roger Federer getroffen. In Rio war es anders. Ich hatte grössere Ambitionen und wollte in den Halbfinal, habe dieses Ziel als 20. aber knapp verpasst. Da ich am ersten Wettkampftag bereits im Einsatz stand, verpasste ich leider die Eröffnungszeremonie. Ich konnte die Zeit in Brasilien aber auch nutzen, um neben dem Sport einiges zu erleben.

Yannick Käser von den Limmat Sharks Zürich unterwegs zum Sieg im Final über 200 m Brust an den Kurzbahn-Schweizer-Meisterschaften. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Pflegen Sie viele Kontakte zu anderen Sportlern?

Ich habe mit gewissen Athleten regelmässigen Kontakt. Es ist aber nicht ganz einfach, sich neben den Veranstaltungen zu sehen, da die meisten noch sportlich aktiv und entsprechend viel unterwegs sind. Meistens trifft man sich an den Anlässen, wirklich engen Kontakt habe ich vor allem mit anderen Schwimmern.

Wie sah Ihre Rolle als Team-Captain in der Schweizer Nati aus?

Ich war von 2017–2021 Team-Captain und bildete die Schnittstelle zwischen den Athleten, den Coaches und dem Verband. Ich hielt an den Wettkämpfen die Motivationsrede und sprach auch mal Dinge an, wenn etwas nicht gut lief.

Der Schweizer Schwimmsport befindet sich momentan im Aufschwung. Sind Sie enttäuscht, dass das während Ihrer Anfänge noch nicht der Fall war?

Ich freue mich darüber, dass die Entwicklung jetzt stattfindet. Klar wäre es auch schön gewesen, hätte das bereits zu meiner Zeit stattgefunden. Ich freue mich aber darüber, dass auch ich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass der Schweizer Schwimmsport da steht, wo er jetzt ist. Das Niveau, als ich angefangen habe, war natürlich nicht so hoch, wie es momentan in der Schweiz ist mit den beiden ersten Olympiamedaillen seit 37 Jahren. Gerade auch was die Trainer anbelangt, ist sehr viel Kompetenz im Schweizer Verband vorhanden und es hat sich viel zum Besseren entwickelt.

Haben Sie schon Rückmeldungen zu Ihrem Rücktritt erhalten?

Ich habe von vielen Personen ein positives Feedback und Gratulationen zu meiner Karriere erhalten. Für einige kam der Rücktritt zwar überraschend und etwas unverständlich, mein engeres Umfeld wusste aber bereits länger Bescheid. Für mich stimmt der Zeitpunkt meines Rücktritts.

Sie studieren seit diesem September Unternehmensführung an der HSG in St.Gallen. Wie sind Sie ins Studium gestartet und gross war der Kulturschock zum Sportler-Leben?

Ich habe fünf Jahre Pause gemacht seit dem Bachelorstudium. Ich hatte immer das Ziel, das Masterstudium zu machen. Es ist wie ein Neuanfang für mich – ein Kapitel schliesst sich und ein anderes beginnt. Was sicher speziell ist, dass ich in der Universität einer unter vielen bin, wo ich vorher im Vergleich schon deutlich mehr im Mittelpunkt stand. Ich durfte bereits viele Mitstudentinnen und Studenten kennen lernen und bin gut angekommen. Der Aufwand ist jetzt aber im Vergleich zu den ersten Wochen schon deutlich höher, entsprechend bin ich jetzt auch froh, dass der Trainingsaufwand mit dem Sport abnimmt und bald vorbei ist.

Wie helfen Ihre Erfahrungen aus dem Sport im zukünftigen Leben?

Ich habe während meiner Karriere sicher Disziplin, Zeitmanagement und Durchhaltevermögen gelernt. Diese Eigenschaften kommen mir jetzt auch im zivilen Leben zugute.

Was hat Sie über die Jahre angetrieben, diesen grossen Trainingsaufwand auf sich zu nehmen?

Es gibt Tage, wo man keine Lust auf das Training hat. Ich habe aber bereits im Juniorenalter gelernt, mit diesen Motivationsproblemen umzugehen. Ich hatte auch mal Verletzungsrückschläge oder bin in meiner Entwicklung stagniert. Bereits dort hatte ich aber immer den Willen, auf langfristige Ziele hinzuarbeiten und nicht gleich beim ersten Widerstand aufzugeben. Das ist sicher eine Qualität, die mich während meiner gesamten Karriere ausgezeichnet hat. Daneben haben natürlich auch meine Teamkollegen eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe mich immer mit ihnen gemessen und wollte es nicht akzeptieren, dass die anderen schneller schwimmen als ich. Der Wettkampf hat mich schon immer angetrieben.

An wen haben Sie sich gewendet, wenn es mal nicht lief?

Mein Umfeld hat mich immer super unterstützt. Meine Mutter hat mich immer an die Trainings gefahren und ich hatte immer die volle Unterstützung meiner Familie, auch wenn es einmal nicht so gut lief.

Welche Trainer waren besonders wichtig in Ihrer Karriere?

In meiner Karriere waren zwei Trainer sehr wichtig für mich. In Basel trainierte ich vier Jahre unter Adam Thoroczkay. Obwohl ich damals noch nicht zu den Besten gehörte, erkannte er mein Potenzial und gab mir die Chance, unter ihm zu trainieren. Ich besuchte ihn auch mal in Österreich, da er beruflich immer zwischen Ungarn, Österreich und der Schweiz pendelte. Er wird jetzt auch an meinem letzten Wettkampf vorbeikommen und es wird sicher ein schönes Wiedersehen. Der zweite wichtige Trainer ist mein aktueller Trainer Dirk Reinicke, der mich auch an beide Olympischen Spielen begleitet hat. Er war immer eine wichtige Bezugsperson für mich.

Wo sehen Sie sich in 5–10 Jahren? Bleiben Sie dem Schwimmsport erhalten?

Ich möchte dem Sport sicher in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. Das Netzwerk, das ich über die vergangenen Jahre aufgebaut habe, will ich sicher nutzen. Mein Ziel ist es, meine Erfahrungen einzubringen und dem Sport etwas zurückzugeben. Was ich genau machen will, kann ich aber noch nicht sagen. Ich will einfach etwas finden, wo ich die gleiche Leidenschaft wie im Schwimmen entfalten kann.

Sie erhielten im Sommer aufgrund einer fälschlicherweise positiven Dopingprobe die Diagnose Krebs, konnten ihn dadurch aber frühzeitig behandeln. Wie geht es Ihnen gesundheitlich?

Mir geht es sehr gut. Ich habe regelmässige Nachkontrollen, aber ich habe keine Bedenken, dass der Krebs zurückkommt. Zuerst war es natürlich ein grosser Schock, mittlerweile habe ich es aber verarbeitet. Ich hoffe, dass diese Episode für mich abgeschlossen ist. Die Krebsdiagnose war auch nicht der Auslöser für meinen Rücktritt, da ich sportlich wieder 100% leistungsfähig bin.

Was würden Sie jungen Sportlerinnen und Sportlern, die am Anfang ihrer Karriere stehen, mit auf den Weg geben?

Sie sollen sich nicht unterkriegen lassen, wenn es mal nicht so läuft. Auch wenn es heisst, sie seien nicht genug talentiert. Fleiss und Ehrgeiz sind genauso wichtig wie das vorhandene Talent. Grundsätzlich muss man Spass an dem haben, was man macht. Dann fällt einem der Aufwand auch leichter, den es benötigt, um an die Spitze zu kommen.

Was würden Sie in Ihrer Karriere anders machen, wenn Sie noch einmal die Wahl hätten?

Ich würde nichts Grossartiges anders machen. Ich habe im Verlauf meiner Karriere sicher mutige Entscheidungen getroffen, bereue aber keine davon. Ich schaue zufrieden auf meine Karriere als Schwimmer zurück.