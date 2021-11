Karate-WM: Für diese Aargauerin ist der Wettkampf ein Neustart

Karate Wie fühlt es sich an, wenn ein Traum platzt? Traurig – aber auch befreiend Die Aargauer Karatekämpferin Maya Schärer verpasste eine einmalige Chance, gewann dafür aber etwas sehr Wichtiges zurück. Nun reist sie an die WM. Für die 23-Jährige aus Möriken ist es auch ein Neuanfang. Martin Probst Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Maya Schärer reist an die WM in Dubai und spürt dabei wieder die Freude, die Karate ausmacht. Boris Radjenovic

Wie fühlt es sich an, wenn ein grosser Traum platzt? Schmerzhaft – keine Frage, sehr sogar. Doch Maya Schärer fühlte auch etwas anderes. Verzögert zwar, aber umso intensiver: «Ich hatte wieder Spass an dem, was ich mache.»

Zuvor hatte sie eineinhalb Jahre lang – ab dem Zeitpunkt, als die Aargauerin erfuhr, dass Karate 2024 in Paris nicht olympisch ist – nur etwas im Kopf: Tokio. Die Olympischen Spiele in diesem Sommer wurden zur einmaligen Chance.

Nur Quirici schaffte es, die für Schärer wie eine Schwester ist

In Japan gab es zum ersten Mal Olympiamedaillen im Karate zu gewinnen. Und gleichzeitig zum letzten Mal. Schärer hatte als eine von drei Schweizerinnen die Möglichkeit, sich am Qualifikationsturnier im Juni in Paris den Traum zu erfüllen.

Eineinhalb Jahre lang drehte sich alles im Kopf von Maya Schärer nur um die Olympischen Spiele. Boris Radjenovic

Nur Elena Quirici schaffte es, Schärers Klubkollegin im Karate-Do Brugg, die für sie nicht nur Vorbild, sondern «auch eine Art grosse Schwester ist». Vier Jahre ist Quirici älter als die 23-Jährige, war immer da, seit Schärer mit sechs Jahren mit Karate begann.

Und so ist es nicht weiter erstaunlich, dass Quirici auch dabei war, als Maya Schärer die Last des Müssens loswurde. Und die Freude am Karate zurückkehrte. Schärer erinnert sich:

«Es passierte in Elenas Trainingslager kurz vor den Olympischen Spielen.»

Quirici hatte Athletinnen aus der ganzen Welt nach Gran Canaria eingeladen, um sich ideal auf die Wettkämpfe in Japan vorzubereiten. Alle hatten den gleichen Traum, aber nur Quirici lebte ihn noch.

Elena Quirici ist für Maya Schärer einen wichtige Bezugsperson. Severin Bigler

So wurde die Mission der Schweizerin zur Mission von allen. «Es war ein Neubeginn für uns», sagt Schärer. Das Zusammensein und der Austausch taten gut. Schliesslich verstanden alle alle. Weil sie Gleiches erlebt hatten. Weil bei allen der Traum platzte.

Ohne den Druck der einmaligen Chance

Natürlich war es nicht dieses Erlebnis allein, das Schärer half, die Enttäuschung zu verarbeiten. Sie verbrachte auch viel Zeit mit Menschen, die selbst kein Karate machen. «Diese Freunde von ausserhalb erinnerten mich, wie viel ich bereits erreicht habe», sagt sie.

Zum Beispiel, dass sie in der aktuellen Weltrangliste im Kumite bis 55 kg Rang 19 belegt. Oder dass sie schon Silber und Bronze an U21-Europameisterschaften gewann.

Und Schärer legte ihren Fokus auf das, was sie noch erreichen kann. Ohne den Druck, nur eine Chance zu haben. «Weil dies», sagt sie, «hat mich rückblickend sehr stark gebremst.»

Und siehe da: Beim ersten Wettkampf auf höchster Stufe nach der verpassten Olympiaqualifikation gewann Schärer im September in Kairo Bronze. Es war ihr erster Podestplatz an einem K1-Turnier. Nun startet sie am Mittwoch an der Weltmeisterschaft in Dubai.

An Zielen fehlt es ihr nicht. Auch ohne Olympia. Und doch hat es Einfluss, dass Karate nicht mehr olympisch ist. «Während des Olympiazyklus profitierten wir finanziell», sagt Schärer. So wurden ihr die Reisen an die Topturniere bezahlt, oder erhielt der Verband von Swiss Olympic höhere Fördergelder. Sie sagt:

«Wie ich meinen Sport künftig finanziere, wird sich zeigen müssen.»

Unterstützt wird Schärer von der Sporthilfe. Seit Anfang Jahr hat sie mit der Mitutoyo Schweiz AG zudem einen Sponsor, auch das hilft. Und ein Auto bekommt die Mörikerin von Suzuki zu Vorzugskonditionen zur Verfügung gestellt. «Zudem wohne ich noch bei meinen Eltern und arbeite im Teilzeitpensum als Lehrerin», sagt sie.

Ausbildung zur Lehrerin und zwei Trainings am Tag

Parallel dazu absolviert sie an der Pädagogischen Fachhochschule Nordwestschweiz ein Studium als Lehrerin. Und das alles neben zwei Trainings pro Tag: 1,5 Stunden Athletik am Morgen, 1,5 Stunden Karate am Abend.

«Ich bin sehr dankbar, dass die Fachhochschule ein Spitzensportprogramm anbietet», sagt Schärer. Ohne diese dadurch gewonnenen Freiheiten könnte sie nicht als Spitzensportlerin leben und neue Ziele verfolgen.