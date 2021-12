Kanu Favorit Robin Häfeli gewinnt das erste Rennen des Wintercups in Solothurn Der Lokalmatador Robin Häfeli setzt sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen seine Konkurrenten durch. Bei den Frauen geht der Sieg an die Zentralschweizerin Hannah Müller. Reto Schläppi 02.12.2021, 10.46 Uhr

Der Wintercup macht seinem Namen in diesem Jahre alle Ehre. zvg

In diesem Jahr hat der Wintercup der Kanuten, der traditionsgemäss in Solothurn startete, seinen Namen wirklich verdient. Pünktlich auf den Start des Rennens setzte der Schneefall ein und je länger es dauerte, desto dicker wurden die Flocken. Das störte mehr die Zuschauer im Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer und entlang der Strecke. Die Wettkämpfer waren wintertauglich ausgerüstet und konzentrierten sich auf das Rennen.

Zweimal ging es auf dem sechs Kilometer langen Rundkurs vom Start beim Bootshaus durch die Solothurner Altstadt und wieder aufwärts zum Bootshaus. In Abwesenheit des U23-Europameisters Linus Bolzern war der Solothurner Robin Häfeli der Favorit auf den Tagessieg. Diesen holte er sich auch, allerdings war die Spitzenposition während des ganzen Rennens hart umkämpft.

Robin Häfeli setzte sich sofort nach dem Massenstart an die Spitze, wurde aber sowohl vom Bieler Willi Tiersbier, als auch von drei Nachwuchsfahrern immer wieder angegriffen. Tiersbier fuhr das Rennen in einem sogenannten Surfski, welcher über bessere Gleiteigenschaften verfügt als die Abfahrtsboote von Häfeli und den Junioren, und konnte so immer wieder angreifen.

Im Verfolgerteam der Junioren befanden sich auch die beiden Solothurner Patrick Gutknecht und Nicolas Fehlmann. Die beiden Mitglieder der Junioren-Nationalmannschaft wollten ihren Heimvorteil nutzen und vor allem Gutknecht zeigte eine gute Form und konnte seinen führenden Klubkollegen immer wieder unter Druck setzen.

Der Auftakt des Wintercups in Solothurn hat mittlerweile schon Tradition. zvg

So kam es dann zum Showdown kurz vor dem Zieleinlauf. Robin Häfeli und Willi Tiersbier kämpften nebeneinander und mit den letzten Kräften um den Tagessieg, dicht gefolgt vom erst sechzehnjährigen Patrick Gutknecht, der bereits an der Junioren-EM in diesem Jahr mit seinen Resultaten für Aufsehen gesorgt hat. Robin Häfeli konnte im Schlussspurt noch etwas mehr Kräfte freimachen und hatte im Zieltor die Bootspitze einige Zentimeter vor seinem Konkurrenten.

Der Tagessieg bei den Frauen ging an die Nidwaldnerin Hannah Müller. In Abwesenheit der Lokalmatadorin Melanie Mathys, fuhr sie einem ungefährdeten Sieg entgegen. Für Aufsehen sorgte der Mehrpersonen-Outrigger der Hono Sup Thun. Das Team um Dani Reinhart kam mit einem selbst gebauten Riesenboot und sorgt für viel Aufsehen bei den Teilnehmern und den Zuschauern.

Nach dem Paddeln im Schnee gab es im Bootshaus der SKF warmen Tee und ein Risotto. Da viele der Teilnehmer wegen den Covid-Auflagen auf einen Sitzplatz im Bootshaus verzichteten, wurde es im dichten Schneetreiben vor dem Bootshaus der SKF nicht ganz so gemütlich. Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch.