Judoka Stump denkt nach dem Grand-Slam bereits an Olympia

Judo Nils Stump: Nach dem Grand-Slam-Triumph richtet sich der Blick bereits nach Olympia 2024 Nils Stump ist der Schweizer Judoka der Stunde. Knapp zwei Wochen nach seinem grossen Erfolg beim Judo-Grand-Slam in Abu Dhabi ist der Wahl-Aargauer zurück in Brugg und trainiert fleissig für den letzten Wettkampf des Jahres. Ein Auge ist dabei stets nach Olympia 2024 in Paris gerichtet. Michael Höchner Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Vor gut zwei Wochen triumphierte Nils Stump als erster Schweizer Judoka überhaupt an einem Grand-Slam-Turnier. Zvg/Ijf / Aargauer Zeitung

Dank einer makellosen Leistung in allen Runden durfte sich Nils Stump vor knapp zwei Wochen sensationell als Goldmedaillen-Sieger am Judo-Grand-Slam in Abu Dhabi freuen. Mit guten Würfen und einem straffreien Auftritt gelang es ihm, sämtliche Gegner sowie auch den amtierenden Vizeeuropameister Giovanni Esposito aus Italien im Final auf den Rücken zu legen.

Für Stump und den Schweizer Judo-Sport ist es ein historischer Erfolg, ist es doch der erste Grand-Slam-Sieg für einen Schweizer. Genau wie im Tennis ist ein Grand-Slam im Judo auf gleicher Stufe zu kategorisieren und ist damit Schauplatz der absoluten Elite. Für den 25-Jährigen ist es einer der bedeutendsten Erfolge seiner Karriere. «In dem Moment war es für mich und meinen Coach sehr emotional», sagt Stump und ergänzt: «Am nächsten Tag war so langsam bei mir angekommen, was ich erreicht hatte und es ging zurück zur Normalität.»

Zuhause in der Judo-Hochburg Brugg

Normalität bedeutet für den gebürtigen Zürcher Oberländer aus Uster das Leben und Trainieren im Nationalen Judo Leistungszentrum in Brugg. 2017 wechselte der Wahl-Aargauer fix vom Regionalen Leistungszentrum Zürich nach ins NLZ. Seither lebt er als Judo-Profi und fokussiert sich vollumfänglich auf Trainings und Wettkämpfe. «Es war wichtig für mich zu wechseln. In Brugg trainieren die besten Athleten der Schweiz, wir haben super Trainer und eine gute Infrastruktur», so der 25-Jährige.

Dass Stump, der zusammen mit anderen Athleten in einer WG lebt, als Profi-Judoka leben kann, verdankt er mehreren Organisationen. So erhält der Absolvent der Spitzensport-RS finanzielle Unterstützung vom Militär und der Sporthilfe von Swiss Olympic. Hinzu kommen private Sponsoren sowie der Judo-Verband, welcher bei der Organisation von Turnieren und Wettkämpfen behilflich ist. Allein von Turnierpreisgelder lässt es sich nicht leben.

Im Finale bezwingt Stump den Vize-Europameister Giovanni Esposito aus Italien. Zvg/Ijf / Aargauer Zeitung

Der Trainingsalltag bei Stump konzentriert sich nach dem grossen Triumph in Abu Dhabi derweil bereits wieder voll auf das nächste grosse Turnier Ende Dezember. Am Jerusalem Masters 2022 gilt es für Stump in der Klasse -73 kg weitere wichtige Qualifikationspunkte zu sammeln für das Olympische Turnier in Paris 2024. Dank dem Turniersieg in Abu Dhabi befindet sich der Schweizer Ausnahme-Judoka in einer komfortablen Position, braucht aber noch weitere wichtige Punkte.

Olympia 2024 vor Augen

Bis zu Olympia 2024 bleibt dem Wahl-Aargauer aber noch genügend Zeit, um die fehlenden Punkte zu sammeln. Dementsprechend selbstsicher gibt sich der Athlet, dass er auch in zwei Jahren dabei sein wird. Obwohl das Turnier noch in weiter Ferne liegt, schielt Stump mit einem Auge bereits auf das Kräftemessen in Paris:

«Im Judo plant man immer im Olympia-Zyklus. Man denkt langfristig gesehen natürlich an Olympia, ist es doch das grösste Turnier, auf welches man hinarbeiten kann.»

Mit den Olympischen Spielen hat Stump noch eine Rechnung offen. 2020 in Tokyo verlor der 25-Jährige seinen ersten Kampf und schied unglücklich aus. Damit ist für den Mann aus Uster klar, dass er am nächsten Turnier unbedingt zeigen will, was er kann.

Zusammenschnitt der Kämpfe von Nils Stump am Grand-Slam in Abu Dhabi. YouTube: Swiss Judo & Ju-Jitsu

Eine Schweizer Judo-Legende, der auch Stump nacheifert, ist Jürg Röthlisberger. Der ehemalige Schweizer Judoka triumphierte an den Olympischen Sommerspielen in Moskau 1980 im Mittelgewicht und sicherte die bisher einzige Schweizer Goldmedaille im Judo. Ob der in Brugg wohnhafte Zürcher in die Fussstapfen von Röthlisberger treten kann, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Dass Stump auf höchster Judo-Stufe reüssieren kann, hat er mit seinem Grand-Slam-Sieg unter Beweis gestellt.

