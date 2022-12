Aargauer Sport: Das sind unsere Momente des Jahres 2022

Jahresrückblick Stille im Brügglifeld, ein Regentanz in Affoltern oder bittere Minuten in Pratteln: Das sind unsere Momente des Sportjahres Wir berichteten über Profis und Amateure. Über Mannschaften und Einzelsportler. Über Fussball, Schwingen oder Orientierungslauf. Doch was ist nun unseren Sportredaktoren in diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben? Sie erzählen es. Sportredaktion Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Marc Schumacher/Freshfocus

An diesem Abend erfuhr ich, wie leise ein Fussballstadion mit 8000 Menschen sein kann. Es war der 21. Mai und in Aarau alles angerichtet für die Sause des Jahres. Ein Punkt noch, ein einziger, mickriger Punkt gegen Vaduz hätte gereicht, und aus dem FC Aarau wäre nach sieben­jähriger Absenz wieder ein Super-League-Verein geworden.

Frederic Härri

Bekanntlich kam es anders, weil die Aarauer den beiden Cicek-Toren nur den Penaltytreffer von Shkelzen Gashi entgegenzusetzen hatten. Als der FCA in der zweiten Halbzeit verzweifelt anrannte, begannen in meinem Kopf die Gedanken zu kreisen. Ich schaute, was auf den Plätzen der anderen Mannschaften los war.

Ich sah, dass Winterthur und Schaffhausen ihre Spiele anführten, dass sie Aarau links überholten, während den Spielern im Brügglifeld der Sprit ausging. Ich liess mich von der Hektik der Kollegen anstecken, ich hatte schon die Schlagzeile im Kopf, wie wir die verpatzte Finalissima benennen sollten. Ich dachte auch an die Sonderbeilage der Zeitung, die wir für den Aufstiegsfall während zweier Wochen vorbereitet hatten und nun für ewig im Speicher unseres Laptops verharren würde.

Nach dem Schlusspfiff erfasste sie mich: die Stille. Die Fans im Stadion bewiesen ein feines Sensorium – sie pfiffen nicht, sie schrien nicht, sie liessen die Unmutsbekundungen sein. Dass sie schwiegen, war umso bedrückender, weil das Fehlen von Worten die grenzen­lose Enttäuschung nur noch greifbarer machte. Ich stand am Spielfeldrand und überlegte, ob es okay sei, den Spielern zu sagen: «Tut mir leid.» Ich liess es bleiben.

Martin Meienberger/Freshfocus

Es ist ein Samstagnachmittag im Tessin. Die Sonne brennt an diesem 11. Juni er­barmungslos vom Himmel. Der Weg führt mich aus dem malerischen Lugano hinaus mit dem Bus in die gesichts- und schmucklose Geschäfts- und Industriezone von Paradiso.

Marcel Kuchta

Eingeklemmt in einem Tal, versteckt zwischen anonymen Bürogebäuden, liegt dort der Sportplatz des FC Paradiso. Klubhaus, Garde­roben in Containern, eine Sitzreihe mit zwei Dutzend Schalen­sitzen – hier herrscht die totale Fussball­provinz. Und doch würden sich hier wenig später der heimische Fussballklub und der FC Baden im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Promotion League duellieren.

Die Delegation aus Baden ist umfangreich, die Fans des gastge­benden Klubs sind in der Unterzahl. An meinem improvisierten Presseplatz, Gartenstuhl und Gartentisch, verfolge ich zusammen mit meinem Kollegen Michael Wehrle das Spiel quasi direkt an der Seitenlinie.

Es ist ein zäher Kampf, die Tessiner Söldnertruppe will den Zweitore-Rückstand aus dem ­Hinspiel unbedingt egalisieren. Erst in der Nachspielzeit gelingt dem FC Paradiso, quasi mit dem Abpfiff, ein Tor. Zu wenig. Bei den Gästen brechen derweil alle Dämme.

Badens Trainer Ranko Jakovljevic erzählt mir von «der schönsten Niederlage seines Lebens», Präsident Heinz Gassmann freut sich ausgelassen im Kreise seiner Spieler. Badener Aufstiegs­jubel in der Anony­mität einer Tessiner Industriezone. Es ist ein surrealer, aber unvergesslicher Abend. In jeder Beziehung.

Claudio Thoma/Freshfocus

Irgendwie war es, sagen wir, wie es ist: zum In-den-Tisch-Beissen. Normalerweise – und das lernt man in meinem Beruf früh – ist es als Sportredaktor wichtig, ruhig zu bleiben. Schliesslich beginnt unsere Arbeit oft erst dann, wenn bei anderen die Dämme ihrer Emotionen bersten. Meist gelingt mir das sehr gut. Mit wenigen Ausnahmen.

Martin Probst.

Das hier ist so eine. Als Journalist liebe ich es, Geschichten zu erzählen. Gute Geschichten – egal, ob sie von Siegen oder Niederlagen handeln – schreiben sich fast von allein. Umso bitterer kann es sein, wenn sie platzen. In der Regel verfliegt der Frust darüber im Nu. Es gibt schliesslich immer etwas zu erzählen. Manchmal aber bleibt er länger.

Zum Beispiel in diesem Sommer in Pratteln. Nick Alpiger hatte im siebten Gang des Eidgenössischen Schwingfestes die Chance, mit einem Sieg gegen Curdin Orlik in den Schlussgang einzuziehen. Aber Alpiger unternahm nichts. Gar nichts. Acht Minuten lang.

Oben auf der Tribüne war das für mich nur schwer auszu­halten. Ein Aargauer im Schlussgang? Was wäre das für eine Geschichte. Mich ärgerte Alpigers Passivität. «Gib uns doch wenigstens die Chance auf diese Geschichte!», schrie es in mir. Klappt es dann nicht, na und. Ab­haken, was anderes schreiben. Aber so?

Den Kranz hatte Alpiger sicher und damit eigentlich nichts zu verlieren. Umso mehr ärgerte ich mich, dass er nichts riskierte. Klar: Am Ende klassierte sich Alpiger im zweiten Schlussrang. Es ist eine grandiose Leistung. Im Kopf bleibt mit aber die verpasste Gelegenheit.

zvg

Ein Hitchcock-Final in der 2. Liga zwischen Suhr und Windisch, der langersehnte Badener Aufstieg oder die 1.-Liga-Rückkehr des FC Muri: Der Aargauer Fussball hatte in diesem Jahr viel zu bieten. Die grössten Emotionen erlebte ich aber ausserhalb des Kantons, beim FC Affoltern am Albis.

Nik Dömer

Es war ein sonniger Samstagnachmittag im August. Gut gelaunt begab ich mich in Richtung Sportanlage «Im Moos», um über die 1. Runde des Schweizer Cups zu berichten. Der Aargauer Cupsieger FC Sarmenstorf musste beim Zürcher Drittligisten Affoltern am Albis antreten.

Meine Laune verschlechterte sich nach dem Anpfiff drastisch. Und dies, obwohl rund 400 Gästefans aus Sarmenstorf für eine überragende Kulisse sorgten. Doch der FC Sarmenstorf erwischte einen schwachen Start und geriet in Rückstand. Es entwickelte sich ein zäher Kick, zudem setzte plötzlich auch noch Regen ein.

Nach der Pause glichen die Sarmenstorfer aus, doch der Regen wurde zu­nehmend zu meinem Problem. Alle überdachten Plätze waren aufgrund der Sarmenstorfer Fanmasse besetzt. Irgendwann musste ich den Liveticker zum Schutz meines Laptops auf dem Smartphone weiterführen. Kurz vor Schluss war der Regen so stark, dass ich den Bildschirm nicht mehr trocken halten konnte. Ich beschloss, den Ticker aufzugeben und dafür den letzten Eckball zu filmen.

Und als ob es das Schicksal so wollte, entstand dabei mein emotionalstes Video: Alain Schultz traf per Kopf zum 2:1-Sieg und führte damit den kleinen Aargauer Dorfklub in die 2. Runde des Schweizer Cups.

Jacqueline Keller-Werder

Im Sommer traf ich die Orientierungsläuferin Lilly Graber. Die Bibersteinerin war kurz vor dem Interview im August von der Junioren WM in Portugal zurückgekehrt. Dort holte sie sich in der Sprintstaffel Silber. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich den OL zwar noch von der Schule, als wir im Sommer durch die Wälder rannten und Posten für Posten abklapperten, doch wirklich ein grosser Begriff war mir dieser Sport noch nicht.

Soraya Sägesser

Nicht nur der Sport war für mich Neuland, sondern auch der Aargau. Deshalb war ich umso froher, dass Lilly ein schönes Café in Aarau für unser Treffen vorschlug. Wir machten es uns auf der Dachterrasse bequem und begannen zu reden, als hätten wir uns lange nicht mehr gesehen. Dabei war es unser erstes Treffen. Bei strahlendem Sonnenschein versteckten wir uns ein wenig unter dem Sonnenschirm, trotzdem waren die Temperaturen mit dem Inneren eines Backofens zu vergleichen.

Ich stellte meine Fragen und sie erzählte über ihren Start in die Karriere, Trainingscamps und ihren Erfolg bei der Junioren-WM. Während sie über die letzten Minuten des Wettkampfs an der WM sprach, erhielt ich – immer noch schwitzend wegen dem heissen Sommertag – überall Gänsehaut. Als sie dann sagte: «Die Silbermedaille war auf sicher», lief es mir eiskalt den Rücken runter. Mit Gänsehaut am ganzen Körper wusste ich, dass es damals der richtige Entscheid war, meinen alten Job zu künden und in den Journalismus einzusteigen.

Alexander Wagner

Am 9. November war das Stadion Niedermatten Schauplatz des Cup-Knüllers zwischen dem FC Wohlen und dem Super-League-Zweiten Servette. Die beiden Teams, welche 2018 noch zusammen in der Challenge League spielten, entwickelten sich in unvergleich­bare Richtungen. Während die Genfer sich an der Spitze des Schweizer Fussballs etablierten, folgten für den FC Wohlen der Zwangsabstieg und der Absturz in die «Bedeutungslosigkeit» des Amateurfussballs. Für einen kalten Abend im November spielte das alles aber keine Rolle.

Michael Höchner

Der Erstligist aus dem Freiamt startete wie die Feuerwehr und spielte die Servettiens regelrecht an die Wand. Unvergessen bleibt das 1:0 durch den erst 17-jährigen Alessandro Vogt in der 12. Minute. Die Haupttribüne bebte, wie sie in 16 Jahren Challenge League nur selten bebte. Die Genfer, angeführt von der Schweizer Fussball-Ikone Alain Geiger als Trainer, waren sichtlich an­gefressen. Das lag nicht nur an der spielerischen Über­legenheit der Wohler, sondern auch an den widrigen Witterungsverhältnissen in der ersten Halbzeit.

Wie so oft im Fussball, beim Duell zwischen David und Goliath, setzte sich der Oberklassige letztendlich doch durch. Punktuelle Wechsel und eine neue Taktik brachten dem Super-Ligisten schliesslich den Erfolg, wenn auch erst in der Verlängerung. Mit dem Endstand von 2:5 waren die Freiämter aber letztlich doch eher schlecht bedient. Nichtsdestotrotz verkaufte der FC Wohlen seine Haut teuer und liess er­ahnen, was einst zu Profi-Zeiten auf der Niedermatten los war.

CH Media

Das Wetter an diesem Sonntag im November war trüb und kalt. Doch es glomm rund um den FC Aarau so etwas wie ein Funke Hoffnung, bereit, noch eine Euphorie zu entfachen. In der Woche zuvor hatte Boris Smiljanic als neuer Trainer übernommen und beim Debüt gewonnen. Die Fans und wir von den Medien begannen zu rechnen: Drei Siege bis zur Winterpause, und der FCA ist wieder auf Aufstiegskurs.

Stefan Wyss

Die Aarauer Fans waren in beein­druckender Zahl nach Wil gereist. Die Zuversicht war mit Händen greifbar – zumindest bis zum Anpfiff. Denn es wurde ein Spiel, bei dem ich fast etwas überfordert wurde, so häufig musste ich den Liveticker aktualisieren. Erst 0:1, 0:2, 0:3 und nach der Pause 1:4, 1:5, 1:6. Ich schaute geschockt auf den Kunstrasen und bekam so nur mit halbem Auge mit, wie sich der Block mit den Gästefans lange vor dem Schlusspfiff leerte.

Als ich nach dem Spiel für Interviews die Katakomben auf­suchte, traf ich auf den Sportchef des FC Wil. «Pass auf, da geht es noch heftig ab», sagte er zu mir. Jetzt begriff ich, weshalb die Aarauer Kabine leer war. Die Spieler mussten sich hinter der Tribüne der wütenden Fan-Gemeinde stellen. Ich hatte ähnliche Bilder schon oft am TV gesehen, aber jetzt war ich doch beeindruckt, live eine solche schwarze Wand von Fans zu erleben, die sich bedrohlich vor der Mannschaft aufbaute.

Die bizarre Szenerie löste sich glücklicherweise nach ein paar Minuten auf. Bald darauf verliess ich das Stadion. In diesem Moment fühlte sich alles trüb und kalt an. Aber es lag dies nicht mehr nur am Wetter.

