Interview Präsident Bonorand verrät: Bundesliga-Klub wollte FC Aarau kaufen – was danach passierte Seit einem Jahr hält die Coronapandemie den Sport und somit auch den FC Aarau im Würgegriff: Genau so lange steht der Aarauer Unternehmer Philipp Bonorand an der Spitze des Vereins. Wie steht es um die Finanzen? War der FCA zeitweise zahlungsunfähig? Zudem verrät Bonorand seine drei Wünsche bis zum Ende der Präsidialzeit.

FCA-Präsident Philipp Bonorand. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Vor einem Jahr war Corona erstmals der Absagegrund eines Fussballspiels. Seither hat die Pandemie den Sport fest im Griff. Und: Seither führt Philipp Bonorand den FC Aarau. Erst als operativ führender Vizepräsident, dann ab Mai 2020 nach dem Rücktritt von Alfred Schmid als Präsident ad interim, ehe Bonorand am 22. September zum Kluboberhaupt gewählt wurde.

Corona als endloses Dauerthema, im Sommer die Entlassung von Trainer Patrick Rahmen, der Sparkurs verbunden mit der Umwälzung der sportlichen Strategie – vom Auffangbecken für Altstars zum Ausbildungsklub mit dem Ziel Etablierung in der Super League. Bonorand hat in einem Jahr an der FCA-Spitze erlebt, wofür andere eine ganze Amtszeit brauchen. Darum die erste Frage:

Macht es Spass, Präsident des FC Aarau zu sein?

Bonorand: Und wie! Ich würde die Anfrage meines Vorgängers sofort wieder annehmen – trotz Corona.

Nach dem Motto: «Alles, was nach der Pandemie kommt, ist Nasenwasser?»

Es werden andere Hürden kommen, aber gleich zu Beginn stark gefordert zu sein, kann nicht schaden. So ging es auch meinen Vorgängern: Michael Hunziker rettete 2003 den Verein dank der Gründung der FC Aarau AG. Alfred Schmid musste 2007 erst einmal siebenstellige Schulden tilgen, ehe er loslegen konnte. Corona ist sicher nicht der Grund für die Freude am Amt, schmälert sie aber auch in keiner Weise.

Im Mai 2019 wird Bonorand Vorgänger Alfred Schmid (rechts) als designierter FCA-Präsident präsentiert.

Bild: Colin Frei

Sie sind seit Kindesbeinen FCA-Fan und Gründungsmitglied eines Fanklubs – wie einfach oder schwer fiel Ihnen der Rollenwechsel vom Fan zum Präsidenten?

Das Bild, auf dem ich von der Fankurve direkt ins Präsidentenbüro wechsle, ist überzeichnet. Bereits von 2000 bis 2008 war ich in mehreren Funktionen für den FCA tätig, unter anderem als Mitglied der ersten Geschäftsleitung der Aktiengesellschaft. Und die Zeiten, in denen ich mitten in der Fankurve stand und an jedes Auswärtsspiel mitreiste, sind aus Alters- und Berufsgründen schon länger vorbei.

Ist es Vor- oder Nachteil, wenn der Präsident gleichzeitig ein grosser Fan ist?

Bei einem Klub wie Aarau, der auf Zusammenhalt und Menschlichkeit setzt, ist es von Vorteil: Nicht nur die Fans, auch alle Sponsoren und Gönner identifizieren sich stark mit dem Verein und zeigen das mit verschiedenen Arten der Unterstützung. Würde der Präsident die Identifikation nicht vorleben, würde das Konstrukt FC Aarau ziemlich schnell implodieren. Bei einem Verein hingegen, der im Geld schwimmt und schnellen sowie maximalen Erfolg will, ist eine emotionale Distanz vielleicht sogar nötig, um unpopuläre Entscheide zu fällen.

Das ist Philipp Bonorand Philipp Bonorand ist 40 Jahre alt (geboren am 28. Oktober 1980), ledig, in Aarau aufgewachsen und hat eine Wirtschaftsausbildung absolviert. Er ist Inhaber der Firma Vital in Oberentfelden und Inhaber und Geschäftsführer der Firma Multiforsa in Auw, beide Firmen produzieren und handeln mit Futtermitteln für die Landwirtschaft. Bonorand sass von 2004 bis 2010 für die SVP im Aarauer Einwohnerrat. Er arbeitete bereits in den Jahren 2000 bis 2008 bereits für den FC Aarau, als Teil der ersten Geschäftsleitung der neu gegründeten Aktiengesellschaft. Seit September 2020 ist er gewählter Präsident der FC Aarau AG und in dieser Funktion Nachfolger von Alfred Schmid.

Ihr Vorgänger hat trotz Angeboten nie mit dem Gedanken gespielt, die Aktienmehrheit an eine Einzelperson oder -firma zu verkaufen. Gilt das auch für Sie?

Unter meiner Führung wird der FC Aarau breit abgestützt und nicht einer Einzelmaske ausgeliefert sein. Auf meinen Wunsch ist dies auch so in die Klubstatuten aufgenommen worden. Sollten indes grosse Einzelaktionäre und die wichtigsten Gönnervereinigungen Club 100 und White Socks plötzlich einen Kurswechsel à la GC oder Lausanne wollen, dann wäre ich nicht mehr der richtige Mann und würde als Präsident zurücktreten.

Gab es in Ihrer Amtszeit schon Anfragen für eine Übernahme?

Im Dezember haben wir Sondierungsgespräche mit einem Klub aus der Bundesliga geführt. Eine Kooperation auf sportlicher und wirtschaftlicher Basis hätten wir uns vorstellen können. Da die andere Partei aber auf die Übernahme der Aktienmehrheit pochte, haben wir die Gespräche schnell abgebrochen.

Eine Übernahme hätte Sie auf einen Schlag erlöst von den finanziellen Problemen, die Corona ausgelöst haben. Darum die Frage: Wie gross ist bislang der Schaden?

Im Geschäftsjahr 2020 haben wir ein Minus von knapp einer halben Million Franken erwirtschaftet. Das schmerzt, ist aber weniger schlimm als befürchtet. Der Verkauf von Yvan Alounga nach Luzern (rund 500'000 Franken; d. Red.) und die zwei Monate Kurzarbeitsentschädigungen haben geholfen. Durch Corona waren wir auch gezwungen, Alltagskosten zu senken. Insgesamt war 2020 die Lohnsumme zehn Prozent tiefer als im Vorjahr, obwohl wir wegen der verlängerten Meisterschaft und den laufenden Verträgen erst ab Herbst wirklich Korrekturen vornehmen konnten. Bis dahin hatten wir eines der teuersten Kader der vergangenen Jahre. Im Jahr 2021 werden uns die vorgenommenen Lohneinsparungen bei der Profiabteilung noch viel deutlicher entlasten.

Hat die FC Aarau AG genug Reserven, um die halbe Million Verlust zu decken?

Die Rückstellungen belaufen sich auf gut 700'000 Franken, einen Teil davon werden wir auflösen, weshalb der ausgewiesene Verlust tiefer als die halbe Million Franken sein wird. Bisher sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, doch die Lage ist ernst.

Wie lange kann der Klub ohne Matcheinnahmen noch überleben?

Die A-fonds-perdu-Beiträge vom Bund für entgangene Ticketverkäufe sind eine grosse Hilfe. Wir gehen davon aus, dass wir seit Ende Oktober und bis Ende Saison pro Heimspiel rund 40'000 Franken erhalten, solange keine Zuschauer erlaubt sind. Sollten in der kommenden Saison die Zuschauereinschränkungen weiterhin gross sein und es keine Unterstützungsbeiträge mehr geben, müssten wir beim FC Aarau sicherlich grundsätzlich über die Bücher, sprich die Kosten weiter senken und neue Einnahmequellen generieren. Eine Option wäre etwa eine Aktienkapitalerhöhung. Doch davon gehe ich aktuell nicht aus.

Verstehen Sie die Kritik aus der Super League an den Bedingungen, die für den Bezug der Staatsgelder zu erfüllen sind?

Ja, denn einzelne Klubs, welche nachhaltig und vernünftig gearbeitet haben, wird nun der Zugang zu den Geldern verwehrt, weil das Geschäftsmodell «Transfererlöse» durch die verbotenen Lohnerhöhungen gefährdet ist. Andere Vereine, die erst vor kurzem und nicht zuletzt aufgrund eigener Verfehlungen zu einem Sparkurs gezwungen wurden, profitieren. Grundsätzlich ist es aber sicher richtig, dass der Staat Bedingungen diktiert, bevor er Geld verschenkt. In meinen Augen gibt es allerdings bei der Umsetzung schon noch einige Kinderkrankheiten, die behoben werden sollten.

Auch Bonorand sieht Verbesserungspotenzial in den Bedingungen, an die der Staat die Unterstützungsgelder für die Fussballklubs knöpft. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der FC Aarau bezieht Bundesgelder und muss im Gegenzug seinem einzigen Spieler, der mehr als 148'200 Franken verdient, den Lohn um 20 Prozent kürzen. Hat der Spieler dies akzeptiert?

Wir werden sicher eine Lösung finden. Unser Fall zeigt, was ich mit Kinderkrankheiten meine: Wir haben bereits vor Kenntnisnahme dieser Bedingungen die Anzahl Mitarbeiter in dieser Lohnkategorie im Vergleich zur Saison 2019/20 von mehreren Personen bis auf einen einzigen Leistungsträger, dessen Entlöhnung in meinen Augen zudem absolut gerechtfertigt ist, reduziert. Und wie gesagt haben wir auch die Gesamtlohnsumme bereits deutlich gesenkt, weshalb auf den FCA bezogen die Staatsvorgaben mit Kanonen auf Spatzen geschossen sind.

Gemäss der Swiss Football League betrug 2020 der durchschnittliche Spielerlohn in der Challenge League 3800 Franken. Wie hoch ist er beim FC Aarau?

Seit dieser Saison deutlich näher bei 5000 als bei 10'000 Franken, dies inklusive allfälliger Spesen oder mitfinanzierter Wohnungen und Autos. Fussballer haben übrigens auch keinen dreizehnten Monatslohn.

Ende 2020 hat der FC Aarau im Bund ein Darlehen in Höhe von 1 Million Franken aufgenommen, um die Liquidität zu sichern. Stand der Klub vor der Zahlungsunfähigkeit?

Am Ende des alten Jahres und Anfang des neuen Jahres sind naturgemäss wegen der Winterpause die Einnahmen tief und die Ausgaben hoch, weil AHV-Beiträge, Unfallversicherungsprämien etc. bezahlt werden müssen. Sicherheitshalber haben wir uns für das Darlehen entschieden, um auf jeden Fall Zahlungsverzögerungen zu vermeiden. Wir mussten bis anhin aber glücklicherweise noch nicht wirklich darauf zurückgreifen.

Die Million muss innert zehn Jahren dem Bund zurückbezahlt werden – wie soll das gehen angesichts der angespannten Finanzlage?

Angenommen, ab der kommenden Saison herrscht wieder einigermassen Normalbetrieb, werden wir sicherlich nicht das komplette Darlehen brauchen. Innerhalb von drei Jahren wollen wir die Schulden beim Staat beglichen haben.

Abhängig ist der FC Aarau auch von der Solidarität von Saisonkartenbesitzerinnen und Saisonkartenbesitzern, Sponsoren und Gönnervereinigungen…

Diese ist die Basis dafür, dass wir bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen sind. Bislang hat praktisch niemand Geld für die Saisonkarte zurückgefordert. Die Gönnervereinigungen haben im vergangenen Jahr sogar etwas mehr überwiesen als zuvor, weil sie weniger Geld für interne Anlässe brauchten. Ich bin sicher, beim FC Aarau wird die Solidarität länger anhalten als bei anderen Klubs, aber uns einfach darauf verlassen dürfen wir uns nicht.

Gesucht ist seit vergangenem Sommer ein neuer Hauptsponsor – einen ungünstigeren Zeitpunkt für Verhandlungen gibt es nicht.

Der vorherige Hauptsponsor unterstützt uns in einem kleineren, aber grosszügigen Rahmen weiterhin, wodurch wir nicht die komplette Summe einsparen müssen. Kurzfristig ist es uns gelungen, bis Ende Saison für jeweils vier Spiele à 10'000 Franken die Trikotbrust zu verkaufen. In Kürze werden wir die Gespräche mit potenziellen Hauptsponsoren wieder aufnehmen, wobei eine Prognose schwierig ist.

Bis Ende Saison hat der FCA die Trikotbrust paketweise verkauft: Vier Spiele kosten die Temporärsponsoren (im Bild Coop Rechtsschutz) 10'000 Franken. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Vereinfachen würde die Suche, wenn der FCA die Preisvorstellung von 250'000 Franken pro Saison senkt. Mit dem Risiko, dass auch nach Corona kein Sponsor mehr für diese Summe einsteigt.

Es gibt verschiedene Modelle. Zum Beispiel ein anfänglicher Coronarabatt, der erlischt, sobald wir wieder Normalzustand haben.

Themawechsel: Ist der FC Aarau auf Rang 6 sportlich dort, wo er ein halbes Jahr nach Lancierung des neuen Konzepts sein sollte?

Wir sind punktemässig im vorderen Pulk der Tabelle dabei, was der Zielvorgabe «obere Tabellenhälfte» entspricht. Abseits der Resultate ist die Entwicklung sehr erfreulich: Die einzelnen Spieler verbessern sich, die Spielanlage ist attraktiv und das Vorhaben, Talente aus dem Nachwuchs bei den Profis einzubauen, wird vom Trainerteam konsequent umgesetzt.

Auffällig ist die Wellenbewegung, auf Phasen mit sehr vielen Punkten folgen Phasen wie jene seit Jahresbeginn mit dürftiger Ausbeute.

Schwankungen sind auf unserem Weg normal. Wichtig ist: Spieler und Trainer wissen nach jedem Spiel, warum wir gewonnen oder verloren haben. In der vergangenen Saison war auf dem Platz zu oft keine Handschrift erkennbar, weshalb wir uns unabhängig von Corona zum Trainerwechsel gezwungen sahen.

Lagebesprechung: Bonorand (Mitte) mit Sportchef Sandro Burki (links) und Trainer Stephan Keller. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

In der Winterpause lag der FC Aarau zwei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz, was im Umfeld bereits zum Liebäugeln mit dem Aufstieg geführt hat. Klubintern auch?

Wenn Sie damit meinen, ob wir besprochen haben, das Kader kurzfristig für den Aufstiegskampf aufzurüsten: Nein, denn das widerspräche dem Grundgedanken unserer Philosophie. Wenn wir das nächste Mal verhältnismässig viel Geld in einen Spieler investieren, dann nicht wegen seines klingenden Namens, sondern weil er uns sportlich und charakterlich für mehrere Jahre weiterhelfen kann. Kürzlich hiess es in einer Diskussionssendung, der FC Aarau sei der Gnadenhof für ausrangierte Altstars. Diese Zeiten sind vorbei, aber bis das in der ganzen Schweiz bekannt ist, dauert es vermutlich noch eine Weile.

Will der FC Aarau in dieser Saison überhaupt aufsteigen?

Der Aufstieg und die Etablierung in der Super League sind Teil unserer Vision, das «Wann» haben wir bewusst offengelassen. Wir betreiben sportlich, strukturell und auch abseits des Fussballplatzes einen Aufbau, der auch nach einem Aufstieg weitergehen soll. Wenn es so weit ist, wollen wir in der Super League in allen Belangen wettbewerbsfähig sein. Wir würden uns in dieser Saison ganz sicher nicht gegen einen Aufstieg wehren, wobei die vergangenen Partien (ein Punkt in drei Spielen; d. Red.) wohl Indiz dafür waren, dass wir so kurz nach dem Umbruch noch nicht so weit sind.

Haben Spieler und Trainer Aufstiegsprämien im Vertrag?

In diesem Fall bekäme die ganze Mannschaft einen Bonus, daneben haben wir teilweise individuelle Vereinbarungen.

Und der Präsident?

Der nicht, ich bin wie der gesamte Verwaltungsrat ehrenamtlich tätig.

Wann verlängern Sie den 2022 auslaufenden Vertrag mit Sportchef Sandro Burki?

Das ist bereits geschehen. Ab 2022 hat er einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Kündigungsfrist. Sandro ist stark mit dem FC Aarau verbunden und ist Verfechter unserer Strategie, auf Eigengewächse zu setzen. Bei ihm ist es jedoch wie bei einem guten Spieler: Liefert er weiterhin so hervorragende Arbeit ab, macht ihn das interessant für andere Vereine.

Auf seinen Sportchef Sandro Burki (2.v.r.) hält Bonorand (rechts) grosse Stücke. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Und dann wären? Mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag ist ein Abgang einfacher als bei einem temporären.

Sandro wird nicht beim erstbesten Angebot abspringen. Sollte – und damit müssen wir rechnen – irgendwann das richtige für ihn dabei sein, werden wir eine gute Lösung finden. Das Gleiche gilt übrigens für unseren Trainer Stephan Keller. Eine Trennung auf diese Art und Weise ist mir auf jeden Fall lieber als eine Entlassung.

Zum Schluss: Kein Interview mit einem FCA-Präsidenten ohne Frage zum neuen Stadion. Seit der Abstimmung im November 2019 ist das Projekt gefühlt keinen Schritt vorwärtsgekommen, Corona hat das Thema in den Hintergrund gerückt: Klären Sie uns auf!

Zurzeit warten wir auf den Entscheid des Verwaltungsgerichts zur Beschwerde gegen die BNO-Teilrevision. Dieser kann theoretisch ans Bundesgericht weitergezogen, so wie danach die erwartbaren Beschwerden gegen den Gestaltungsplan und das Baugesuch. Die sachliche Basis haben die Stadiongegner leider längst verlassen, mittlerweile geht es darum, den Baustart so lange wie möglich hinauszuzögern.

Die AZ hat 2028 als zurzeit wahrscheinliches Jahr der Stadionöffnung genannt – einverstanden?

Dies ist sicherlich das pessimistischste Szenario, aber wir müssen mit Bestimmtheit noch mit einigen Jahren Verzögerungen rechnen.

Dann wären sie acht Jahre Präsident – zehn Jahre wollen Sie es gemäss einem früheren Interview maximal sein. Was, wenn das Stadion auch 2030 nicht steht?

Ich habe drei Wünsche, die ich in meiner Präsidialzeit gerne erleben würde: Umzug ins Torfeld Süd, Aufstieg in die Super League und, nachdem ich es letztmals als Kind erleben durfte, einmal als Präsident mit dem FC Aarau den Cupfinal bestreiten.