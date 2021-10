Aleksandar Stevic: Der neue Coach des HSC Suhr Aarau im Interview

Interview «Im Angriff lässt sich mehr herausholen»: Der neue Trainer des HSC Suhr Aarau will kreativen Handball sehen Aleksandar Stevic ist seit einer Woche Chefcoach beim HSC Suhr Aarau. Im Interview spricht er über seine Spielphilosophie, die Zeit ohne Job, eine Empfehlung seines Vorgängers – und das Kochen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

«Ich wollte schauen, was für die Familie passt»: Stevic hat im Sommer Angebote aus Deutschland abgelehnt. Chris Iseli / SPO

Aleksandar Stevic läuft mit geweiteten Augen durch die Gassen. Ganz so, als wäre es sein erster Besuch überhaupt in der Aarauer Altstadt. Ist es ja auch. «Schön hier», sagt Stevic in heiserem Ton. Die Zwischenrufe in den ersten Spielen haben die Stimmbänder beim neuen Chefcoach des HSC Suhr Aarau strapaziert. «Das laute Reden war ich mir nicht mehr gewohnt.» Den sanften schwäbischen Dialekt hat er sich aber bewahren können.

Sie sind seit rund einer Woche Trainer beim HSC Suhr Aarau. Kennen Sie die Namen all Ihrer Spieler schon auswendig?

Aleksandar Stevic: Ja, die kenne ich (lacht). Nur mit den Spitznamen tue ich mich noch etwas schwer.

Für viele Menschen im Verein war es aufwühlend, dass der langjährige Trainer plötzlich gegangen ist. Haben Sie das gespürt?

Man hat das schon mitgekriegt. Für die Mannschaft war es eine Umstellung, die so nicht vorherzusehen war. Ich habe schnell versucht, Ruhe reinzubekommen und wollte den Spielern vermitteln: Jetzt gab es einen wichtigen Wechsel, aber das ändert nichts an den Zielen, die wir haben.

Sie waren bereits Trainer in der 2. Bundesliga. Haben Sie mit Misha Kaufmann über seinen Wechsel gesprochen?

In den letzten Wochen nicht, nein. Wir absolvieren jedoch beide die Ausbildung zum Mastercoach. Da haben wir uns häufig über die Zukunft unterhalten. Und er hat schon früher den Wunsch geäussert, dass er irgendwann nach Deutschland gehen möchte.

Misha Kaufmann (ganz links) verabschiedete sich Mitte Oktober in Richtung 2. Bundesliga. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Kurz vor seiner Entscheidung hat er Sie aber nicht informiert?

Nein. Aber er hat mich, so viel ich weiss, wärmstens hier beim HSC empfohlen.

Eine schöne Geste.

Auf jeden Fall. Wir verstehen uns. Als ich noch in Bern war, hatten wir in den ersten Begegnungen einige temperamentvolle Aufeinandertreffen. Vor drei Jahren haben wir uns dann in der Vorbereitung näher kennen gelernt. Seither haben wir ein gutes Verhältnis.

Zur Person Aleksandar Stevic ist in Deutschland geboren, besitzt aber lediglich den serbischen Pass. In Albstadt lernte er das Handballspiel, über Balingen-Weilstetten kam er zum VfL Pfullingen, wo er erstmals in der Bundesliga auflief. Ende 2013 beendete er seine aktive Karriere und wurde Trainer und Sportdirektor in Neuhausen. 2017 verpflichtete ihn der BSV Bern. In der Hauptstadt blieb Stevic vier Jahre. Der 39-jährige ist verheiratet, hat zwei kleine Töchter und einen sechs Jahre alten Sohn aus einer früheren Partnerschaft. Wer den diplomierten Sportwissenschafter duzt, verzichtet auf das lange «Aleksandar» und spricht ihn nur mit «Aco» an. (frh)

Ihr Vertrag beim BSV Bern lief Ende der vergangenen Saison aus. Weshalb haben Sie im Sommer keinen neuen Verein gefunden?

Ich hatte Angebote aus der 2. Bundesliga. Die hätten mich als Trainer interessiert, wären aber nicht wirklich familienfreundlich gewesen. Meine Frau und ich haben Nachwuchs erwartet, vor sechs Wochen ist meine Tochter zur Welt gekommen. Ich wollte schauen, was für die Familie passt. Also habe ich abgelehnt.

Wie war es für Sie, auf einmal keinen Job zu haben?

Schwierig. Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben hatte ich keine Anstellung, wusste nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich habe dann aber probiert, den Fokus neu auszurichten und so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbracht. Das hat positive Energie freigesetzt.

In Bern wussten Sie ein Jahr vor Vertragsende, dass Sie per Ende Saison durch Martin Rubin ersetzt werden. Hat Sie das gestört?

Der Trend im Profigeschäft geht immer mehr dahin, früh Entscheide zu treffen und Verträge vorzeitig abzuschliessen. Das war also nichts Neues für mich. Die Situation war nicht alltäglich, trotzdem habe ich auch in meinem letzten Jahr nach dem Maximum gestrebt.

Aleksandar Stevic war vier Jahre lang als Trainer in Bern tätig. Zum Ende der vergangenen Saison lief sein Vertrag aus. Freshfocus

Galt das auch für Ihre Spieler?

Ich kann nur von mir reden, wie ich als Spieler war. Ich wollte immer Erfolg haben, egal, wer der Trainer war. Dann gehe ich auch davon aus, dass das jeder ähnlich sieht, der im Leistungssport etwas erreichen will.

Sie waren Trainer in Deutschland, seit vier Jahren sind Sie in der Schweiz. Wo soll Ihr Weg Sie noch hinführen?

Ich halte nicht viel davon, zu weit nach vorne zu schauen. Ich bin unglaublich ehrgeizig und bin jetzt bei einem ambitionierten Klub, der wie ich um Titel spielen will. Darauf konzentriere ich mich zurzeit.

Dann wollen Sie nicht irgendwann in der Bundesliga trainieren?

Die Bundesliga ist ein Ziel jedes Handballtrainers. Aber ich bin auch Realist und weiss, wo ich gerade stehe. Es gibt auch andere reizvolle Trainerstellen.

Die Bundesliga haben Sie einst als Spieler erlebt. Welcher Spielertyp war Aleksander Stevic, der Profi-Handballer?

Ich war Spielmacher. Ich hatte das schon immer im Blut, das Spiel zu lesen und kreative Entscheidungen zu treffen. Ich würde auch behaupten, dass ich eine gewisse Torgefahr mitgebracht habe. Zudem habe ich immer Leaderfunktionen übernommen.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Karriere als Spieler?

Im Nachhinein wäre vielleicht noch mehr drin gelegen. Mein Ziel, Bundesliga zu spielen, habe ich aber erreicht. Ich bin ein paar Mal mit meinen Vereinen aufgestiegen und kann glücklich auf meine Zeit als Profi zurückblicken.

Stevic im Gespräch mit Co-Trainer Tom Reichmuth. In der vergangenen Woche nahm Stevic seine Arbeit beim HSC auf.

Valentin Hehli / ARG

Wie kamen Sie zum Handball?

Meine Nachbarn haben gespielt. Die haben mich dann mal mitgenommen, als ich sechs Jahre alt war. Seitdem bin ich nie mehr davon los gekommen.

Sie sind in Albstadt in einer handballverrückten Region gross geworden. Stört es Sie, dass Handball in der Schweiz nicht denselben Stellenwert hat wie in Deutschland?

Am Anfang habe ich das bedauert. Zuletzt hat sich aber auch in der Schweiz einiges getan in Richtung Professionalisierung. Strukturen wurden geschaffen, das Medieninteresse ist grösser geworden. Darauf kann man aufbauen.

Sprechen wir über Sie als Trainer. Welche Idee von Handball verfolgen Sie?

Ich bin sicherlich durch die jugoslawische Spielweise geprägt, auch wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin.

Das müssen Sie erklären.

Es gibt etwa verschiedene Abwehrsysteme. In Deutschland wird in einer defensiven 6-0-Deckung verteidigt. Im Balkanraum praktiziert man die offensiv ausgerichtete 3-2-1-Deckung.

Das attackierende Verteidigen kennt man aktuell vom HSC.

Misha hat eine hervorragende 5-1-Verteidigung entwickelt, die ich weiterführen will. Ich möchte aber ein zweites Abwehrsystem aufbauen. Eine Mannschaft auf diesem Niveau braucht zwei funktionierende Systeme.

Im Angriff bleibt alles beim Alten?

Nein, da verfolge ich ebenfalls eine andere Philosophie. Misha hat Angriffe mit sehr langen Aufbauphasen spielen lassen. Ich bevorzuge ein schnelleres Angriffsspiel, das freier ausgelegt ist und mehr über die Breite kommt.

Was meinen Sie damit?

Nicht jeder Angriff soll bis aufs Letzte durchgeplant sein. Wenn du zu sehr in ein System gepresst wirst, verlierst du als Spieler an Kreativität. Gebundene Aktionen geben der Mannschaft mehr Sicherheit, weil jeder seine Aufgabe kennt. Doch der Spielraum für Individualität wird kleiner.

«Schön hier.» Aleksandar Stevic bei seinem ersten Besuch in der Aarauer Innenstadt, hier vor der Kettenbrücke. Chris Iseli / SPO

Der HSC erzielt wenig Tore und stellte jüngst die beste Defensive. Passt dieser Stil zu Ihnen?

Ich glaube auch, dass der Erfolg nur über eine gute Verteidigung kommt. Im Angriffsspiel lässt sich aber noch mehr rausholen. Der HSC spielte in den letzten Jahren 20 bis 30 Sekunden längere Angriffsphasen als der Rest der Liga. Dadurch gab es bis zu 20 Angriffe weniger pro Partie. Das ist eine logische Folge der Tempoverschleppung.

Wie treten Sie gegenüber Spielern auf: kollegial oder autoritär?

Von beidem etwas. Die Zeit des komplett autoritären Trainers ist vorbei. Ich halte aber nichts davon, alles mit flachen Hierarchien zu lösen. Es gibt klare Spielregeln im Umgang zwischen Spielern und Trainer.

Es wirkt, als bestimme Handball Ihr Leben. Gibt es auch anderes, das Sie in der Freizeit gerne tun?

Da gibt es vieles. Aber mit drei Kindern und einem Hund bleibt aktuell nicht viel Zeit.

Und wenn Sie denn Zeit hätten?

Ich bin Sportfanatiker, treibe Sport und schaue viel. Egal ob das Basketball, Tennis oder Fussball ist. Und wenn Sie jetzt noch etwas hören wollen, das nichts mit Sport zu tun hat…

Nur zu.

Ich koche sehr gerne für Freunde und Familie. Wenn wir Gäste zu Hause haben, verköstige ich alle. Im Sommer wird natürlich draussen grilliert, wie das alle Jugoslawen machen (lacht). In der Schweiz habe ich aber inzwischen auch andere feine Spezialitäten kennen ­lernen dürfen.