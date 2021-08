Regionalfussball: AFV-Präsident Ponte wünscht sich Normalität

Interview «Ich hatte zweieinhalb turbulente Saisons»: AFV-Präsident Ponte wünscht sich endlich Normalität Der Präsident des Aargauische Fussballverbands Luigi Ponte spricht vor der Start der neuen Spielzeit über die Turbulenzen vergangener Tage sowie die anstehenden Herausforderungen. Nik Dömer 11.08.2021, 05.00 Uhr

«Kein Theater, einfach nur Fussball», Luigi Ponte hofft auf eine Saison ohne Turbulenzen. Alex Spichale / QUELLE

Italien ist Europameister, der Restart verlief problemlos und der Cupfinal in Wohlen mit 900 Zuschauern darf ebenfalls als geglückt bezeichnet werden – ein perfekter Fussballsommer für Sie?

Luigi Ponte: Tatsächlich, den Juni und den Juli muss ich rot anstreichen im Kalender. Das hat gutgetan nach einer harten Zeit. Aber man muss schon ­relativieren, Italien wurde hochverdient Europameister, wir dagegen hatten grosses Glück, dass beim Restart alles gut gelaufen ist und dass uns beim Cupfinal die Lockerungen in die Karten gespielt haben.



Kommt noch dazu, dass der AFV nun endlich wieder eine Super-League-Mannschaft hat.

Absolut, das freut uns riesig für die FC Aarau Frauen. Ich war an der Aufstiegsfeier dabei und durfte den Spielerinnen gratulieren. Wir sind als Verband stolz darauf, dass wir wieder eine Mannschaft in der Super League haben. Nun sind die Männer unter Zugzwang.

Der AFV hat dank dem Aufstieg der FCA Frauen endlich wieder ein Super-League-Team. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Hinter uns liegen zwei verkorkste Spielzeiten, macht sich der AFV bereit für eine dritte?

Ich hoffe es nicht. Wir hoffen natürlich, dass die Impfung für die nötige Sicherheit sorgt und dass sich entsprechend möglichst alle, die mit dem Regionalfussball zu tun haben, impfen lassen. Aber uns ist dabei schon auch bewusst, dass der Impfzwang nicht die Lösung sein kann.

Unternimmt der AFV etwas, um allenfalls mehr Leute für die Impfung zu mobilisieren? Gerade die Jüngeren halten sich ja bekanntlich eher zurück.

Grundsätzlich unterstützt und begrüsst der Schweizerische Fussballverband die Impfung, deshalb tun wir das auch und kommunizieren diese Haltung gegenüber unseren Klubs. Schliesslich ist es der einzige Weg, wie wir im Regionalfussball den Schritt in Richtung Normalität machen. Beim AFV sind übrigens auch alle inzwischen doppelt geimpft, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen.

Wünschen Sie sich als Präsident endlich Ihre erste Saison ohne grosse Schwierigkeiten?

Richtig, ich wünsche mir einfach mal Normalität. Kein Theater, einfach nur Fussball. Weg mit dieser Pandemie! Ich hatte zweieinhalb turbulente Saisons, so eine ganze normale Spielzeit kenne ich noch gar nicht.

Luigi Ponte möchte gerne so oft wie möglich auf den Plätzen anzutreffen sein. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wird es dann nicht langweilig für Sie?

Bestimmt nicht. Ich möchte als Präsident so nahe wie möglich bei den Vereinen sein. Man soll mich so viel wie möglich auf den Plätzen antreffen. Wenns ein Problem gibt, will ich vor Ort sein und nicht nur einfach zum Hörer greifen. Dieser Anspruch ist sehr ambitioniert, das ist mir bewusst, aber als Rentner habe ich viel Zeit, deshalb kann ich mir solche Ziele setzen.

Mit welchen Szenarien befasst sich der AFV?

Vergangene Saison planten wir nur die Herbstrunde, weil wir mit Turbulenzen rechneten. Das ist nun anders, wir haben die gesamte Saison durchgeplant, da sind wir nun optimistischer. Aber wir haben unsere Lehren aus den letzten Monaten gezogen, wenn es wieder Probleme geben sollte, haben wir für fast alles einen Plan B in der Hand.

Was hat der AFV aus den letzten beiden Spielzeiten mitgenommen?

Ich würde behaupten, dass wir krisenerprobter sind. Wir mussten lernen, in hektischen Situationen die Ruhe zu bewahren, da bin ich auch richtig stolz auf den gesamten Vorstand, dass wir diese schwierige Zeit gut durchgestanden haben. Auch der Austausch mit den Vereinen ist intensiver geworden. Wenn ich sage, dass ich künftig noch näher bei den Klubs sein möchte, ist dies auch eine Erkenntnis, die sich aus der Pandemie ergeben hat.

Der AFV ist zuversichtlich, dass die kommende Saison plangemäss durchgespielt werden kann. Alexander Wagner

Was war die grösste Schwierigkeit in den letzten beiden Jahren für den Verband?

Die Unsicherheit von den Vereinen im Bezug auf die Finanzen. Wir versuchten aktiv mit den Klubs das Gespräch zu suchen und eine beratende Funktion einzunehmen. Nebenbei erliessen wir die Team-Gebühren für beide Spiel­zeiten.

Der AFV musste sich zuletzt auch Kritik anhören, etwa bezüglich dem Restart und der Wertung. Einige Zweitligisten forderten keine Absteiger, da sie die Um­stände nach der langen Pause als unfair betrachteten. Konnten Sie die Argumente nachvollziehen?

Wir haben die Vereine verstanden, aber wir wollten auch die Weisung von der Amateurliga einhalten. Ausserdem wollten wir die Drittligisten nicht vernachlässigen, und wenn wir keine Absteiger generiert hätten, wären es zur kommenden Saison 18 Teams in der 2. Liga gewesen. So viele Spiele hätten wir nicht stemmen können.

Nicht alle Vereine waren einverstanden damit, dass der AFV nach dem Restart Absteiger generiert hat. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Schweizweit schien die Unzu­friedenheit einiger Klubs gegenüber dem nationalen Verband doch beachtlich zu sein, muss der Austausch besser werden?

Ich halte die Kommunikation generell für sehr gut. Bei unserer nächsten Generalversammlung besuchen uns Verbandspräsident Dominique Blanc und Sandro Stroppa, Präsident der Amateurliga. Dass wir solche Leute empfangen dürfen, ist auch eine Wertschätzung gegenüber unseren Vereinen.

Aber da war doch noch eine inoffizielle Umfrage, bei der schweizweit 461 Vereine Stellung bezogen haben und sich 56 Prozent vor dem Restart für einen Abbruch ausgesprochen haben.

Diese Zahlen stimmen nicht, da wurde von abstiegsbedrohten Klubs ziemlich gezielt ein falsches Bild abgegeben. Man hat dazu auch Nachforschungen angestellt. Beispielsweise wurden auch Vereine mobilisiert, die gar nicht von den Massnahmen betroffen gewesen wären. Entsprechend hatte diese Umfrage wenig Aussagekraft.

Gibt es aus solchen Geschichten auch Erkenntnisse für den AFV, etwa punkto Kommunikation?

Es geht immer besser bezüglich der Kommunikation. Natürlich wollen auch wir uns verbessern. Wenn wir heikle Entscheide verkünden, möchte ich künftig zuerst die Präsidenten per ­Telefon informieren, damit weniger Missverständnisse entstehen. Und ich kann dabei auch die Stimmung besser wahrnehmen.

Der AFV verringerte als einziger Verband die Anzahl der Absteiger. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Durch das Verringern der Absteiger wurden die Aargauer Gemüter etwas beruhigt, war der AFV der einzige Verband, der da etwas nachsichtig mit seinen Klubs war?

Kritisiert wurde bestimmt in allen Verbänden. Aber so viel mir bekannt ist, waren wir tatsächlich die Einzigen, ­welche die Abstiegsmodalität angepasst haben. Man muss aber auch be­tonen, dass der AFV mit vier Absteigern in der 2. Liga eine spezielle Situation hatte. Bei den anderen Verbänden waren es drei.

Damit kommt es nun zu einer Liga mit 16 Teams und so vielen Spielen wie noch nie. Folgt nun eine besonders spektakuläre Saison?

Es erwartet uns eine verrückte Saison. Mit fünf Absteigern ist es brutal hart für alle Teams und es könnte bis zum Schluss grosse Spannung geben. Die Unsicherheit wird für einige Mannschaften gross sein, es kann jeden erwischen. Das hat man zuletzt beim FC Rothrist gesehen, der ja eher als Favorit galt. Ich traue mich gar nicht, irgendwelche Meisterkandidaten zu nennen. Es könnte tatsächlich die spannendste Saison aller Zeiten geben.

Der FC Windisch zählt zu den neuen Teams in der 2. Liga. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Klingt schon fast so, als ob dem Verband die spezielle Situation auch etwas in die Karten spielt.

Gewollt ist das definitiv nicht. Vor einem Jahr sorgte der freiwillige Abstieg des FC Wettingen dafür, dass wir mit 15 Mannschaften in die Saison gehen mussten. Nun kam noch die ­Anpassung der Absteiger dazu. Wir müssen so schnell wie möglich auf 14 Mannschaften zurück, das ist einerseits Vorgabe, und andererseits möchten wir den Amateurfussballern auch nicht so viele Spiele zumuten. Zudem ist es auch sehr aufwendig, einen solchen Spielbetrieb zu organisieren.

Was wünschen Sie sich von der neuen Saison?

Viel Fairplay, keine Turbulenzen und dass wir endlich wieder durchspielen können.

Was raten sie den Vereinen für die kommende Saison?

Seid fair! Wir dürfen nie vergessen, dass wir alle im Amateurbereich aktiv sind. Es ist für uns als Verband Horror, wenn wir Strafpunkte in dreistelliger Höhe verteilen müssen. Ausserdem wurde zuletzt die Wichtigkeit dieser Punkte deutlich: Beispielsweise ist der FC Küttigen dank einem Strafpunkt Vorsprung aufgestiegen.

Gewisse Vereine schlagen Alarm, weil die Nachfrage sehr hoch ist. Der Regionalfussball scheint unter der Pandemie nicht gelitten zu haben, würden Sie das so unterschreiben?

Die Nachfrage explodiert förmlich. Die Schweiz hat mit ihrer tollen Leistung an der EM zusätzlich einen Hype ausgelöst. Gleich mehrere Vereine schlagen Alarm. Wir hatten noch nie so viele Anmeldungen. Die Klubs klagen, dass sie zu wenig Plätze und zu wenig Trainer haben.

Grosse Nachfrage: Aargauer Vereine geraten an ihre Kapazitätsgrenzen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Unternimmt der AFV da etwas?

Es ist eine grosse Problematik, die sich nur über den Dialog mit den Gemeinden lösen lässt. Vielerorts gibt es unbenutzte Plätze, die man den Klubs zur Verfügung stellen könnte. Da möchte ich an die Gemeinden appellieren, dass sie den Klubs entgegenkommen. Bezüglich der fehlenden Trainer werden wir reagieren und noch mehr Ausbildungskurse anbieten.