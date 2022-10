Interview «Ich bin Trainer, nicht Hampelmann» – darum hatte Jeff Saibene die Schnauze voll von der Bundesliga Er war Meisterspieler, Assistenz- und Cheftrainer beim FC Aarau. Am Sonntag kehrt er mit Xamax ins Brügglifeld zurück, das nur etwa fünf Kilometer Luftlinie von seinem Wohnort entfernt liegt. Jeff Saibene spricht im Interview über die Leiden und Freuden eines Fussballtrainers und erinnert an die Entlassung auf einem Bauernhof. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Xamax-Trainer Jeff Saibene beobachtet in seinem früheren «Wohnzimmer» Brügglifeld seinen nächsten Gegner FC Aarau im Spiel gegen Bellinzona. Marc Schumacher / Freshfocus

Wir treffen uns im Zentrum von Aarau. Es ist lange her, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Frühling 2017. Damals war Jeff Saibene drauf und dran, als Trainer von Arminia Bielefeld Fussballdeutschland zu erobern. Was folgte, waren aber etliche Enttäuschungen. Heute ist Saibene Trainer beim Challenge-League-Schlusslicht Xamax und so glücklich wie seit vielen Jahren nicht mehr. Was ist in Deutschland passiert? Warum hat es mit dem grossen Durchbruch nicht geklappt? Bevor wir uns ins Brügglifeld aufmachen, wo der FC Aarau an diesem Abend 0:1 gegen Bellinzona verliert, redet der 54-jährige Luxemburger mit Schweizer Pass Klartext.

Als Sie im Mai 2017 noch relativ frisch als Trainer bei Zweitligist Bielefeld tätig waren, sagten Sie mir: «Wenn man da mal drin ist, will man nicht so schnell wieder raus.»

Jeff Saibene: Es war eine extrem erfolgreiche Zeit. Erst retteten wir uns in extremis vor dem Abstieg. Im Jahr darauf wurden wir Vierter. Wir ritten auf einer Welle des Glücks. Alles war positiv. Alle klopften einem auf die Schulter. Keine Wolke am Himmel. Keine Probleme. Und das in dieser fussballverrückten Umgebung. In so einer Situation ist der Job des Trainers das Grösste.

Hat dieser Satz heute noch Gültigkeit?

Ich habe auch die andere Seite kennen gelernt. Vorerst durfte ich in Bielefeld zwar einen neuen Dreijahresvertrag unterschreiben, dank dem ich erstmals in meiner Karriere so richtig viel Geld verdient habe. Aber ich musste auch feststellen, wie schnell es auf die andere Seite kippen kann. Trotz Vertrag, trotz Verdiensten wurde ich im Dezember 2018 entlassen. Und wenn man sieht, dass seither fünf Trainer angestellt wurden, zeigt, wie schnelllebig dieses Geschäft sein kann. Bevor Uli Forte letzten Sommer zu Bielefeld ging, rief er mich an.

Haben Sie ihm abgeraten?

Nein. Ich habe ihm gesagt, Bielefeld ist Weltklasse. Aber du darfst nicht viermal hintereinander verlieren. Was ihm leider prompt passiert ist. Es ist in Deutschland völlig egal, ob du als Trainer einen langfristigen Vertrag hast. Du kannst den besten Draht zum Sportchef haben. Du kannst Spieler individuell weiterbringen. Du kannst grosse Erfolge vorweisen und die Fans hinter dir haben. Aber wenn die Resultate nicht stimmen, bist du weg. Da ist kein Platz für Sentimentalitäten. In dieser Hinsicht sind die Deutschen knallhart.

In Bielefeld verehrten die Fans Jeff Saibene als «Graf von Luxemburg».

Heute sind Sie Trainer bei Xamax, davor bei einem Klub in Luxemburg: Sind Sie bewusst vor der überhöhten Bedeutung des deutschen Fussballs geflohen?

Ja. Kaiserslautern, meine letzte Station in Deutschland, war besonders ernüchternd. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Menschen Einfluss auf die Arbeit des Trainers nehmen wollen. Aufsichtsräte, Sponsoren, Fans, Beiräte, jeder hat das Gefühl, er wisse es besser, und lässt dies den Trainer spüren.

Wir reden von der 3. Bundesliga.

Schon, aber das ist ein Klub mit riesiger Tradition und Bedeutung. Da riefen mich nachts Sponsoren an und wollten mir die Aufstellung diktieren. Obwohl sie knapp wissen, dass der Ball rund ist. Einer fragte mich, warum hat Spieler X als rechter Verteidiger gespielt? Ich antwortete: Der hat auf der Sechs gespielt. Der Sponsor wieder: Nein, der hat rechter Verteidiger gespielt. Und wir reden da von einem Typen, der jede Saison Millionen in den Klub einschiesst. Das ist keine einfache Situation für einen Trainer. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Ich wollte mir das nicht mehr antun. Deshalb war meine nächste Station in Luxemburg.

Drei Jahre Vertrag, kein Druck, guter Lohn – Fussballwellness für einen Trainer. Trotzdem sind Sie nur ein Jahr geblieben.

Ja, aber ich wollte einfach wieder nach Hause zu meiner Frau, die mit unseren Söhnen immer in der Nähe von Aarau geblieben ist. Ich hatte es satt, vier, fünf oder sechs Autostunden von meiner Familie entfernt zu sein. Natürlich ging ich das Risiko ein, dass ich hier keinen Job finde. Zu meinem Glück hat sich das mit Xamax ergeben. Und obwohl wir Letzter sind, bin ich so glücklich wie zuletzt vielleicht während der erfolgreichen Zeit in Bielefeld.

Warum?

Weil ich nur eine Zugstunde von meinem Wohnort entfernt arbeite, wieder zu Hause bei meiner Familie wohnen kann. Aber auch, weil mir der Job bei Xamax enorm Spass macht und Neuenburg eine wunderschöne Stadt ist.

Vermissen Sie etwas aus der Bundesliga?

Nein.

Haben Sie mit dem Kapitel Deutschland abgeschlossen?

Eigentlich schon. Ausser, das Angebot wäre sportlich und finanziell ein Wahnsinn.

Wie muss man heute als Trainer funktionieren?

Man muss ein Diplomat sein, obwohl dir die Diplomatie nichts bringt, wenn die Resultate schlecht sind. Ich erzähle Ihnen mal, was in Kaiserslautern passiert ist. Einmal musste ich mit dem Sportchef vor elf Mitgliedern des Aufsichtsrats antraben. Die fragten mich tatsächlich, warum ich Bielefeld gerettet habe und es in Kaiserslautern nicht gleich schnell geht. Keiner aus der operativen Leitung wollte mich entlassen. Aber da haben Leute Einfluss genommen, die nicht dazu berechtigt sind.

Wer?

Beispielsweise der frühere Spitzenschiedsrichter Markus Merk. Er hat über den Kopf des Sportchefs und des Geschäftsführers bestimmt, dass am nächsten Tag ein neuer Trainer auf der Matte steht.

Wir sehen es gerade in Luzern, wo Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg die Führung desavouiert. Hat es zugenommen, dass Aktionäre, Geldgeber und Sponsoren sich ins Tagesgeschäft einmischen?

Ich denke schon. Viele dieser Leute haben zwar eine Ahnung von Zahlen, aber keine Ahnung von Fussball. Aber das sehen sie natürlich ganz anders. In Kaiserslautern erhielt ich eine SMS mit der Aufforderung, am nächsten Tag zu einem Treffen mit vier Sponsoren zu kommen, um mit ihnen die sportliche Situation zu diskutieren. Ich schrieb zurück: Ich bin der Trainer und nicht der Hampelmann.

Ingolstadt war nach Bielefeld Ihre zweite Station in Deutschland. Dort forderte man nicht den Aufstieg in die 2. Liga, sondern sprach von einem Neuaufbau. Trotzdem wurden Sie nach acht Monaten – auf Platz 5 klassiert – geschasst.

Wir überwinterten auf Platz 2. Da rief mich die operative Leitung um Michael Henke (Ottmar Hitzfelds früherer Assistent; Red.) an und schwärmte: «Jeff, deine Arbeit, deine Philosophie, die Art, wie du die Jungen voranbringst, wir sind Zweiter, kaum zu glauben, Hut ab, wir sind so zufrieden mit dir.» Dann starten wir nicht gut in die Rückrunde, verlieren viermal in Folge. Ich spürte schon, dass es bald knallen wird.

Wie spürt man das?

Sie sind distanziert, es wird getuschelt. Es werden Dinge hinterfragt, die zuvor nie Thema waren. Ich ging zu Henke und sagte: «Hey, vor wenigen Wochen war ich noch der beste Trainer der Welt, und jetzt bin ich die grösste Wurst, obwohl ich immer noch der gleiche Typ mit den gleichen Qualitäten bin. Das musst du mir mal erklären.» Dann sind wir nach Halle zu einem Auswärtsspiel gefahren und ich sagte vor der Mannschaft: «Jungs, ich spüre es: Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, muss ich gehen.» Henke sass zuhinterst im Raum. Das war nicht angenehm für ihn, weil mein Verhältnis zu den Spielern hervorragend war.

Und dann spielen Sie unentschieden.

Ja. Wir sind 1:0 in Führung gegangen. Die ganze Mannschaft hat vor der Bank gejubelt. Um zu signalisieren, dass sie alle hinter dem Trainerteam stehen. Leider kassierten wir in der Nachspielzeit den Ausgleich. Am nächsten Morgen teilte mir Henke in fünf Minuten mit, dass ich gehen muss.

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie schon einiges erlebt im Fussball. Haben Sie unmittelbar vor und nach einem solchen Ereignis noch schlaflose Nächte?

Die Abgeklärtheit, eine solche Entscheidung an mir vorbeiziehen zu lassen wie einen unbeschwerten Tag am Meer, werde ich nie haben.

Wie haben die Spieler reagiert?

Der Captain ging zu Henke ins Büro, schmiss die Captainbinde auf den Tisch und sagte, er wolle nie mehr Spielführer dieses Klubs sein. Andere Spieler sprachen von Skandal. Denn wir lagen zu diesem Zeitpunkt nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Aber da können die Spieler noch lange aufbegehren: Von 20 Vereinen in Deutschland ticken 19 so wie Ingolstadt und Kaiserslautern.

Hat man da nicht die Schnauze voll vom Job als Fussballtrainer?

Schon. Aber Fussball ist meine Welt. Wenn Sie mir jetzt sagen, was ich sonst noch tun könnte, höre ich Ihnen gerne zu. Ernsthaft: Ich bin 54 und bewege mich, seit ich 15 bin, in diesem Milieu. Ausserdem habe ich immer wieder einen Job als Trainer gefunden.

Drehen wir die Zeit noch etwas weiter zurück. Als Sie 2008 bei Aarau Assistent waren, galten Sie als riesiges Talent, wurden regelrecht gehypt. Selbst das grosse YB zeigte damals Interesse an Ihnen. Sinnieren Sie manchmal darüber, was gewesen wäre, wenn die Berner sich für Sie statt für Vladimir Petkovic entschieden hätten?

Nein. Wahrscheinlich wäre ich damals auch noch zu jung und zu unerfahren gewesen für den Job bei YB. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mit Alain Baumann und Stefan Niedermaier zusammensass und sie mir sagten, ich sei einer von zwei Kandidaten. Ich dachte: Was passiert da? Am nächsten Tag teilten Sie mir mit: «Sorry Jeff, wir haben uns für den anderen entschieden.» Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wer der andere ist. Das war für mich aber alles andere als eine Niederlage. Später wurde ich dann Cheftrainer bei Aarau.

Juli 2009: Jeff Saibene (rechts) vor seiner ersten Saison als Cheftrainer. Von links: Vizepräsident Roger Geissberger, Präsident Alfred Schmid und Sportchef Fritz Hächler. Raphael Hünerfauth

Einen Job, den Sie nach wenigen Monaten wieder los waren.

Meine erste Entlassung, das war unfassbar hart. Heute kann ich darüber lachen. Erst recht, wenn ich daran denke, wer mich entlassen hat: Fritz Hächler. Ich erinnere mich, wie ich bei ihm auf dem Bauernhof war und er mir erklären wollte, wie Fussball funktioniert.

Als junger Trainer gehypt und heute beim Challenge-League-Letzten Xamax. Vergleicht man Ihren Weg mit jenem von Urs Fischer, der derzeit mit Union Berlin die Bundesliga rockt, und wie Sie auch mal Thun trainierten, kommen schon Fragen auf.

Es zeigt, dass man eine Trainerkarriere nicht planen kann. Natürlich fragt man sich manchmal: Warum er und nicht ich? Warum konnte ich diesen Weg nicht gehen? Ist er besser als ich? Aber manchmal hat es einfach auch mit Glück und Pech zu tun. Trotzdem will ich festhalten, dass Urs Fischer einen Riesenjob macht.

Gibt es einen Schritt in Ihrer Karriere, den Sie heute bereuen?

Ich würde nach Bielefeld nicht mehr nach Ingolstadt gehen. Ich würde nach der 2. nicht mehr in die 3. Bundesliga gehen. Ich hatte damals einen super Ruf in Deutschland. Ich hätte zu 1000 Prozent einen neuen Job in der 1. oder 2. Bundesliga angeboten bekommen. Aber ich war zu ungeduldig.

Und nun eben Xamax. Ein Klub mit glorreicher Vergangenheit und glanzloser Gegenwart.

Aber es ist ein Klub, der keine Luftschlösser baut. In Neuenburg wird nur ausgegeben, was man einnimmt. Wie belastend finanzielle Sorgen sein können, erlebte ich in Bielefeld, wo man mit 22 Millionen Euro verschuldet war, als ich dort angefangen habe. Ich fühle mich schon extrem wohl, wenn ich in Neuenburg aus dem Zug steige. Die Stadt, die Menschen, der Klub und die Spieler, das passt mir alles. Ich bin wahnsinnig zufrieden damit, was ich habe.

Ich rechnete schon damit, dass Xamax im Aufstiegskampf mitmischen würde. Bin ich ahnungslos?

(lacht) Vielleicht. Ich kannte die Mannschaft nicht, als ich sie nach dem sechsten Spieltag übernommen habe. Ohne jemandem einen Vorwurf zu machen: Aber wichtige Abgänge wurden im Sommer nicht durch gleichwertige Spieler ersetzt. Das sehen alle im Verein so. Deshalb fordert auch niemand, dass Xamax diese Saison aufsteigen muss. Unser Ziel ist der Klassenerhalt.

Was ist Xamax für Sie? Die Neulancierung Ihrer Karriere?

Darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich will mit Xamax in der Challenge League bleiben und nächste Saison oben mitspielen. Ich bin nicht besessen von einem Job in der Super League oder in der Bundesliga. Von diesem Denken bin ich komplett weggekommen.

Obwohl Tabellenletzter, fühlt sich Jeff Saibene bei Xamax so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Keystone

Was ist es für ein Gefühl, mit Ihrer Mannschaft am Sonntag im Brügglifeld anzutreten, das Luftlinie nur etwa fünf Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt ist?

Ein Sch….-Gefühl, weil ich gesperrt bin. Im Cup gegen Thun kassierte ich eine rote Karte. Wir haben gegen die vier Spielsperren rekurriert. Der Entscheid ist noch hängig. Aber in Aarau werde ich definitiv gesperrt sein.

Was haben Sie gemacht?

Ich habe mich aufgeregt über den Schiedsrichter. Näher will ich nicht darauf eingehen.

2009 mussten Sie bei Aarau gehen. Wie beurteilen Sie den Weg Ihres früheren Klubs?

Ich finde, dass Sportchef Sandro Burki hervorragende Arbeit leistet und nicht gleich beim ersten Gegenwind umfällt. Er vertraut den Mitarbeitern und macht gute Transfers. Es ist nicht so, dass Aarau keine Horrorerlebnisse zu verkraften hatte. Im Gegenteil. Was 2019 in der Barrage gegen Xamax passiert ist oder auch der verpasste Aufstieg in der letzten Saison: Solche Ereignisse können einen Verein in den Abgrund führen. Dass das in Aarau nicht passiert ist, liegt an der starken Führung um Präsident Philipp Bonorand.

Beim FC Aarau zählt nur der Aufstieg. Aber ist die Mannschaft gut genug, um diesen zu realisieren?

Aarau hat zweifellos das Potenzial für den Aufstieg. Aber Aarau ist nicht eine von drei, sondern eine von fünf, sechs Mannschaften, für die das Gleiche gilt.

Ein Luxemburger als Aarauer Meisterheld Jeff Saibene Am 13. September 1968 in Luxemburg zur Welt gekommen, wechselte er schon mit 15 zu Standard Lüttich. 1993 wurde Saibene mit dem FC Aarau Meister. 2009 wurde er als Trainer beim FC Aarau entlassen. Über St.Gallen und Thun schaffte er den Sprung in die 2. Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Seine nächsten Stationen waren Ingolstadt und Kaiserslautern in der 3. Bundesliga. Seit September ist er bei Neuchâtel Xamax tätig. Saibene ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Buben und wohnt seit Jahrzehnten in der Region Aarau.

