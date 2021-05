Interview HSC-Trainer Misha Kaufmann kurz vor den Playoffs: «Wir brauchen noch neun Siege, dann sind wir Schweizer Meister» Am Donnerstag startet der HSC Suhr Aarau in die Playoffs. Coach Misha Kaufmann verrät, warum er sich um den kommenden Gegner St. Otmar St. Gallen keine Sorgen macht, wie viele Stunden er derzeit vor dem Laptop verbringt und weshalb er die jetzige Mannschaft des HSC für die beste aller Zeiten hält. Frederic Härri 05.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Misha Kaufmann braucht seine Spieler für den Saisonhöhepunkt nicht zu motivieren: «In den Playoffs kommen die Emotionen von ganz alleine.» Alexander Wagner

Misha Kaufmann steht mal links, mal rechts, und doch mittendrin. Das erste Viertelfinalspiel in den Playoffs naht, in der Schachenhalle trainiert der HSC Suhr Aarau für den Saisonhöhepunkt. Die Spieler tragen Shirts und Überziehleibchen, es spielen zwei Teams, Rot gegen Blau. Einmal bewegt sich das blaue Kollektiv nicht wie vom Cheftrainer gewünscht. «Muss ich euch das wirklich erklären? Ist logisch, oder?», fragt er, ohne an einer Antwort interessiert zu sein. Dann ist Schluss. Puls und Gedanken beruhigen sich, Muskeln kühlen ab, Gliedmassen werden gedehnt und Duschhähne aufgedreht. Kaufmann hat Zeit für ein Gespräch und setzt sich draussen vor der Halle auf die oberste Treppenstufe.

Die Hauptrunde ist vorbei, der HSC geht als Tabellenvierter in die Playoffs. Wie zufrieden stimmt Sie dieser Abschluss?

Misha Kaufmann: Natürlich wäre mehr drin gelegen, doch wir haben einige Punkte unnötig abgegeben. Damit sind wir aber nicht die Einzigen in der Liga. Ich glaube, wenn du die Hauptrunde mit 17 Siegen abschliesst, vier Mal unentschieden spielst und nur sechs Mal verlierst, hast du doch einiges richtig gemacht.

Was hat Ihnen am Spiel Ihrer Mannschaft gefallen?

Vieles. Im Angriffsspiel haben wir den nächsten grossen Schritt gemacht. In der Deckung sind wir flexibler und variantenreicher geworden. Gegen sehr viele gute Mannschaften haben wir gute Resultate geholt. Kriens-Luzern haben wir drei Mal geschlagen. Gegen die Kadetten haben wir eine ausgeglichene Bilanz. Die einzige Mannschaft, die uns ein wenig geärgert hat, war Pfadi Winterthur (zwei Niederlagen, ein Remis, d. Red.).

Vom Topskorer zum Coach In einer langen Karriere als Handballspieler trug Misha Kaufmann einst das Trikot des Schweizer Nationalteams und wurde zum Torschützenkönig in der Nationalliga A. 2013 wechselte Kaufmann als erfahrener Rückraumakteur zum jungen Team des HSC Suhr Aarau. Drei Jahre später beförderte ihn die damalige Klubführung zum Cheftrainer. Unter seiner Leitung haben die Aargauer bislang einmal die Finalrunde und zwei Mal die Playoffs erreicht und sich in den Top 5 der NLA etabliert. Beim HSC hat Kaufmann einen Vertrag bis 2023. Der 37-jährige Solothurner ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern im Alter von acht und vier. (frh)

Gegen St. Otmar St. Gallen, Ihren kommenden Playoff-Gegner, haben Sie auch zwei Mal verloren.

Da muss man differenzieren. Drei Tage nach dem Gewinn des Supercups sind wir Anfang September zum ersten Mal in St. Gallen angetreten. Das Spiel hätten wir gewinnen müssen, wir waren permanent mit zwei, drei Toren vorn, dann kehrte es kurz vor Schluss. Anschliessend kam unser Heimspiel gegen sie, da hatten wir keine Chance. Im dritten Duell haben wir sie auseinandergenommen. Ich sehe also zwei Mannschaften auf Augenhöhe.

Gibt es Spieler bei St. Otmar, die dem HSC Probleme bereiten könnten?

Ich bin kein Trainer, der von Problemen spricht. Ich bin lösungsorientiert. Es gibt keine Mannschaft in der Schweiz, die uns Probleme bereitet. Keine. Das haben wir in allen Saisons immer wieder bewiesen.

Nicht einmal Liga-Topskorer Andrija Pendic macht Ihnen Sorgen?

Natürlich strahlt Pendic eine gewisse Gefahr aus. Aber soll man sich jetzt nur auf ihn konzentrieren? Wir werden uns ihm gegenüber nichts Besonderes vornehmen. Ich sehe auch keinen Anlass dazu, gegen uns hat er selten gut performt.

St. Gallens Torjäger Andrija Pendic gab vor Kurzem sein Comeback in der Schweizer Nationalmannschaft. Marc Schumacher / freshfocus

Welche Zielsetzung geben Sie sich und Ihrer Mannschaft für die gesamten Playoffs?

In der Saison 20/21 sind wir bislang das einzige Team, das einen Pokal gewonnen hat. Was unser Ziel ist, muss ich niemandem mehr erklären.

Den Meistertitel also. Sprechen Sie dieses Wort auch vor Ihren Spielern offen aus?

Wir sprechen überhaupt nie vom Titel, wir reden über Siege. Neun Siege brauchen wir, dann sind wir Schweizer Meister. Das ist Fakt. Und diese neun Siege wollen wir holen. Fakt ist aber auch, dass jede Mannschaft unter den ersten Fünf eine reelle Chance auf den Titel hat. Ich glaube, dass die Meisterschaft so ausgeglichen ist wie noch nie.

Mit Diogo Oliveira und David Poloz verlassen zwei Stammkräfte den Verein am Ende der Saison. Ist der Druck noch grösser, jetzt Meister zu werden, weil in der neuen Spielzeit zwei Schlüsselspieler fehlen werden?

Ich bin mit meinen Gedanken noch nicht bei der nächsten Saison. Wir werden versuchen, mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, das Maximum herauszuholen. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir die Abgänge kompensieren können. Logisch haben Diogo und David eine extreme Qualität, die uns auch in den Playoffs helfen wird.

Die Tore von David Poloz (links) und Diogo Oliviera werden dem HSC in der kommenden Saison fehlen. Marc Schumacher / freshfocus

Die Saison war lang und kräfteraubend. Müssen Ihre Spieler jetzt noch einmal aufs Neue für die kommenden Wochen motiviert werden?

Nein, ganz im Gegenteil. Ich sehe in den Trainings Jungs vor mir, die eher zu fest motiviert sind als zu wenig. In den Playoffs kommen die Emotionen von ganz alleine. Diese Gefühle gilt es richtig zu dosieren und zu steuern. Das wird nun hauptsächlich mein Job sein.

Ist Ihr persönlicher Arbeitsaufwand in den Playoffs grösser als sonst?

Klar, mein Leben spielt sich derzeit vor allem in der Halle und vor dem Laptop ab. Es steht jetzt Spitz auf Knopf, jetzt muss ich schauen, dass meine Spieler parat sind, dass sie einen klaren Fokus haben und ihre Leistung bringen können. Jetzt gibst du statt 100 eben 120 Prozent. Statt zehn Stunden Video schaust du vielleicht zwanzig Stunden Video. Aber das ist auch okay so, das soll so sein.

Heisst das auch, dass Ihre Familie Sie in der nächsten Zeit weniger zu Gesicht bekommt?

Ich bin schon lange mit meiner Frau zusammen, meine beiden Kinder sind auch nicht mehr die Jüngsten – sie wissen also, wie das läuft. Handball ist mein Beruf, meine Berufung und meine Leidenschaft. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass dieser Sport für mich von enormer Bedeutung ist.

Vor zwei Jahren scheiterte der HSC in seinem vorerst letzten Playoffspiel gegen Wacker Thun dramatisch in der Verlängerung. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Serie?

Ich erinnere mich daran, dass wir das entscheidende Spiel quasi mit den Junioren gespielt haben. Drei meiner Leistungsträger waren ausgefallen. Einer war verletzt (Martin Slaninka, d. Red.) und zwei waren gesperrt (Nikola Isailovic und Milan Skvaril). Und dennoch haben wir in der Schachenhalle ein Riesenspiel abgeliefert und den amtierenden Meister und Cupsieger an den Rand einer Niederlage gebracht.

Im Playoff-Viertelfinal 2019 war in Spiel fünf gegen Wacker Thun erst in der Verlängerung Endstation.

Alexander Wagner

Können Sie aus dem Ausscheiden von damals etwas für die diesjährigen Playoffs mitnehmen?

Ja, natürlich. Vor zwei Jahren haben Spieler wie Lukas Laube, Daniel Parkhomenko, Manuel Zehnder und Timothy Reichmuth ihre ersten Schritte bei den Profis gemacht. Seither haben sie sich stark weiterentwickelt. In schwierigen Phasen werden sie uns dieses Jahr besser helfen können.

Einer, den Sie vor zwei Jahren noch nicht im Kader hatten, ist João Ferraz. Für ihn sind es die ersten Playoffs mit dem HSC. Welche Erwartungen haben Sie an ihn?

João hat an Welt- und Europameisterschaften gespielt, ihn musst du für Playoffs in der Schweiz nicht mehr einstimmen. In erster Linie erwarte ich von ihm eine gute Körpersprache. Dass er ein Riesenspieler ist, das weiss er selber am besten.

Offen gefragt: Ist die 2021er-Ausgabe des HSC Suhr Aarau besser als jene von 2019?

Die jetzige Mannschaft ist mit Abstand die beste Mannschaft, die je in Suhr gespielt hat. Das reicht von der spielerischen Qualität über die Mentalität und Arbeitsmoral bis hin zum Zusammenhalt. In allen Bereichen sind wir im Vergleich das stärkste Team, davon bin ich überzeugt. Bis dahin war es aber ein weiter Weg.

Dann würden Sie sagen, der HSC von heute ist aus den Erfahrungen von gestern erwachsen?

Das ist die logische Folge. Wenn du einem Pflänzchen Wasser gibst, wird es wachsen. Wichtig ist, dass du es ständig giesst. Irgendwann ist das Pflänzchen ein Baum, den du nicht mehr so einfach umreissen kannst. Wurzeln sind gewachsen. Meine Spieler sind jetzt älter, erfahrener und reifer. Das wird uns zugutekommen.

In den Playoffs spielt der HSC normalerweise vor 1500 Zuschauern, jetzt sind nur deren 50 erlaubt. Ein Nachteil?

In unserer Halle, wo so viel Euphorie aufkommt, ist das natürlich ein grosser Verlust. Unser Produkt lebt letztlich von den Zuschauern. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir uns inzwischen an die Situation gewöhnt haben. Wenn 50 Fans kommen, die Stimmung für uns machen, erachte ich das eher als Bereicherung.

Am Donnerstag starten Sie gegen St. Otmar in den Viertelfinal. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Es wird ein emotionales, ein kampfbetontes Spiel. Beide Teams wollen ihren Stempel aufdrücken. Und wir versuchen, unseren Heimvorteil auszuspielen.