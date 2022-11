Wieso sich Handballer Manuel Zehnder für die Schweiz entschied

Interview Handball-Star Manuel Zehnder: «Ich gehe meinen Weg, darum waren mir die negativen Reaktionen egal» Der Aargauer Handballer Manuel Zehnder hat den Sprung nach Deutschland geschafft. Im Interview spricht er über das Abenteuer Bundesliga. Er sagt, warum er zögerte, für die Schweiz zu spielen und verrät, warum ihm ein Ex-Trainer geraten hat, einen Hund zu kaufen. Martin Probst und Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 04.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manuel Zehnder verfolgt seine Ziele konsequent. Zum Beispiel hier mit der Nationalmannschaft. Peter Schneider / Keystone

Sein Können sprach sich herum. Nachdem Manuel Zehnder in der vergangenen Saison beim HSC Suhr Aarau so richtig durchgestartet war und zu einem der besten Spieler in der Schweizer NLA wurde, meldete sich der HC Erlangen. Seit dieser Saison spielt der 23-Jährige in Deutschland.

Der Wechsel in die Bundesliga war für Sie ein Kindheitstraum. Nun leben Sie ihn. Hält die Realität, was der Traum versprochen hat?

Manuel Zehnder: Ja, es macht ­unglaublich viel Spass.

Sie haben zum ersten Mal die Region Aarau und damit Ihre Heimat verlassen und sind ins Ausland gezogen. Wie leicht ist Ihnen der Umzug gefallen?

Es wurde mir sehr einfach gemacht. Alle im Verein haben mir geholfen – beim Einrichten der Wohnung, beim Anmelden, bei allem, was es zum Ankommen braucht.

Und wie steht es um Ihre Fähigkeiten als Hausmann?

Ich wohnte schon zuvor allein, in Suhr. Daher weiss ich ja, wie es geht. Meine Mutter wird jetzt zwar lachen, wenn sie das liest, und sagen, es funktioniere noch immer nicht (lacht). Aber ich werde Stück für Stück immer besser.

Wenn wir beim Thema sind: Kochen oder Putzen?

Ich koche – obwohl ich es nicht oft mache – nicht so schlecht. Putzen und die Wäsche machen kann ich zwar, aber es nervt mich sehr.

Kommen wir zum Grund, warum Sie in Bayern sind. Die Bundesliga gilt als eine der besten Ligen der Welt. Ist der Unterschied tatsächlich so gross zur Schweiz?

Die Frage wird mir oft gestellt. Der grösste Unterschied liegt im physischen Bereich. Man merkt, dass hier alle sehr athletisch sind. Zudem hat jedes Team für jede Position zwei oder drei gestandene Spieler. Das gibt es in der Schweiz nicht. Dort kommt als Ersatz meist ein Junior in ­Frage. Diese Breite macht den Unterschied.

Ihr Team, der HC Erlangen, wurde vor der Saison als Mittelfeldkandidat ge­handelt. Nach den ersten neuen Spielen schielt Er­langen sogar ein wenig nach vorne. Überrascht Sie das?

Es ist überraschend, wenn man es mit den vergangenen Jahren vergleicht. Ich kenne das Team nun seit gut vier Monaten und mir wurde schnell klar, dass wir ein gutes Kader haben, dass wir gut aufgestellt sind. Daher überrascht es mich persönlich nicht. Auch wenn man sagen muss, dass wir ein verhältnismässig einfaches Programm zum Start hatten.

Sie sagten, die Spieler seien athletischer. Liegt das am Training?

Der grösste Unterschied ist der Faktor Zeit. Wir sind ein Team, in dem alle Vollprofis sind. Wir haben schon am Morgen ein gemeinsames Krafttraining, wenn es der Spielplan zulässt. Beim HSC hatten wir zwar auch ein Fitnessprogramm, aber dieses müssen die Spieler individuell absolvieren, wenn es der Beruf zulässt.

Sie haben sich schnell im Team etabliert und erhalten viel Einsatzzeit. Haben Sie erwartet, dass Ihnen der Einstand so gut gelingt?

Vermutlich haben das wenige erwartet. Ich selbst hatte aber immer den Anspruch, dass ich nicht hierherkomme, um hinten anzustehen, sondern um mich ins Team zu spielen. Darum hat es mich nicht überrascht, weil ich es von mir erwartet habe. Und eigentlich habe ich noch mehr erwartet.

Manuel Zehnder kommt bei Erlangen bereits regelmässig zum Einsatz, doch das reicht ihm noch nicht. Imago-Images

Trotzdem hat sich Ihre Rolle verändert. Beim HSC waren Sie zuletzt die unbestrittene Nummer eins auf Ihrer Position. Nun müssen Sie manchmal hinten anstehen. Wie gehen Sie damit um?

Es ist definitiv keine einfache Situation für mich. Ich kenne es zwar vom HSC, als ich als junger Spieler ins Team kam und mir das Standing erarbeiten musste. Und trotzdem ist es nicht einfach. Ich will so viel wie möglich spielen. Aber manchmal sind es nur fünf oder zehn Minuten. Ich muss lernen, damit umzugehen. Das fällt mir nicht leicht.

Sie leben als Handball-Profi. Bundesliga-Fussballer sind Millionäre. Sind Bundesliga-Handballer ebenfalls reich?

Diese Frage müssen Sie wohl eher Andy Schmid stellen (der Schweizer war viele Jahre einer der besten Spieler der Bundesliga; die Red.). Mit meinem derzeitigen Gehalt werde ich sicher nicht Millionär. Aber wer weiss, vielleicht wird es ja irgendwann mehr.

Wie erleben Sie den Handballhype in Deutschland?

Ich war beim HSC schon sehr privilegiert. Wir hatten oft 1000 Zuschauer, was für die Schweiz sehr viel ist. Aber hier sind es ­andere Dimensionen. Wir haben an jedem Heimspiel 4000 bis 4500 Zuschauer. Das ist unglaublich. Ich habe das Glück, dass ich nicht besonders nervös bin vor Spielen. Aber es ist schon ein anderes Gefühl, hier einzulaufen.

Werden Sie eigentlich erkannt, wenn Sie in Erlangen zum Einkaufen gehen?

Erlangen ist eine Studentenstadt und der Konzern Siemens ist sehr gross. Es leben hier viele Leute, die nur zum Studieren oder Arbeiten da sind. Darum wurde ich in der Stadt bisher nie erkannt. Aber wo ich es spüre, ist in den Handballstadien. Man merkt richtig, wie viel Freude die Menschen haben. Wie viele Fans ein Foto mit mir machen wollen oder auch wie oft ich nach einem Autogramm gefragt werde.

Fehlt Ihnen der HSC?

Auf jeden Fall. Ich habe jedes Spiel vor den Fans genossen. Aber zu oft sollte man nicht zurückdenken. Ich habe jetzt eine neue Aufgabe.

Beim HSC Suhr Aarau war Manuel Zehnder der Publikumsliebling. Alexander Wagner

Aus Ihrer Zeit beim HSC hält sich ein Gerücht. Es heisst, der ehemalige HSC-Trainer Misha Kaufmann habe Ihnen geraten, einen Hund zu kaufen, um mehr Verantwortung zu übernehmen.

(lacht) Es stimmt tatsächlich, dass mir Misha geraten hat, mir einen Hund zuzutun. Aber der Grund ist ein anderer. Es ging darum, einen Ausgleich zum Handball zu finden. Dass ich ­etwas habe, wo ich abschalten kann.

Wie gelingt Ihnen dies in Erlangen? Der Hund ist bei Ihren Eltern geblieben.

Es war leider nicht möglich, den Hund mitzunehmen. Wenn wir Auswärtsspiele haben, sind wir oft zwei bis drei Tage unterwegs und auch sonst wäre seine Betreuung nicht möglich gewesen. Man hat hier aber auch kaum Zeit neben dem Handball. Wenn man nicht gerade in der Halle ist, versucht man, sich so gut es geht zu regenerieren. Man hat dann vielleicht kurz Kontakt zur Familie oder zu Freunden – und schon steht das nächste Training an.

Sie haben vor kurzem für die Schweizer Nationalmannschaft in einem Pflichtspiel debütiert. Wie war das?

Sehr schön. Es hat enorm Spass gemacht. Dass das Spiel dann auch noch in der Schweiz stattfand und Familie und Freunde von mir dabei sein konnten, war umso schöner.

Sie besitzen neben der Schweizer auch die deutsche Staatsbürgerschaft und haben sich Zeit gelassen mit dem Entscheid, ob Sie für die Nati spielen werden. Wieso?

Was ganz wichtig war für mich, und zwar von Beginn weg: Egal für wen ich mich entscheide, es ist nicht falsch. Was genau den Ausschlag für die Schweiz gab, ist schwierig zu sagen. Ich habe ­definitiv etwas mehr Vertrauen und Wille seitens des Schweizer Verbands gespürt. Und natürlich ist die Konkurrenzsituation in Deutschland grösser. Und trotzdem hat am Ende das Bauchgefühl entschieden. Und wichtig ist mir: Der Entscheid, für die Schweiz zu spielen, ist keiner gegen Deutschland.

Man könnte fast sagen, Sie ­mussten ins Ausland gehen, um zu spüren, dass Sie für die Schweiz spielen wollen.

Das spielte wohl tatsächlich mit eine Rolle. Nicht, dass ich nicht gerne in Deutschland wäre. Und doch habe ich meine Freunde und die Familie in der Schweiz. Wenn wir Zusammenzüge mit dem Nationalteam haben, sind diese in der Schweiz, wenn ich für die Nati spiele, und ich kann davor zum Beispiel meine Eltern sehen.

Verstehen Sie, dass es auch Menschen gab, die Ihr ­Zögern, sich für die Schweiz zu entscheiden, als störend empfanden, vielleicht sogar als überheblich?

Das ist mir eigentlich egal. Ich treffe meine Entscheidungen nicht aufgrund der Meinungen von aussenstehenden Personen. Natürlich erhielt ich, als ich vor ein oder zwei Jahren ein Aufgebot der Schweiz ausschlug, auch viele negative Kommentare, ich sei doch Schweizer. Aber ich habe auf meinen Weg geschaut und der war für mich definitiv der richtige.

Manuel Zehnder im Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft Urs Lindt / Freshfocus

Konnten Sie diese Kritik wirklich so locker weg­stecken?

Ja, ich kenne meinen Weg. Ich weiss, was ich vorhabe und was ich erreichen will. Darum waren mir die negativen Reaktionen wirklich egal.

Wenn Sie davon sprechen, was Sie erreichen möchten, woran denken Sie dann? An eine Karriere wie jene von Andy Schmid?

Der Vergleich kommt in letzter Zeit oft. Und ich höre ihn ehrlich gesagt nicht gerne. Andy ist der beste Handballer, den wir je gesehen haben aus der Schweiz. Ich bin ein 23-jähriger Spieler, der jetzt seine ersten Bundesliga-Spiele gemacht hat. Es wäre nicht fair, mich mit ihm zu vergleichen. Und das wird man auch nie machen müssen, weil Andy seinen Weg ging und ich meinen gehen werde.

Dann nennen Sie uns Ihre Träume.

Kurzfristig sind meine Ziele, mit dem HC Erlangen weiter oben mitzuspielen und mit der Nati die EM-Qualifikation zu schaffen. Und was danach kommt, werden wir sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen