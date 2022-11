Krise beim FC Aarau: Torhüter Simon Enzler im Interview

Interview Haben die FCA-Spieler mit Absicht schlecht gespielt? «Völliger Schwachsinn», sagt Torhüter Simon Enzler Neun Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz, die meisten Gegentore der Liga und jüngst die 1:6-Klatsche in Wil. Im Interview nimmt Simon Enzler, Goalie beim FC Aarau, Stellung zu Vorwürfen der Fans und sagt, was dringend besser werden muss. Frederic Härri und Stefan Wyss Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler hat in 16 Saisonspielen bislang 32 Gegentore erhalten und spielte nur zweimal zu Null. Freshfocus

Es sollte doch alles anders werden. Nach sechs Spielen in Folge ohne Sieg trennte sich die Klubführung des FC Aarau zu Beginn dieses Monats von Trainer Stephan Keller. Unter Boris Smiljanic, dem neuen Coach, schien die Wende eingeleitet. Der Start glückte, mit einem 3:2-Sieg gegen Yverdon. Doch nur eine Woche später machte sich die Mannschaft ihre eigenen Fortschritte wieder zunichte. Nach einem lamentablen Auftritt verloren die Aarauer am Sonntag 1:6 in Wil. Daraufhin beschlossen die mitgereisten Anhänger, ihren Frust nicht länger mit sich allein auszumachen und stellten das Team zur Rede. Mittendrin in dieser Aussprache war auch: Simon Enzler.

Der 25-Jährige ist sich unruhige Tage gewohnt. Er befindet sich gemeinhin dort, wo der Sturm – im sportlichen Sinne – am heftigsten wütet: vor dem eigenen Tor. In dieser Saison ist Enzler (gemeinsam mit Schaffhausens Francesco Ruberto) der Goalie mit den meisten Paraden aller eingesetzten Torhüter. Gleichzeitig hat er ligaweit bislang die meisten Gegentore erhalten, nämlich 32.

Zur Person zvg Simon Enzler Geboren ist er am 16. Oktober 1997 in Zug. Seit der Saison 2020/2021 ist er unbestrittener Stammtorhüter beim FC Aarau. Mit dem Fussballspielen begann Enzler beim FC Aegeri, über den FC Zug 94 wechselte er vor zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Luzern. Für die Zentralschweizer debütierte er 2020 in der Super League, bevor er sich aufgrund der besseren Perspektiven dem FCA anschloss. In Aarau hat Enzler noch Vertrag bis zum Ende dieser Saison. (frh)

Im Interview spricht Enzler über den unerwünschten Gegentorschnitt. Er erklärt, was die derzeitige Krise von den Tiefs der letzten beiden Jahre unterscheidet und versucht zu ergründen, wo im Abwehrverhalten die eklatanten Schwächen liegen. Zuletzt blickt Enzler auch voraus – und sagt, was von heute auf morgen besser werden muss.

Am Sonntag erzwangen FCA-Fans eine Aussprache mit der Mannschaft. Was halten Sie von solchen Aktionen?

Simon Enzler: Grundsätzlich kann ich verstehen, dass die Fans nach einer solchen Leistung unzufrieden sind und ihre Meinung kundtun. So lange es in diesem Rahmen bleibt– ohne Gewalt, ohne Beleidigungen gegen einzelne Spieler – kann ich damit leben. Es ist gut, dass das jetzt passiert ist. Jedes Wochenende muss es dann aber schon nicht sein, weil ich nicht glaube, dass es auf Dauer förderlich ist.

Welche Argumente brachten die Fans hervor?

Sie sagten, dass es so wirke, als ob wir uns für den Verein nicht zerreissen würden. Das haben wir klar zurückgewiesen.

Am vergangenen Sonntag kassierte Simon Enzler gegen Wil sechs Gegentore. Zwischenzeitlich parierte er einen Penalty. Freshfocus

Ein oft gehörter Vorwurf der letzten Wochen: Die Spieler würden mit Absicht schlecht spielen, um einen Trainerwechsel zu provozieren.

Das ist völliger Schwachsinn. Es ist für mich als Sportler schlicht nicht vorstellbar, dass man in der Lage wäre, extra zu verlieren oder weniger Leistung zu zeigen.

Trotzdem nimmt ein Teil der Fans der Mannschaft übel, wie die Trennung von Stephan Keller vonstatten gegangen ist. Vielen kam es vor, als hätten die Spieler den Trainer eigenmächtig «entlassen».

Erst einmal: Dass Informationen aus einer internen Sitzung an die Öffentlichkeit durchgedrungen sind, ist inakzeptabel. Auch Stephan Keller hat es nicht verdient, dass der Eindruck entstand, er hätte die Mannschaft nicht mehr erreicht. Das entspricht nicht der Wahrheit.

Ungeachtet des Lecks an die Medien: Sind Sie überzeugt davon, als Mannschaft richtig gehandelt zu haben?

Ich glaube nicht, dass man uns einen Vorwurf machen kann. Auch wir wollen maximalen Erfolg, und ein Grossteil im Team hat sich für eine Veränderung ausgesprochen. Dass man dann das Gespräch mit Sandro Burki sucht, ist aus meiner Sicht nur konsequent.

Damit haben sich die Spieler aber eine Menge Druck aufgeladen.

Wir wussten, dass die Verantwortung einzig und allein bei uns liegt. Und wir haben uns zugetraut, damit umzugehen. Jetzt sind wir gefordert, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, wie man so schön sagt.

Eine Packung in Wil, das gab's schon einmal: Im April 2021 stand Enzler bei der 0:7-Niederlage auch auf dem Platz. Freshfocus

Seit Sie 2020 zum FC Aarau gekommen sind, haben Sie immer wieder Rückschläge erlebt. Das 0:7 in Wil in Ihrer ersten Spielzeit, die Niederlagenserie im letzten Frühling. Was ist dieses Mal anders?

Der grosse Unterschied ist, dass wir tabellarisch derzeit sehr viel schlechter dastehen als in der vergangenen Saison. Auch damals haben wir oft verloren, blieben aber immer Zweiter oder Dritter.

Wo liegt das Hauptproblem, dass es nicht läuft?

Ich glaube, jeder will es gerade zu gut machen. Dadurch schaut jeder zwangsläufig zu fest auf sich. So funktioniert das aber nicht. Wir müssen eine gemeinsame Idee haben, und diese durchziehen. Wenn wir das nicht tun, entstehen schwerwiegende Fehler wie in Wil.

Sind die Fehler eine Folge davon, dass es im Sommer zu grossen Veränderungen im Kader kam?

Das denke ich nicht. Wir haben uns schneller gefunden, als ich das für möglich gehalten hätte und hatten auch einen soliden Start. Im Moment will es einfach nicht. Es ist wie verhext.

Muss das Saisonziel Aufstieg revidiert werden?

Nein, der Aufstieg ist nach wie vor das richtige Ziel für diese Mannschaft. Wir brauchen in der jetzigen Phase aber nicht ständig davon zu sprechen. Mehr arbeiten, ein bisschen weniger reden – ich glaube, das würde uns gut tun.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer eigenen Leistung bisher?

Mit dem Gegentorschnitt bin ich natürlich sehr unzufrieden. Im Moment fehlt mir auch der eine oder andere Big Save.

Abgesehen von den beiden Schnitzern in Vaduz (0:4) traf Sie keine Schuld bei den Gegentoren.

Klar, viele der Schüsse auf mein Tor waren schwierig zu halten. Aber ich habe den Anspruch an mich, mal wieder ein Spiel mit einer Parade zu «stehlen». Zum Beispiel das Spiel gegen Xamax vor ein paar Wochen: Da hätte ich mit einem Big Save dafür sorgen können, dass wir 3:2 gewinnen und nicht Unentschieden spielen.

So kennt man ihn: Simon Enzler als mitspielender Torhüter. Freshfocus

Ihr Anspruch ist es auch, früher oder später in der Super League zu spielen. Haben Sie Bedenken, dass die vielen Gegentore negativ auf Sie und Ihre Karriere zurückfallen könnten?

Klar habe ich auch individuelle Ziele. Darum mache ich mir aber gerade keine Gedanken. Die persönliche Situation gilt es jetzt hinten anzustellen. Es geht nur darum, den Verein dorthin zu führen, wo er hingehört.

Sie sind als Torhüter in einer abgesonderten Position auf dem Spielfeld. Wie können Sie Einfluss auf die Mitspieler nehmen?

Ich probiere immer, durch meine unaufgeregte Art Ruhe zu vermitteln. Gerade in einer turbulenten Phase wie jetzt.

Ihr Captain Shkelzen Gashi sprach am Sonntag davon, dass Veränderungen unter einem neuen Trainer Zeit brauchen. Doch Zeit haben Sie nicht wirklich: Viele Niederlagen können Sie sich nicht mehr erlauben, sonst ist der Aufstiegszug abgefahren.

Das ist richtig. An einigen Dingen kann man allerdings sofort arbeiten.

Zum Beispiel?

An den Basics. Saubere, einfache Pässe spielen. Sauber und konzentriert verteidigen. Das Kommunikationsverhalten lässt sich verbessern, wir müssen auf dem Platz wieder mehr miteinander reden. All diese Sachen sind einfach zu ändern.

Trainerwechsel, Krise, Fan-Ärger: In den letzten paar Wochen ging es Schlag auf Schlag. Hatten Sie Gelegenheit, auch einmal abzuschalten?

Teilweise schon. Ich gehe gerne an den See spazieren. Das hilft mir, den Kopf zu lüften. Aber ich muss viel an unsere Situation denken. Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen, das Umfeld, die Fans. Das lässt einen nicht kalt.

