FC Aarau: Präsident Philipp Bonorand spricht über neuen Trainer

Interview FCA-Präsident Bonorand wehrt sich gegen Vorwürfe an Spieler: «Die Mannschaft ist kein Stinkstiefel» Wurde Trainer Stephan Keller beim FC Aarau von den eigenen Spielern «entlassen»? Was zeichnet seinen Nachfolger Boris Smiljanic aus? Und muss die Führung künftig näher bei der Mannschaft sein? FCA-Präsident Philipp Bonorand beantwortet die brennendsten Fragen. Frederic Härri und Stefan Wyss Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Aufbruchsstimmung: FCA-Präsident Philipp Bonorand (links) und Sportchef Sandro Burki (rechts) mit dem neuen Trainer Boris Smiljanic. Fabio Baranzini

Es ist die Woche des Umbruchs beim FC Aarau. Nach der Trennung von Stephan Keller am Dienstag stellte der Verein gestern Donnerstag Boris Smiljanic als neuen Cheftrainer vor. Im Interview spricht Präsident Philipp Bonorand über die Trainerwahl und nimmt Stellung zu Kritik an seiner Person und an den FCA-Spielern.

Wie ist Ihr erster Eindruck von Boris Smiljanic?

Philipp Bonorand: Er ist sehr sympathisch, entspannt und ­locker aufgetreten. Das sind Eigenschaften, die wir in der derzeitigen Situation gut brauchen können. Gleichzeitig hat er eine grosse Überzeugung davon, was er tut.

Was erwarten Sie von ihm?

Uns ist wichtig, dass Boris die Werte trägt, die wir im Verein haben. Er muss junge Spieler weiterentwickeln können und gleichzeitig sportlich erfolgreich sein. Dass er das kann, hat er bei GC und in Schaffhausen schon bewiesen.

Am Donnerstag leitete Boris Smiljanic sein erstes Training. Fabio Baranzini

Wie viel an Ärger ist bei Ihnen hängen geblieben angesichts der Vorgänge rund um die Trennung von Stephan Keller?

Zuallererst will ich betonen, dass in der Öffentlichkeit ein falsches Bild portiert wird. Die Mannschaft ist am vergangenen Wochenende mit gebührendem Anstand an uns herangetreten, mit dem Wunsch nach einer Veränderung. Das ist alles korrekt und sauber abgelaufen. Es wurde nie persönlich gegenüber Stephan Keller, keine schmutzige Wäsche wurde gewaschen. Keiner hat gesagt: «Wenn ihr den Trainer nicht entlässt, streiken wir.»

Dennoch haben Sie deutliche Kritik an den Spielern geübt.

Ja. Mich hat sehr geärgert, dass am Montagabend Interna an einzelne Medien durchgerutscht sind. Sandro Burki und ich haben den Spielern klar gesagt, wie enttäuscht wir darüber sind, dass jemand aus der Mannschaft oder aus dem Umfeld des Teams es nicht für sich behalten konnte.

Dass Spieler den Trainer quasi entlassen, wirkt einigermassen befremdlich.

Das ist übertrieben. Letztlich darf ein Mitarbeiter das Gespräch mit seinen Vorgesetzten suchen, wenn er mit einer Situation nicht glücklich ist. Das ist in jedem Betrieb der Fall. Und die Mannschaft hat es sich sicher nicht leicht gemacht.

Wie hat Stephan Keller auf seine Freistellung reagiert?

Ich muss ihm ein Lob aussprechen. Wie sachlich er eine Situation, die ihn persönlich betrifft, angegangen ist, war bewundernswert. Ich hätte da wohl ­einiges emotionaler reagiert. Natürlich ist er nicht glücklich darüber. Er hatte den Glauben, dass er es mit der Mannschaft geradebiegen kann.

Nach über zwei Jahren als Cheftrainer ging Stephan Kellers Zeit beim FCA am Dienstag zu Ende. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Auch Sie und Sportchef Sandro Burki standen in der Kritik. Die einen warfen Ihnen vor, Entwicklungen nicht vorhergesehen zu haben. Andere kritisierten, Sie würden sich dem Willen der Spieler beugen. Befürchten Sie, dass das gute Image, dass Sie sich in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben, nun Kratzer erhält?

Das denke ich nicht. Dass wir in den letzten Wochen Stephan den Rücken gestärkt haben, hat man uns auch angelastet. Wir seien eine Wohlfühloase und Ähnliches. Irgendwo las ich, Sandro und ich seien mit Stephan auch neben dem FC Aarau verbandelt, derartigen Blödsinn. Letztlich kann man es nie allen recht machen. Wichtig ist, dass die Leute im Fussball, die mit uns zu tun haben, wissen, wie wir ticken. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Leute jetzt ein anderes Bild von mir, von Sandro oder vom Klub haben. Es wäre auch falsch, die Mannschaft als Stinkstiefel hinzustellen. Das ist ebenso inkorrekt wie der Vorwurf, wir hätten Stephan nur nicht entlassen, weil wir ihn als Person gern mögen.

Sie sagten, Sie wurden am Sonntag vom Votum der Spieler überrascht. Ziehen Sie Lehren aus dem Vorfall, künftig als Präsident näher beim Team sein zu müssen?

Als Präsident brauche ich eine gewisse Distanz, damit ich Dinge objektiv beurteilen kann. Aber: Wir haben auch diskutiert, dass wir den Austausch mit dem Spielerrat womöglich intensivieren müssen. Vielleicht sollten wir gelegentlich ein gemeinsames, längeres Mittagessen machen. Nicht in einer Krisenphase, sondern im ungezwungenen Rahmen, um den Puls zu fühlen. Ich glaube aber nicht, dass irgendjemandem geholfen wäre, wenn ich jetzt ständig in der Kabine auftauchen würde und mit den Spielern spreche. Da würde ich auch den Sportchef und den Trainer untergraben.

Wo Sie sich gewiss gut auskennen, ist im Umfeld des FC Aarau. Welche Stimmung nahmen Sie bei Fans und Sponsoren in den letzten Wochen wahr?

Alle Meinungen waren vertreten. Von Personen, die sagten, man hätte Stephan Keller nie anstellen dürfen, bis hin zu Menschen, die es toll fanden, dass wir nicht den Weg des geringsten Widerstands gegangen sind. Ich habe noch viele Kontakte zu Fan- und Sponsorengruppierungen, bin in verschiedenen Chats, bekomme viel mit. Da hat es angesichts der sportlichen Talfahrt natürlich stärker gebrodelt. Ich konnte jedoch keine klare Tendenz ausmachen, dass die Mehrheit in der Region Aarau einen Trainerwechsel ­gewollt hätte.

Philipp Bonorand im Gespräch mit den Fans beim Training. Fabio Baranzini

Der FC Aarau formulierte vor Saisonbeginn offensiv, aufsteigen zu wollen. Schadet man sich damit selbst, wenn es mal nicht läuft?

Wenn wir nicht sagen, wir wollen aufsteigen, dann würde beim aktuellen Kader und der aktuellen Ausgangslage trotzdem jeder finden, wir müssten doch aufsteigen. Wir hätten auch Druck, wenn wir nicht ambitioniert kommuniziert hätten vor der Saison. Dann wäre Kritik gekommen, dass wir die Ziele zu tief angesetzt hätten. Ich finde es nicht gut, wenn man tiefstapelt, nur damit es keine Häme gibt. Das ist falsch. Da nehme ich lieber die Häme hin.

Wie dringlich ist der Aufstieg in dieser Saison?

Es wäre für uns einfacher, wenn wir dieses Jahr aufsteigen. Wir haben einen professionellen Betrieb auf einem Level, auf dem wir ein Super-League-Klub sein können. Natürlich, das Kader müsste verstärkt und daher teurer werden. Aber zu den Fixkosten käme nicht mehr viel dazu. Und weil wir den FC Aarau mittelfristig als Super-League-Verein sehen, bauen wir den Klub auch so auf. Das ist schwierig aufrechtzuerhalten in der Challenge League. Wenn uns der Aufstieg nie gelingt, müssen wir diese Strategie überdenken. Dann kommt irgendwann der Gedanke, ob wir zurückschrauben sollten.

Die Challenge League wird in der nächsten Saison nicht unbedingt attraktiver. Droht dem FC Aarau ein sportlicher Bedeutungsverlust, wenn er in dieser Liga bleibt?

Es stimmt nicht, dass die Challenge League in der neuen Saison nichts mehr wert ist. Die Liga wird spannend bleiben. Jetzt sind Teams wie Lausanne, Xamax, Thun oder auch Vaduz und Wil dabei, die schon in der Super League gespielt haben. Nur zwei oder drei davon – hoffentlich auch wir – sind im nächsten Jahr nicht mehr vertreten. Bei den aktuellen Aufsteigern würde die Challenge League jedenfalls nicht zwingend unattraktiver werden.

Diese Woche wies das Bundesgericht die Beschwerde gegen den Bau des neuen Stadions im Torfeld Süd ab. Was bedeutet der Entscheid für die Zukunft des Klubs?

Er ist sehr entscheidend. Wenn das Stadionprojekt bachab geht, wird es den FC Aarau in der heutigen Form im neuen Jahrzehnt nicht mehr geben. Denn im Profifussball kann ein Verein ohne modernes Stadion nicht bestehen. Klar fallen im Unterhalt viel mehr Kosten an, aber ein neues Stadion eröffnet auch Möglichkeiten für Einnahmen, gerade im VIP- und Sponsoring-Bereich.

