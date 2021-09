Elena Quirici und Michelle Heimberg im Olympia-Doppel-Interview

Interview «Es ist nicht so, dass die Sponsoren nun scharenweise auf uns zukommen» Die Olympischen Spielen in Tokio waren für die Aargauerinnen Elena Quirici und Michelle Heimberg eine emotionale Reise. Im grossen Interview blicken die Karate-Kämpferin und die Wasserspringerin auf den Grossanlass zurück und verraten, was ihnen besonders in Erinnerung bleibt. Martin Probst und Marcel Kuchta 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Aargauer Olympia-Teilnehmerinnen Michelle Heimberg, rechts, und Elena Quirici, portraitiert nach einem gemeinsamen Interview, am 27. August 2021 in Brugg. Severin Bigler / ©

Wenn Elena Quirici und Michelle Heimberg durch Brugg laufen, werden sie erkannt. Nicht nur, weil sie fürs Interview noch einmal die Kleider der Schweizer Olympia-Delegation tragen. Die beiden Aargauerin begeisterten mit ihren Auftritten in Tokio viele Menschen in der Schweiz.



Sie kennen sich gut. Haben Sie sich auch im olympischen Dorf getroffen?

Michelle Heimberg: Leider nein.

Elena Quirici: Mein Wettkampf war eher am Ende. Darum reiste ich spät an.

Schützin Nina Christen hat in einem Interview erzählt, dass ihr der Austausch mit anderen Sportlerinnen sehr gut gefiel. Dabei hat sie explizit Sie beide erwähnt. Sie sind offenbar besonders aufgefallen. Woran lag das?

Heimberg: (lacht.) Ich glaube nicht, dass ich besonders aufgefallen bin. Ich denke, es liegt eher dran, dass ich mit ihr hin- und zurückgeflogen bin und sie schon vorher kannte.

Quirici: Moment, ich habe sie doch auch gesehen. Wann bist du zurückgeflogen?

Heimberg: Am 2. August.

Quirici: Dann hätten wir uns ja sehen können. Ich bin am 31. Juli nach Tokio geflogen.

Es waren durch die Coronapandemie spezielle Spiele, Vieles war gar nicht oder nur eingeschränkt erlaubt. Es erstaunt also nicht, dass Sie sich verpasst haben.

Quirici: Vermutlich wäre der Austausch ohne Corona intensiver gewesen. Zum Beispiel wenn wir andere Wettkämpfe hätten besuchen dürfen. Kommt hinzu, dass sich die Athletinnen und Athleten ja auch nicht anstecken wollten. Speziell vor dem Wettkampf.

Heimberg: Aber auch danach. Man musste ja ein negatives Ergebnis vorweisen, um nach Hause zu reisen. Das hatte bestimmt Einfluss. Und viele gemeinsame Aktivitäten waren nicht erlaubt, und für Spaziergänge war es zu heiss. So entstanden dann andere Begegnungsorte. Das Zimmer des Physiotherapeuten zum Beispiel.

Quirici: (lacht.) Oder beim Essen. Da hat man sich ausgetauscht. Und natürlich verfolgte man die Wettkämpfe der anderen Schweizer. Einfach statt live nur im TV.

Michelle Heimberg. Severin Bigler / ©

Elena Quirici. Severin Bigler / ©

Zu den Personen Quiricis Tränen, Heimbergs Bonus Die Gefühlslage nach den olympischen Wettkämpfen in Tokio hätte bei Elena Quirici und Michelle Heimberg kaum anderes sein können. Während Heimberg mit der Finalteilnahme im Wasserspringen vom 3-m-Brett wunschlos glücklich war, flossen bei Quirici nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase im Karate die Tränen. Die 27-Jährige aus Schinznach hatte sich eine Medaille zum Ziel gesetzt. Mit dem Wissen, dass der Wettkampf eine einmalige Chance ist. An den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist Karate, das in Tokio Premiere feierte, bereits nicht mehr im Programm dabei. Heimberg wird in drei Jahren – sofern sie sich qualifiziert – eine nächste Möglichkeit haben, an Sommerspielen zu brillieren. Dann will die 21-Jährige aus Fislisbach ihren Leistungszenit erreicht haben. Die Spiele in Tokio waren vor allem ein Bonus. Während bei Heimberg klar ist, dass ihre Karriere also weitergehen wird, entscheidet Quirici bis Ende Jahr über ihre Zukunft. Im November steht mit der Weltmeisterschaft ein nächstes Highlight für die Aargauer Sportlerin des Jahres 2019 bevor. Heimberg und Quirici kennen sich auch privat und tauschen sich aus. So haben sie beispielsweise den gleichen Athletiktrainer. (mpr)

Für Sie beide waren es die ersten Spiele. Viele der Erlebnisse, die frühere Delegationen schilderten, durften Sie nicht gleich erleben. Schmerzt das?



Heimberg: Das Erlebnis war trotzdem einmalig. Ich war schon an Europa- und Weltmeisterschaften im Wasser­springen. Aber Olympische Spiele sind schon noch einmal etwas anderes. Es sind die Besten aus allen Sportarten dabei. Aber natürlich war wohl vieles anders sonst. Zum Beispiel die Wettkämpfe ohne Zuschauer. Es war fast schon familiär.

Quirici: Vielleicht war es ein Vorteil, dass wir zuvor noch nie an Olympischen Spielen waren. So konnten wir gar nicht erst vergleichen. Und es wurde für uns einmalig.

Einmalig stimmt in Ihrem Fall doppelt. Karate ist 2024 nicht mehr olympisch.

Quirici: Das war vor allem vor dem Wettkampf schwierig.

Wie meinen Sie das?



Quirici: Wenn es zum Beispiel für jemanden die ersten Spiele sind, hört man oft, du kannst vor allem Erfahrungen sammeln. Natürlich wollen alle Erfolg. Aber viele wissen, es gibt noch weitere Möglichkeiten. Das hatte ich nicht. Ich wusste, es wird eine einmalige Chance. Das war nicht einfach zu akzeptieren. Aber ich versuchte, es positiv zu sehen. Denn es gibt ganz viele andere Karatekämpferinnen, die es nie erleben dürfen. Ich hatte diesen Traum und konnte ihn erfüllen. Mich macht es traurig, dass junge Athletinnen und Athleten dieses Ziel wohl nie haben werden.

Heimberg: Es stimmt, was Elena sagt. Für mich waren die Spiele in Tokio vor allem eine Chance, alles einmal kennen zu lernen. Mein Fokus lag schon zuvor auf 2024. Nun weiss ich aber bereits jetzt, wie ein Olympia-Wettkampf läuft. Dass ich es sogar in den Final geschafft habe, war wie ein Bonus. Darum kann ich gut verstehen, dass es für Elena sehr hart war, zu wissen, dass es ein Jetzt-oder-nie-Moment wird. Und ich hätte ihr die Olympiamedaille so sehr gegönnt, weil ich weiss, dass sie es draufgehabt hätte.

Das Karate-Drama von Elena Qurici im Video

Es endete ohne Medaille und mit einer grossen Enttäuschung. Wie verar­beiten Sie das?



Quirici: Ich war sehr enttäuscht. Doch dann erlebte ich all diese Unterstützung. Schon vor Ort, aber vor allem nach der Rückkehr. Es haben sich so viele Menschen gemeldet, die ich gar nicht kannte, die meinen Weg aber schon lange verfolgen. Das hat mir mein Herz wieder gefüllt. Weil es mir gezeigt hat, dass ich viele Menschen mit meinem Traum von den Olympischen Spielen anstecken konnte und ich bewiesen habe, dass es sich lohnt, immer an sich zu glauben. Wenn andere wegen mir ebenso ehrgeizig ihre Ziele verfolgen, ob im Sport oder im Beruf, macht mich das fast so stolz wie eine Medaille.

Wie haben Sie es erlebt, dass Freude und Enttäuschung im olympischen Dorf so nahe beieinander waren? Während manche trauerten, feierten nebenan andere.

Quirici: Auch wenn es kitschig klingen mag, aber es hat mich aufgebaut, wenn jemand anderes mit einer Medaille zurückgekommen ist. Sogar wenn es niemand aus der Schweiz war. Weil man weiss, alle, die an den Olympischen Spielen sind, haben so hart für ihren Platz gearbeitet. Wenn dann jemand belohnt wird, macht das persönlich glücklich, auch wenn man die Person nicht kennt und überhaupt keinen Bezug zu ihr hat.

Heimberg: Es war schön zu erleben, dass es immer ein Fest gab. Egal um welche Uhrzeit. Doch das störte nicht, auch wenn es 23 Uhr war und man im Bett lag. Weil diese Freude ansteckend ist. Überhaupt war dieses Miteinander ­immer sehr stark zu spüren. Auch nach Enttäuschungen wurden alle gemeinsam aufgefangen.

Wasserspringen ist wie Karate eher eine Randsportart in der Schweiz und wird bis zu den Sommer­spielen 2024 wohl wieder aus dem Fokus verschwinden. Stört Sie das?



Heimberg: Es war schön, das Interesse zu spüren. Ich erhielt viele Reaktionen, dass es die Menschen schätzen, dass meine Wettkämpfe gezeigt wurden. Ich denke, das Interesse wäre auch sonst grösser. Doch Wasserspringen wird ­leider nicht übertragen.

Haben sich in Tokio nicht persönlich getroffen: Elena Quirici und Michelle Heimberg. Severin Bigler / ©

Konnten Sie die Aufmerksamkeit geniessen?



Heimberg: Es war vor allem eine Anerkennung. Wir trainieren genau gleich viel, wenn nicht sogar noch mehr als ein Fussballer, der die ganze Zeit in den Medien ist. Aber ich habe mir das ­Wasserspringen ausgesucht, weil ich es gern mache und liebe und nicht, weil ich was weiss ich wie viel Geld verdienen will. Aber es war eine schöne Erfahrung.

Quirici: Michelle hat recht. Es war vor allem schön, diese Wertschätzung zu erfahren. Und es ist gut und wichtig für unsere Sportarten, gelegentlich diesen Fokus zu haben.

Mit dem Ende der Olympischen Spiele verschwand auch ein Ziel aus Ihrem Leben, das Sie zuvor mehrere Jahre lang verfolgten. Was macht das mit Ihnen?

Heimberg: Es stimmt, man hatte immer eine Struktur und einen Plan und plötzlich kommt man nach Hause und es heisst: «So, Michelle, du kannst jetzt Ferien machen.» Doch das ist gar nicht so leicht. Aber ich kannte diese Ge­fühle schon. Darum ist es mir dieses Mal einfacher gefallen. Auch weil mich meine Familie und Freunde aufgefangen ­haben. Für die erste Woche gab es zum Beispiel einen klaren Plan, was wir wann machen. Das habe ich sehr genossen. Und es tut auch gut, dass das nächste Ziel mit dem Spielen 2024 bereits da ist.

Das unterscheidet Ihre Karriereplanung von jener von Elena.



Heimberg: Ja, das ist so. Karrieren im Wasserspringen sind auf Olympische Spiele ausgelegt. Und ich habe das Glück, dass meine Sportart weiterhin olympisch bleibt.

Quirici: Es ist ein riesiger Unterschied, ob eine Sportart olympisch ist oder nicht. Nicht nur von der persönlichen Einstellung als Sportlerin, auch vom finanziellen Aspekt.

Was heisst das für Ihre Zukunft? Sie lebten zuletzt zwei Jahre als Profi.

Quirici: Ich lasse mir bewusst Zeit bis Ende Jahr, um zu entscheiden, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Mein grosses Ziel war Tokio. Ich konzentrierte ich mich voll auf das. Ich wollte keine Energie verschwenden und bereits einen Plan für danach machen, wie das alles funktionieren soll, wenn ich zum Beispiel daneben wieder arbeiten muss.

Heisst sich Zeit lassen, dass Sie vorerst keine Wettkämpfe mehr bestreiten?

Quirici: Doch, doch. Ich beende die ­Saison ganz normal. Bis dahin habe ich Zeit, meine Gedanken zu ordnen. Weil ich mir nun auch einmal etwas mehr Zeit für mich gönne.

Heimberg: Ich geniesse es enorm, mich nun auch mal wieder mit Freundinnen zu treffen. Die Zeit, bis die Spiele endlich da sind, ist lang. Normalerweise ist es ein vierjähriger Prozess. Nun waren es fünf. Und immer ist da die Ungewissheit, ob man es schafft. Da gibt es immer wieder Phasen, in denen man zweifelt. Aber man bleibt dran und verfolgt sein Ziel. Ich bin daher auch froh, sind es nun nur drei Jahre bis zu den Spielen in Paris. Und vor allem weiss ich nun, warum ich es tue. Und dass es sich lohnt.

Quirici: Ich habe in der Zeit bis Tokio sehr viel gelernt. Ich musste immer wieder Rückschläge einstecken. Aber ich verfolgte mein Ziel immer weiter. Dass ich es geschafft habe, bleibt mir als wertvolle Erinnerung. Es war eine Zeit, in der ich auf vieles verzichtet habe. Man traute sich ja kaum, jemanden zu treffen, um sich nicht anzustecken. Nun geniesse ich es, mehr Kontakt zu haben. Ich habe zwar mit der Weltmeisterschaft (im November; die. Red) ein nächstes Ziel vor Augen. Und trotzdem fühlt es sich nun etwas entspannter an.



Haben sich in Tokio nicht persönlich getroffen: Elena Quirici und Michelle Heimberg. Severin Bigler / ©

Sie haben den finanziellen Aspekt angesprochen. Hilft die Aufmerksamkeit, die durch die Olympischen Spiele entstanden ist, um neue Sponsoren zu gewinnen?

Heimberg: Es ist jetzt nicht so, dass die Sponsoren scharenweise auf mich zukommen. Doch als Athletin ist es eine Chance, die höhere Bekanntheit zu nutzen. Es hilft nur schon, dass man mich nun vielleicht kennt und dass potenzielle Sponsoren überhaupt wissen, was Wasserspringen ist. Als ich angefangen habe, hiess es: Wasserspringen, was macht man da? Einfach vom Rand ins Becken springen? Diese Hürde ist jetzt weg.

Quirici: Wie Michelle sagte, wir machen es nicht, um reich zu werden. Natürlich braucht man Geld, damit wir unseren Sport überhaupt ausüben können. Aber als wir nach den Spielen von vielen Menschen empfangen wurden, denkt man sicher nicht, was diese Aufmerksamkeit finanziell bringen könnte. Man geniesst den Moment. Weil es zeigt, wir machen etwas, das wir lieben, und andere Menschen haben erst noch Freude daran.

Heimberg: Mir wird oft gesagt, Michelle, du stehst allein auf dem Brett. Das stimmt. Aber ohne alle Menschen darum, die Trainer, die Unterstützer, wäre das alles nicht möglich. Und in solchen Momenten, wenn alle da sind, wird man sich dessen deutlich bewusst und ist enorm dankbar, dass man in egal welcher Form Unterstützung erhält.

Quirici: Man ist allein im Wettkampf, aber eben doch nie allein.

Wir sprachen nun viel über Emotionen. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie wie jetzt für dieses Interview nochmals die Schweizer Olympia-Kleider tragen?

Quirici: Ist eine Ehre. Es gibt nur ­wenige Athletinnen, die überhaupt an Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Darum dürfen wir die Kleider mit Stolz tragen.

Heimberg: Als ich die Kleider bezogen hatte, wollten sie alle Verwandten anfassen.

Quirici: (lacht.) Bei mir auch. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie sind noch begeisterter als ich, wenn sie sagten: «Oh schau dieser Stoff oder schau hier ein Schweizer Kreuz.»

Heimberg: Wir sind uns bewusst, dass es ein Privileg ist, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Die Kleider stehen für diesen grossen Erfolg, den wir erreicht haben.

Quirici: Man könnte sagen, sie sind fast ein wenig wie eine Medaille.