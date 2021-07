HSC Suhr Aarau: Präsident und Geschäftsführer sagen Tschüss

Interview «Es ist an der Zeit, Platz zu machen»: René Zehnder und Lukas Wernli haben dem HSC Suhr Aarau den Erfolg gebracht – jetzt verlassen sie den Verein Beim HSC Suhr Aarau bricht eine neue Ära an. Präsident René Zehnder und Geschäftsführer verabschieden sich von ihrem Herzensklub. Die letzten Jahren waren durch Erfolg geprägt – doch haben sie Zehnder und Wernli auch viel abverlangt. Das Interview zum Abschied. Frederic Härri 10.07.2021, 05.00 Uhr

Lukas Wernli und René Zehnder in der Geschäftsstelle des HSC in Suhr. Gemeinsam haben sie den Verein in den letzten Jahren professionalisiert. Britta Gut

Wer will, kann darin ein wenig Sym­bolik erhaschen. Während sich der Präsident und der Geschäftsführer an einem ihrer letzten Arbeitstage für ein Abschieds­gespräch bereit machen und ihre Hemden für die Fotos zurecht­zupfen, hält die neue Geschäftsleitung nebenan eine der ersten Sitzungen ab.

Unter der Regie von René Zehnder und Lukas Wernli hat der HSC Suhr Aarau ein formidables Drehbuch umgesetzt, das im Gewinn des Supercups und im erstmaligen Einzug in den Playoff-Halbfinal kulminierte. Nun schliesst sich der Vorhang – und die Vorstellung geht zu Ende.

Zum Start eine kleine Aufgabe an Sie: Beschreiben Sie die vergangene Saison des HSC Suhr Aarau in einem Wort.

Lukas Wernli: Historisch.



René Zehnder: Überwältigend.

Was war derart überwältigend?

Zehnder: Die Art und Weise. Wir hatten die beste Defensive mit den wenigsten Gegentoren. Von 23 Spielen haben wir 16 gewonnen, das ist Wahnsinn. Noch dazu hatten wir von den ersten sechs Teams das kleinste Budget.

Wernli: Mir hat imponiert, wie unsere Eigengewächse eine immer tragendere Rolle eingenommen haben. Sei das Tim Aufdenblatten, Manuel Zehnder, Daniel Parkhomenko, man könnte auch andere nennen. Das ist umso schöner, weil wir immer betont haben, dass wir auf die eigenen Jungs setzen wollen.

Beim HSC läuft es so rund wie seit vielen Jahren nicht mehr. Warum hören Sie jetzt auf?

Zehnder: Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, jemand anderem Platz zu machen. Ich bin ein bisschen müde, und ich mag nicht mehr so recht. Die letzten paar Jahre war ich stark gefordert, es war ein Marathon. Mein Motor ist etwas überdreht.

Weshalb orientieren Sie sich um, Herr Wernli?

Wernli: Mich hat ein Zitat von Bernhard Heusler geprägt, der mal gesagt hat: «Wenn man der Richtige in der Vergangenheit war, ist man nicht unbedingt der Richtige für die Zukunft.» Der Verein braucht jetzt einen neuen Input, den ich nicht geben kann. Ich bin zu lange hier, um mich und den Verein neu zu erfinden. Diese Kraft habe ich auch nicht mehr.

Zehnder: Lucki ist ein junger Typ. Es kann nicht sein, dass der ein Leben lang im gleichen Verein hockt. Der braucht eine Veränderung. Ich finde das gut.

Sie sprechen von fordernden ­Zeiten. Was meinen Sie konkret?

Zehnder: Nach dem Aufstieg in die Nationalliga A vor fünf Jahren haben wir gesagt: Wir schaffen es, uns in dieser Liga zu etablieren, aber dafür müssen wir mehr Geld für eine gute Mannschaft ausgeben. Für Marketing und Sponsoring sind Lucki und ich jahrelang «gsecklet», damit mehr Geld reinkommt. Wir haben viele Projekte in die Hand genommen, von einem neuen Kraftraum, über ein angepasstes Lohnsystem bis etwa zur Einstellung eines Ernährungscoachs. Wir haben viel Kondition gebraucht, nicht wahr, Lucki?

Wernli: Wir sind ans Limit gekommen.

René Zehnder und Lukas Wernli nahmen sich in der Geschäftsstelle des HSC Suhr Aarau Zeit für ihr Abschiedsinterview mit der AZ. Britta Gut

Sie beide haben den Verein professionalisiert und neu ausgerichtet. Was war Ihr persönlicher Antrieb?

Wernli: Ich bin mit Handball in Suhr aufgewachsen, ich habe hautnah miterlebt, wie sie hier Meister geworden sind. Für mich war es ein Bubentraum, einmal etwas Ähnliches zu erleben. Dieses Ziel mit Menschen zu schaffen, die sich gegenseitig gern haben, das war mein Antrieb.

Zehnder: Ich bin ein Unternehmer. Seit ich jung bin, habe ich immer Gas gegeben. Das war schon so, als ich noch Schwinger war. Mein Sohn hat mich spät wieder zum Handball gebracht und das Fieber in mir geweckt.

Hat sich der Aufwand gelohnt?

Wernli: Auf jeden Fall. Wenn ich an den Heimspielen gesehen habe, wie viele Menschen auf der Treppe der Schachenhalle sitzen und sich mit diesem Verein identifizieren, hat mir das enorm viel zurückgegeben. Da war so oft ­Gänsehautstimmung. Diese Emotionen hast du nicht in einem Job, in dem du nur im Büro sitzt.

Wo steht der HSC Suhr Aarau heute, was die Wertschätzung im Handball angeht?

Wernli: Weit oben. Ein Beispiel: Wir hatten 2019 die Rhein-Neckar-Löwen zu Gast. Das war ein Zeichen, dass wir wahrgenommen werden auf der Handball-Landkarte. Die kommen nicht einfach aus Lust und Laune, sondern weil sie merken, dass hier in der Region etwas läuft. Oder nehmen wir René als Beispiel: Wenn er durch Aarau läuft, wird er oft angesprochen. Die Leute nehmen ihn als Präsidenten des HSC Suhr Aarau war.

2019 waren Andy Schmid und die grossen Rhein-Neckar Löwen zu Gast in der Schachenhalle. Alexander Wagner

Ruft der Erfolg auch unerwünschte Aspekte hervor?

Zehnder: Mit dem Erfolg kommen die Neider. Und die Anspruchshaltung wird grösser.

Wie äussert sich das?

Zehnder: Etwa bei den Lohnverhandlungen. Früher ist ein Spieler öfter in Suhr geblieben, auch wenn ein anderer Verein auf ihn zuging und ihm mehr Geld geboten hat. Heute musst du den Spielern auch in Suhr einen rechten Lohn bieten.

Wernli: Der Erfolg hat ein Preisschild. Du musst schnell sein und die Spieler an dich binden, damit du sie auch mal zu einem tieferen Preis im Kader hast, als der Marktwert eigentlich hergeben würde. Das ist auch ein Grund, weshalb wir langfristige Verträge abschliessen. Wir binden uns gegenseitig, sagen einem Spieler aber auch: Junge, wir wollen mit dir etwas aufbauen.

Der Moment des grössten Triumphs: 2020 feiern Zehnder und Wernli den Gewinn des Supercups (links Sportchef Michael Conde, rechts Teammanager Beau Kägi). Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wurde mit der Professionalisierung alles unpersönlicher?

Wernli: Das glaube ich nicht. Es geht immer noch familiär zu und her. In der Saisonvorbereitung ist der erste Termin traditionell bei Zehnders zu Hause. Dann wird grilliert. Die Spieler schätzen diesen Umgang enorm.

Zehnder: Spieler wie Lukas Laube, Jonas Kalt oder Daniel Parkhomenko haben alle schon bei uns daheim übernachtet, wenn sie nicht mehr nach Hause gekommen sind. Es ist nicht nur das Geld, das sie hier hält. Sie bleiben, weil sie wissen: Hier schaut man nach mir.

Entscheiden eigentlich Sie beide, welchen Spieler der HSC Suhr Aarau verpflichtet?

Zehnder: Nein, das ist hauptsächlich der Job unseres Trainers Misha Kaufmann. Wenn er uns einen Spieler empfiehlt, sagen wir, es geht finanziell oder es geht nicht. Aber wir haben nie gesagt: Das ist nicht der Richtige für uns. Bis jetzt hatten wir das Glück, dass wir jeden Spieler gut haben brauchen können.

Haben Sie ein Beispiel eines Transfers, den Misha Kaufmann einge­fädelt hat?

Zehnder: Dragan Marjanac. Bevor wir ihn vom BSV Bern geholt haben, hat Misha gesagt: «Das ist der beste Goalie in der Schweiz, den müssen wir haben, weil wir dann viel weniger Gegentore bekommen.» Und er hatte Recht.

Dragan Marjanac hat während den Playoffs tragischerweise einen Schlaganfall erlitten. Sie sind aufgrund Ihrer Funktion nahe an der Mannschaft, Herr Wernli. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Wernli: Es ging mir ziemlich nahe.

Sehen Sie es als Ihre Aufgabe, die Spieler zu trösten und sie mental zu unterstützen?

Wernli: In diesem Moment wollte ich die Spieler so gut schützen wie nur möglich. Vor Fragen zum Vorfall etwa. Damit sie sich auf den Sport konzentrieren können.

Sie interpretieren Ihre Rolle als Geschäftsführer anders als viele Ihrer Berufskollegen. Sie über­nehmen Aufgaben, die Sie nicht unbedingt müssten, helfen oft aus. Vor zwei Jahren mussten Sie aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. War das der Grund: Dass Sie sich zu viel zugemutet haben?

Wernli: Mir wurde zum Verhängnis, dass ich geglaubt habe, ständig Dienstleister sein zu müssen, weil ich beim Klub angestellt bin. Es wurde immer selbstverständlicher, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar bin. Irgendwann war es zu viel. Das ging so weit, dass ich zwischenzeitlich nicht mehr gerne an die Heimspiele ging, weil auch dort unglaublich viele Dinge an mich herangetragen wurden.

Was haben Sie aus der Zeit Ihrer Absenz gelernt?

Wernli: Erst einmal ganz praktische Sachen, beispielsweise habe ich mir zwei Handys zugelegt, ein privates und eines für die Arbeit. Dann hat es aber auch mein ganzes Denken verändert. Bis zu meiner Erkrankung hat es nur den HSC gegeben in meinem Leben. Und plötzlich habe ich gemerkt: Auf einem Bein kann man doch nicht so gut stehen. Ich habe herausfinden müssen, dass ich auch einen Ausgleich brauche.

Zehnder: Lucki hat lernen müssen, Nein zu sagen.

Tränenreicher Abgang: Während den Playoffs verabschiedete sich Lukas Wernli von den Anhängern des HSC. freshfocus

Ihre Zeit in offizieller Funktion beim HSC geht bald zu Ende. Können Sie mit gutem Gewissen abtreten?

Zehnder: Der Laden hier ist gut aufgestellt. Es ist nicht mehr abhängig von uns beiden, ob es läuft oder nicht.

Wernli: Nicht mehr, genau.

Wie wollen Sie die neu gewonnene freie Zeit ausfüllen, Herr Zehnder?

Zehnder: Ich führe ein Geschäft, dem ich mich vermehrt widmen werde. Und sonst weiss ich es auch noch nicht. Ich kann auch andere schöne Dinge machen als Präsident eines Vereins zu sein.

Wernli: Ich habe keine Angst um dich, René. Jetzt bekommt der Porsche endlich mal ein paar Kilometer.

Werden Sie weiterhin regelmässig die Heimspiele besuchen?

Zehnder: Na klar, ich schaue meinem Sohn gerne beim Handballspielen zu. Das habe ich getan, seit er vier Jahre alt ist. Das erfüllt mich mit Stolz.

Und Sie, Herr Wernli?

Wernli: Wenn Pfadi auswärts hier spielt, bin ich dabei. Aber natürlich schaue ich dann und wann auch privat vorbei. Einerseits ist es schön, Distanz zu gewinnen vom HSC. Andererseits wird es weh tun, in die Schachenhalle zu kommen und nicht mehr der Lucki zu sein, von dem jeder irgendetwas braucht. An das muss ich mich noch gewöhnen.