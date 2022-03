FC Aarau: Trainer Stephan Keller im Interview

Interview «Die Liga hat sehr wohl ein Zeichen gesetzt» – FCA-Trainer Stephan Keller über den abgelehnten Protest, Freude am Fussball und das 0:7 in Wil Der FC Aarau hat aufregende Wochen hinter sich: Auf den Becherwurf und den Protest in Winterthur folgte gegen Yverdon die dritte Niederlage in Folge, bevor der Verein in der Nati-Pause mit seinem Rekurs scheiterte. Vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft am Freitag beim FC Wil (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) spricht Stephan Keller, Trainer der Aarauer, im Interview. Frederic Härri 3 Kommentare 31.03.2022, 05.00 Uhr

Aaraus Cheftrainer Stephan Keller will nach der jüngsten Baisse mit seiner Mannschaft den Umschwung schaffen. Freshfocus

Stephan Keller öffnet die Bürotür im lockerer Freizeitkluft. Auf dem Rasen steht der Trainer des FC Aarau an diesem Mittwochmorgen nicht, das Coaching-Dress bleibt im Schrank. Stattdessen widmet sich Keller der Videoanalyse am Schreibtisch. Es ist Schlussspurt der Vorbereitung auf den Auswärtsmatch beim FC Wil (Freitag, 20.15 Uhr). Nach jüngst drei Auftritten ohne Punkt ist der Challenge-League-Leader im Aufstiegsrennen auf einen Sieg angewiesen.

Lässt man als Trainer anders trainieren, wenn man dreimal nacheinander verliert, als wenn man dreimal in Folge gewinnt?

Stephan Keller: Bei einer Siegesserie musst du die Spieler eher bremsen. In unserem jetzigen Fall muss ich nichts Besonderes tun. Die Jungs sind konzentriert, sie sind sich bewusst, dass wir drei Niederlagen eingefahren haben. Es geht nun um die Freude am Spiel und darum, das Flämmchen am Brennen zu erhalten.

Wie hält man die Freude am Spiel denn aufrecht?

Wenn du als Spieler dreimal verlierst, willst du möglichst viel Fussball spielen, du willst dich bewegen. Du willst das Gefühl haben, dass du es durch Arbeit wieder hinbiegen kannst.

Vergangene Woche hat Ihre Mannschaft einen Test gegen GC bestritten (1:1, d. Red.). Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

Es hätte sicher nichts gebracht, Léon Bergsma und Allen Njie über 90 Minuten auf dem Platz zu lassen. Die Beiden sind in Wil leider gesperrt. Ansonsten haben wir einigen Spielern die Chance gegeben, sich aufzudrängen. Ob das gelungen ist, werden wir am Freitag sehen.

Gegen Yverdon verlor der FCA Mitte März 0:2. Es war gleichbedeutend mit der dritten Niederlage in Serie. Marc Schumacher / freshfocus

In der Zwischenzeit gab die Disziplinarkommission der Swiss Football League bekannt, dass der Protest des FC Aarau gegen die Spielwertung in Winterthur abgelehnt wird. Was ist Ihre Meinung zum Entscheid?

Ich sehe es wie unser Präsident Philipp Bonorand. Der Schiedsrichter wurde klar und eindeutig über unsere Protestabsicht informiert. Beim von der Liga erwähnten Formfehler handelt es sich um Aussage gegen Aussage.

Hat es die Liga verpasst, ein Zeichen zu setzen?

Die Liga hat sehr wohl ein Zeichen gesetzt. Und zwar, dass sie lieber über personalisierte Tickets diskutiert als über anderes. Derweil hätte sie aufzeigen können: Bis hierhin geht es und nicht weiter. Doch das hat sie unterlassen.

Dass der FC Aarau überhaupt Protest eingelegt hat, kam nicht überall gut an. Man hielt dem Verein vor, ein schlechter Verlierer zu sein.

Es war von Anfang an sehr traurig, dass wir die Sache haben anstossen müssen. Wir haben nie gesagt, dass Winterthur auch nur ein Tor weniger geschossen hätte, wenn es den Becherwurf nicht gegeben hätte. Keiner von uns ist über einen herumliegenden Becher gestolpert. Wir haben 2:4 verloren und gaben niemandem die Schuld oder versuchten, uns herauszuwinden.

«Kein Spieler ist über einen Becher gestolpert», sagt Stephan Keller. Dabei lagen in Spielfeldnähe so einige davon. Freshfocus

Denken Sie, dass bei vergleichbaren Fällen künftig anders vorgegangen wird?

Wahrscheinlich wird irgendwann eine unabhängige Instanz eingesetzt werden, die ein Verfahren eröffnet. Schade ist, dass es reglementtechnisch einmal mehr verkehrt gelaufen ist. Es muss immer erst etwas passieren. Jemand muss zu Schaden kommen, bevor reagiert wird.

Haben Sie über den Rekursentscheid mit der Mannschaft gesprochen?

Nein. Vor den Spielern habe ich mich nie dazu geäussert. Das Thema ist ohnehin ad acta gelegt.

Blicken wir voraus. In Wil spielt der FCA am Freitag auf Kunstrasen. Bereiten Sie sich speziell darauf vor?

Nein, das haben wir nie gemacht. Der Wechsel vom einen Untergrund auf den nächsten ist in der Vorbereitung für die Spieler meist beschwerlicher als der eine Match an sich. Wichtig ist, dass wir unseren Fussball spielen, egal auf welcher Unterlage. Die Abmessungen im Wiler Stadion sind ähnlich wie im Brügglifeld, der Kunstrasen ist neu. Darauf lässt sich gut spielen.

Vor bald einem Jahr verloren Sie im Bergholz in Wil 0:7. Erinnern Sie Ihre Mannschaft an jenen Abend, um zu zeigen, wie man es nicht machen sollte?

In der Zwischenzeit haben wir einige Partien gegen den FC Wil absolviert. Zuletzt haben wir auswärts 2:2 gespielt. Das Heimspiel vor wenigen Wochen konnten wir gewinnen. Diese Spiele galt es zu analysieren. Auf das 0:7 werden wir bestimmt noch viele Jahre angesprochen werden. Aber damals waren wir schon drei Tage später in der Lage, im selben Stadion gegen Winterthur (3:3, d. Red.) die richtige Reaktion zu zeigen.

Das 0:7 des FCA gegen Wil am 20. April 2021 kam einer historischen Schmach gleich. Andy Mueller/Freshfocus

Die Vorzeichen vor dem 0:7 waren schon nicht optimal. Das Spiel wurde eine halbe Stunde später angepfiffen, weil der FCA-Bus im Stau steckte.

In logistischer Hinsicht haben wir aus diesem Tag gelernt und unsere Hausaufgaben gemacht.

Das bedeutet, am Freitag werden Sie früh genug abreisen, um den Gubrist- Verkehr zu bewältigen?

Man kann vor dem Stau fahren oder nach dem Stau. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wenn um 20.15 Uhr angepfiffen wird, müssen alle elf Spieler auf dem Platz sein. Geistig und körperlich. Und das werden sie.

3 Kommentare Robert Müller vor etwa 4 Stunden 1 Empfehlung Da haben Sie allerdings recht. Recht wäre jedoch nicht, wenn dem FCA deswegen die Punkte d.h. der Sieg zugesprochen worden wäre.Der Plastikbecherwurf hat mit dem nämlich absolut nichts zu tun.Also, eine Geldstrafe und gut ist`s. 1 Empfehlung Robert Müller vor etwa 6 Stunden 1 Empfehlung Ja, dem Herrn Keller wäre es gelegen gekommen, wenn dem FCA die zu recht verlorene Partie gegen Winterthur als Sieg gewertet worden wäre. Herr Keller - geschenkte Siege welche durch solche Machenschaften zustande kommen, haben nichts mit Sport zu tun, sondern lediglich mit Macht und Eigennutz.Dieser Plastik Becherwurf hat nichts mit dem Resultat zu tun und wurde zu recht vom Schiedsgericht auch so bewertet. Die sogenannte Verletzung wurde zudem unglaublich hochgespielt und von den Medien ( AZ ) mit Bildern dokumentiert, welche ganz offensichtlich die " Wunde " mit Farbe hervorhoben.Machen Sie einfach ehrliche Punkte, dann ist ein allfälliger Aufstieg auch berechtigt und verdient. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen