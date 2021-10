Interview Das spezielle Jahr von Kunstturner Christian Baumann: «Das war körperlich und mental sehr anstrengend» Der Lenzburger Kunstturner Christian Baumann qualifizierte sich an der WM in Japan erstmals für einen Gerätefinal – und stürzte. Nun zieht er Bilanz eines speziellen Jahrs mit drei Grossanlässen. Und verrät, weshalb er in der kommenden Saison kürzertreten muss. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 28.10.2021, 13.15 Uhr

Christian Baumann, am Wochenende ging die Kunstturn-WM in Kytakyushu (JAP) zu Ende. Wie lautet Ihr persönliches Fazit?

Christian Baumann: Der Sturz im Gerätefinal am Barren war natürlich eine grosse Enttäuschung für mich, weil ich weiss, dass ich das Potenzial für eine bessere Platzierung hatte. Im Grossen und Ganzen kann ich aber trotzdem zufrieden sein, da ich mich zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft für den Gerätefinal qualifizieren konnte. Darauf bin ich sehr stolz.

Im Barren-Final sind Sie gestürzt. Wie gross war die Enttäuschung gleich nach dem Sturz?

Im ersten Moment war die Enttäuschung riesig. In einem Final kann immer alles passieren, entsprechend bin ich mit grossen Ambitionen gestartet. Ich habe mir schon eine Chance auf die Medaillen zugetraut, leider ist es anders gekommen. Mittlerweile habe ich den Sturz aber abgehakt und kann damit leben. So etwas kann an einem Wettkampf immer passieren. Ich muss jetzt daraus lernen und es nächstes Mal besser machen.

Es war Ihr erster Gerätefinal an einer Weltmeisterschaft. Waren Sie zu nervös vor Ihrer Übung?

Nein, das glaube ich nicht. Ich habe versucht, mich wie vor jedem anderen Wettkampf vorzubereiten, was mir auch gelungen ist. Ich bin vor jedem Wettkampf etwas nervös, das hat sich auch vor dem Final nicht geändert.

Mit der EM im Frühling, den Olympischen Spielen im Spätsommer und der WM vergangene Woche haben Sie dieses Jahr an drei grossen Wettkämpfen überzeugen können. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Jahr?

Ein solches Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen, vor allem mit meiner Bronzemedaille an der EM am Barren. Drei Grossanlässe in einem Jahr zu turnen, war sehr speziell. Das war körperlich und mental sehr anstrengend. Nach dem vergangenen Jahr hat das aber gutgetan, da 2020 keine Wettkämpfe stattgefunden haben. Ich habe die Zeit aber genutzt und gut trainiert, was sich dieses Jahr in den Leistungen widerspiegelt hat.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Dieses Jahr läuft nichts mehr und ich mache jetzt erst mal Ferien. Danach muss ich meinen Ellbogen operieren wegen einer Verletzung, die ich mir kurz vor Olympia zugezogen habe. Bei einem Sturz am Reck habe ich mich verletzt und mir das Aussenband angerissen. Vor Olympia hatte ich keine Zeit, das abklären zu lassen, und ich habe unter Schmerzen geturnt.

Wie hat die Verletzung Sie an den Olympischen Spielen und an der Weltmeisterschaft eingeschränkt?

In Tokio hat mich die Verletzung ziemlich eingeschränkt, obwohl ich gut geturnt habe. Vor allem am Pferd und an den Ringen hatte ich starke Schmerzen. An der WM bin ich nur am Barren gestartet und hatte kaum Beschwerden.

Wie geht es nach überstandener Verletzung für Sie weiter?

Ich weiss noch nicht genau, wie lange ich durch die Verletzung ausser Gefecht bin. Ich werde Ende November operiert und muss dann schauen. Die EM im kommenden Sommer könnte aber etwas zu früh für mich kommen. Spätestens an der WM im Herbst sollte ich aber wieder einsatzbereit sein.