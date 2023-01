Interview Aargauer Bobfahrerin Melanie Hasler nach EM-Silber: «Jetzt habe ich die Gewissheit, dass ich es ganz nach vorne schaffen kann» Eine Woche vor der Bob-Weltmeisterschaft in St. Moritz holte sich die Berikerin Melanie Hasler an den Europameisterschaften in Altenberg (De) zusammen mit Nadja Pasternack die Silbermedaille im Zweierbob. Im Interview erklärt die 24-jährige Aargauerin, wie dieser Exploit trotz einer Grippe-Erkrankung möglich war und was das im Hinblick auf die Heim-WM bedeutet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.01.2023, 16.00 Uhr

Melanie Hasler schaffte trotz Grippe-Erkrankungen einen Exploit. Imago

Herzliche Gratulation, endlich hats geklappt mit der Medaille. Wie gross ist die Erleichterung?

Melanie Hasler: Nach so vielen vierten Plätzen und zum Teil unerklärlichen Rückschlägen war dieses Erfolgserlebnis mental sehr wichtig für mich. Endlich hat es geklappt, dazu noch an einer Europameisterschaft. Das freut mich natürlich riesig.

Die Vorzeichen waren ja alles andere als optimal. Sie litten an einer Grippe. Wie geht es Ihnen jetzt?

Es geht einigermassen. Wir sind nach dem Zweierbob-Rennen noch am Sonntag direkt nach St. Moritz gereist. Hier habe ich mich von den Ärzten durchchecken lassen. Jetzt gilt es, sich so gut wie möglich auszuruhen im Hinblick auf die WM-Rennen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber ich versuche mein Bestes.

Wie hat sich ihr Gesundheitszustand auf die Leistungsfähigkeit während der EM ausgewirkt?

Ich wusste, dass es vor allem am Start schwierig werden könnte wegen der fehlenden Power. Das hat man im Monobob gut gesehen. Letztlich konnte ich den Schaden einigermassen in Grenzen halten. Und im Zweierbob hatte ich meine Anschieberin Nadja Pasternack, die dafür mega-fit war. Wir hatten da die drittbeste Startzeit.

Waren Sie in Anbetracht der schwierigen Ausgangslage vielleicht noch etwas fokussierter?

Ich habe mir sicher nicht so viel Druck gemacht. Und auf der Strecke schaffte ich zwei, drei Passagen, die mir seit Jahren Mühe bereitet und mich immer wieder gute Platzierungen gekostet haben, sehr gut. Es hat «Klick» gemacht und ich konnte den Speed voll in den unteren Teil mitnehmen. Da hat es sich gelohnt, dass ich mich wirklich eingehend mit diesen für mich schwierigen Stellen beschäftigt habe.

Unterwegs zu EM-Silber: Melanie Hasler (r.) und Nadja Pasternack. Robert Michael / dpa

Jetzt sind Sie bereits in St. Moritz, wo ab kommendem Wochenende die WM stattfindet. Wie sehr hilft Ihnen nun dieses Erfolgserlebnis?

Sehr. Es gibt mir grosses Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Sowie die Gewissheit, dass ich es wirklich ganz nach vorne schaffen kann. Zumal ich am Start nochmals zulegen kann, wenn ich körperlich wieder fit bin.

Gibt’s in St. Moritz für Sie einen Heimvorteil?

Die Schweizer Bobfahrer waren vor zwei Wochen hier in St. Moritz im Trainingslager. Wir haben dafür sogar einen Weltcup-Anlass ausgelassen. Da haben wir zum Beispiel intensiv die perfekte Linie gesucht. Ich hoffe, das kommt uns jetzt an der WM zu Gute, damit wir effektiv auch einen Vorteil haben. Das spezielle an der Natureisbahn in St. Moritz ist aber, dass sich deren Beschaffenheit von Woche zu Woche verändern kann. Und bei der Linienwahl entscheiden teilweise halt wirklich Details. Deshalb ist und bleibt sie unberechenbar.

Mögen Sie die Strecke?

Ja und nein. Vor zwei Jahren fuhr ich an der Junioren-WM aufs Podest und holte dort auch mein erstes Top-3-Ergebnis im Weltcup. Letztes Jahr fuhr ich dafür völlig hinterher, zeigte mein schlechtestes Rennen in jener Saison. Darum hoffe ich, dass jetzt wieder ein gutes Jahr dran ist (lacht).

Melanie Hasler (r) und Nadja Pasternack freuen sich über ihren zweiten Platz im Zweierbob-EM-Rennen. Robert Michael / dpa

Liegt nun auch eine WM-Medaille drin?

Schwierig zu sagen. Die Deutschen haben, im Gegensatz zur Heim-EM in Altenberg, diesmal sicher keinen Bahnvorteil. Ihr Material ist immer noch besser als das von uns. Aber ich weiss, dass es schon einmal weit noch vorne gereicht hat und dass das wieder im Bereich des Möglichen ist.

Aber zusätzlichen Druck verspüren Sie nicht?

Natürlich träume ich von einer Medaille an einer Heim-WM. Das wäre eine schöne Geschichte. Ich muss aber aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr darauf fixiere, sondern mich darauf konzentriere, meine Leistung abzurufen. Dann sehen wir, ob das für Edelmetall reicht oder nicht. Zusätzlichen Druck mache ich mir aber nicht.

Haben eigentlich die Deutschen Bobpiloten und -pilotinnen immer noch so einen eklatanten Materialvorteil wie an den Olympischen Spielen vor einem Jahr?

Bei den Männern ist es nicht mehr so extrem. Bei den Frauen hat es aber beispielsweise eine Pilotin, die fast gestürzt ist, im Ziel aber trotzdem die zweitschnellste Zeit hatte. Das ist für uns Athletinnen aus den anderen Nationen nicht so wahnsinnig lustig. Es wurden nach Olympia schon ein paar Korrekturen vorgenommen in den Reglementen. Aber nicht an den Stellen, die wirklich ausschlaggebend sind für die Performance der Schlitten. Es ist mehr Salamitaktik als ein effektiver Eingriff.

