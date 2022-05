FC Aarau vor der Finalissima: Trainer Stephan Keller im Interview

Interview Aarau-Trainer Stephan Keller vor der Finalissima: «Deshalb muss kein Spieler Mist erzählen» Ein Punkt gegen Vaduz, und der FC Aarau spielt nächste Saison Super League. Trainer Stephan Keller spricht im Interview über fiese Meter und Gedanken, die ihn nicht ins Bett begleiten. François Schmid-Bechtel und Frederic Härri Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Stephan Keller: «Kein Spieler von uns glaubt, wir wären schon einen Schritt weiter, als wir sind.» Freshfocus / Daniela Frutiger

Nach dem 1:0-Sieg in Schaffhausen ist vor dem letzten Heimspiel gegen Vaduz. Wobei das nicht eine ordinäre Partie ist. Es ist ein Spiel mit gewünschter Nachspielzeit bis tief in die Aarauer Nacht hinein. Ja, vielleicht sogar bis zum Morgengrauen. Dem FC Aarau reicht gegen die Liechtensteiner ein Punkt, um nach sieben Jahren in der Zweitklassigkeit in die Super League aufzusteigen. Zwischen den Glücksmomenten in Schaffhausen und der Vorbereitung auf die Finalissima gegen Vaduz treffen wir Aaraus Trainer Stephan Keller zum Interview. Der 42-Jährige kehrt soeben von einer stündigen Velotour ins Brügglifeld zurück.

Nach dem Sieg gegen Schaffhausen sagten Sie den Spielern: Geniesst den Augenblick, weil euch das Energie gibt. Aber wie schwierig ist es, den Schalter nach diesen Momenten der Glückseligkeit umzulegen?

Stephan Keller: Am Montag hatten die Spieler frei. Wir sehen uns also erst am Dienstag wieder. Bis dahin darf das Geniessen des Moments durchaus anhalten.

Sie erwarten am Dienstag also Spieler, die bereits voll fokussiert sind auf die Partie vom Samstag gegen Vaduz? Spieler, die nicht mehr allein getragen sind von der Euphorie des Erfolgs gegen Schaffhausen?

Die Stimmung gründete einerseits in der Bedeutung des Spiels in Schaffhausen. Andererseits aber auch im sehr grossen Aufmarsch der FCA-Fans. Und dann noch die Dramaturgie des Spiels. Ein knapper Sieg, eine Lastminute-Parade von Simon Enzler. All das befeuert die Ausgelassenheit. Deshalb die Entladung. Aber bei aller Freude hatte ich bei keinem Spieler danach das Gefühl, dass er glaubt, wir wären schon einen Schritt weiter, als wir sind.

Nach dem Sieg gegen Schaffhausen nahm Keller die Spieler zu sich. Freshfocus / Daniela Frutiger

Tatsächlich?

Natürlich kommen die Fragen der Journalisten. Aber hier ­haben wir den Vorteil, dass wir Platz 1 oder 2 bereits vor ­Saisonbeginn als Ziel definiert haben. Deshalb muss auch nie ein Spieler von uns irgendeinen Mist erzählen von wegen: Wir schauen mal, was am Ende rausschaut. Nein, die Spieler haben korrekte Antworten ­gegeben.

Ein Unentschieden gegen Vaduz reicht zum Aufstieg. Wie heikel ist diese Ausgangslage?

Darüber werden wir uns in den kommenden Tagen Gedanken machen. Mitte April, nach dem 1:2 in Thun (Red. die fünfte Niederlage in sechs Spielen) rechneten wir, was es für den Aufstieg noch braucht. Es war klar: Viel liegt in den letzten sechs Spielen nicht mehr drin. Vielleicht ein Unentschieden. Aber alle anderen Partien müssen wir gewinnen. Die Mannschaft hat von sich aus davon gesprochen, alle Spiele zu gewinnen.

Was bis jetzt auch eingetreten ist. Aber woher nimmt man in dieser schlechten Phase die Zuversicht?

Wir wurden in der Phase mit den fünf Niederlagen in sechs Spielen schlecht belohnt. Wir hatten sehr viel gegen uns. Etliche 50:50-Situationen, worunter einige Karten und Elfmeter gegen uns entschieden wurden. Da reichen dann auch mal ordentliche bis gute Leistungen nicht, um zu gewinnen.

Mitte April herrschte nach der Niederlage gegen Thun Tristesse. Seither hat die Mannschaft jedes Spiel gewonnen. Claudio De Capitani / freshfocus

Wie schwierig ist es, diese Situation zu akzeptieren?

Wir wissen alle, dass wir das Rad der Zeit nicht zurückdrehen können. Das sind keine Dinge, die ich mit ins Bett nehme. Trotzdem finde ich, dass man die Dinge beim Namen nennen soll und auch mal darauf hinweisen darf, wenn einem beispielsweise ein Penalty verwehrt wird.

Hat es Sie trotzdem überrascht, dass der FC Aarau nochmals eine Siegesserie hinlegen konnte?

Nicht überrascht, aber es hat mich gefreut. Und es freut mich immer noch. Denn man sieht, das unheimlich viel von dem, was wir erzählen, bei den Spielern hängen bleibt. Wir wussten immer, dass wir vorne dazugehören. Aber wir wussten auch, dass sechs andere Teams dieses Ziel auch haben, es nur nicht so formulieren wie wir. Einige Teams haben in der Winterpause ihre Ambitionen damit untermauert, indem sie nochmals investierten.

Ist der FC Aarau der ­ehrlichste Aufsteiger?

Halt! Aufgestiegen sind wir noch nicht. Ich denke schon, dass wir ein sehr ehrlicher Klub sind. Auch von der Spielart her. Aber auch, wenn ich sehe, was wir für unseren Aufwand bekommen. Wir haben nichts gestohlen. Das ist ehrliche Arbeit. Und wir haben vor Saisonbeginn ehrlich kommuniziert. Nie einen Hehl daraus gemacht, was unser Ziel ist. Wir sind uns bewusst, dass wir noch ein Spiel haben. Eines, das zu dieser Serie von sechs Spielen gehört, die wir nach dem Verlust der Leaderposition angestrebt haben. Jetzt sind wir wieder Leader und wollen es auch bleiben.

Der FC Aarau ist von den Namen her nicht die ­Übermannschaft. Was also zeichnet dieses Team aus? Hat der FC Aarau die ­fleissigste Mannschaft?

Die Challenge League ist punkto Kaderstärke äusserst ausgeglichen. Aber eben: Bei uns wird transparent kommuniziert, welche Mittel wohin fliessen. Wenn jemand im Winter nochmals viel Geld in die Mannschaft gepumpt hat, dann sicher nicht wir. Jene Spieler, die nun zu den besten der Liga gehören, haben wir vor zwei, drei Jahren geholt, als sie noch nicht diesen Status hatten. Die Spieler haben sich sehr gut entwickelt, weil wir viel von ihnen fordern und sie bereit sind, viel zu arbeiten.

Ihre Mannschaft zeigte gegen Schaffhausen eine starke kämpferische Leistung. Können Sie sich an ein Spiel erinnern, in welchem ihre Mannschaft derart leiden musste?

Jeder Match hat seine eigene Geschichte. Die Geschichte des Spiels ist, dass wir am Schluss sicherlich nicht alles spielerisch lösen konnten. Dann aber die fiesen Meter gemacht haben, um uns in die Ausgangslage zu bringen, die wir heute haben.

Sind die Gegner gegen den FC Aarau besonders motiviert?

Ich denke, dass das so ist. Wir haben immer viele Zuschauer im Stadion. Wir bringen Zuschauer mit an die Auswärtsspiele. Das pusht. Und das sind Faktoren, die Aarau als Gegner attraktiv machen. Das haben wir in dieser Saison, aber auch in den Jahren davor häufig beobachten können. Bei den Schaffhausern hat man auch gemerkt, dass sie versuchten, uns zu Beginn einzuschüchtern. Das ist gewissen Mannschaften auch schon gelungen. Aber dafür hast du eigentlich einen Schiedsrichter, der solche Situationen löst. Am Samstag hatten wir mit Sandro Schärer zum Glück den besten Schiedsrichter der Schweiz.

Der Super-League-erfahrene Schiedsrichter Sandro Schärer leitete am Samstag den Spitzenkampf zwischen Schaffhausen und Aarau. Martin Meienberger / freshfocus

Hat er auch so gepfiffen wie der beste Schiedsrichter?

Ja. Natürlich ist es immer einfacher mit dem Trainer zu sprechen, der gewonnen hat. Aber auch Martin Andermatt konnte sich über die Schiedsrichterleistung nicht beschweren. Schärer war immer mit den Spielern im Austausch, sein Auftreten war sehr gut. Und einem solchen Spitzenkampf würdig.

Noch ein Wort zu Randy Schneider. Vor einem Jahr war er ein Hinterbänkler. Heute gilt er als bester ­Spieler der Liga.

Im Fussball geht es schnell. Die Geschichte wurde schon mehrfach von beiden Parteien erzählt. Randy ist mir im GC-Campus aufgefallen, darum haben wir ihn geholt. Er musste sich durchbeissen, weil er bei uns auch mal nicht im Kader stand. Am Anfang der Saison war Randy kein Thema, bis er dann im Herbst gegen Lausanne-Ouchy das erste Mal von Beginn an spielte. Es ist schön, dass er sich durchgesetzt hat und ein wichtiger Spieler für uns geworden ist. Aber es ist zu grossen Teilen Randys Verdienst, dass es so weit gekommen ist.

Randy Schneider ist die grosse Entdeckung dieser Saison. Ennio Leanza / KEYSTONE

Jetzt ist alles auf die ­Finalissima gegen Vaduz ausgerichtet. Die Fragen nach dem Barrage-Trauma von 2019 werden zwangs­läufig gestellt. Müssen Sie in dieser Woche vor der Situation damals warnen oder sagen Sie sich, dass Sie davon nichts hören wollen?

Ich habe mir am Sonntag und am Montag Zeit genommen, um zu überlegen, wie ich die Woche anfliegen will. Da gibt es verschiedene Wege, die zum Erfolg führen können. Mir ist aber ganz klar, dass die Saison 2018/2019 mit ihrem Verlauf nicht mit der diesjährigen zu vergleichen ist.

