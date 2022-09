FC Aarau: Sportchef Sandro Burki zieht eine erste Zwischenbilanz

Interview FC Aarau-Sportchef Sandro Burki: «Die Stimmung im Brügglifeld hat sich zum Positiven verändert» Ein Viertel der Challenge-League-Saison ist vorbei – Zeit für eine Zwischenbilanz. Sandro Burki, Sportchef des FC Aarau, spricht im Interview über die ersten Spiele, den Transfermarkt im Winter, den Zuspruch der Fans und was Trainer Stephan Keller so stark macht. Stefan Wyss und Frederic Härri Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Sandro Burki über die Entwicklung des FC Aarau: «Es braucht manchmal Kraft, nicht einer bequemen, kurzfristigen Lösung nachzugeben.» Urs Lindt / freshfocus

Nach über zwei Monaten hat der FC Aarau mal wieder eine spielfreie Woche. Ein guter Zeitpunkt, um inne zu halten und nach einem Viertel der Saison eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Die «Aargauer Zeitung» traf sich zu diesem Anlass mit Sandro Burki zum Gespräch.

Dabei erklärte der 37-jährige Sportchef des FC Aarau, weshalb die Challenge League so ausgeglichen ist. Burki spricht auch über die Verletzung von Stürmer Shkelqim Vladi und über die Stimmung rund um den Verein. Und er sagt, weshalb Stephan Keller trotz des verpassten Aufstiegs im letzten Frühling der richtige Trainer ist für den FCA.

Zuerst eine Frage zur unmittelbaren Aktualität: Wie sehr erleichtert sind Sie, dass Shkelqim Vladi nur ein paar Wochen und nicht einige Monate ausfällt?

Sandro Burki: Wir hatten schon am Montag die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist. Seit wir diese Gewissheit haben, sind wir wirklich sehr glücklich. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir ihn für den Rest der Saison verloren hätten. Vladi hat Anlagen, die nicht manch anderer Stürmer in dieser Liga mitbringt.

Fällt weniger lange aus als zunächst befürchtet: Shkelqim Vladi. Marc Schumacher / freshfocus

Trotzdem fehlt Vladi nun einige Spiele. Jetzt zahlt sich das breite Kader aus.

Es wird in dieser Saison ein wichtiger Punkt sein, dass wir ein breites und gutes Kader haben. Vor ein paar Wochen haben alle von Vladi gesprochen. In ein paar Wochen tun sie das vielleicht von Hunziker, Tasar oder sonst jemandem. Das breite Kader bringt aber auch Gefahren mit sich. Bei uns sitzen Spieler auf der Bank, die in anderen Vereinen Stammspieler wären. Das birgt das Risiko, dass man unzufriedene Spieler hat. Ob wir am Ende in der Tabelle oben stehen, hängt auch davon ab, wie sich die Spieler verhalten, die aktuell nicht auf dem Platz stehen. Wir erreichen unsere Ziele nur, wenn keiner sein Ego in den Vordergrund stellt und jeder Einzelne alles für den Erfolg des Vereins macht.

Der FC Aarau erlebte im Sommer aufgrund der vielen Abgänge einen Umbruch. Wie gross ist die Gefahr, dass es nun schon im Januar wieder zu wichtigen Abgängen kommt? Die ausnahmsweise lange Winterpause könnte zu einer ungewöhnlichen Transferdynamik führen.

Die Möglichkeit besteht, dass nach der Weltmeisterschaft Spieler verletzt sind oder sich in den Vordergrund gespielt haben, und die Klubs darauf reagieren. Wenn die Grossen oben anfangen, viele Transfers zu tätigen, dann schlägt das irgendwann bis zu uns durch. Aber es gibt im Winter tendenziell schon weniger Transfers, weil die Kader komplett sind. Kommt hinzu, dass die meisten Spieler unter Vertrag stehen, und deshalb ein Transfer wegen der Ablösesumme teurer wird.

Sehen Sie nach Donat Rrudhani, Randy Schneider, Léon Bergsma und Kevin Spadanuda schon die nächste Garde, die für einen Transfer in eine bessere Liga in Frage käme?

Wenn wir das Cupspiel gegen Basel als Gradmesser nehmen, dann hat man gesehen, dass unsere Spieler Super-League-Niveau erreichen können oder es bereits haben. Ein Allen Njie zum Beispiel hat Qualitäten, die auch in der Super League nur wenige haben. Viele andere haben sich in den letzten Wochen und Monaten ebenfalls sehr positiv entwickelt.

Hat aus Burkis Sicht Anlagen, die für die Super League taugen: Allen Njie. Marc Schumacher / freshfocus

Kommen wir von den Einzelnen zur Mannschaft. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz nach zehn Spielen in Meisterschaft und Cup aus?

Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Start war okay. Nein, eher gut als okay, wenn man die Leistungen in Relation stellt zu den vielen Wechseln im Sommer. Zuletzt zeigten wir in Schaffhausen einen abgeklärten Auftritt. Solche Spiele braucht es, um an der Spitze zu sein, auch wenn das Spiel gegen Basel attraktiver war. Die Meisterschaft hat für uns einen erwarteten Verlauf genommen. Ich habe nicht erwartet, dass wir in der Liga nach acht Spielen fünf Punkte Vorsprung haben.

Die Challenge League ist sehr ausgeglichen, die Mannschaften liegen nahe beisammen. Ist das nur eine Momentaufnahme?

Ich glaube, dass es eng bleibt. Das haben die letzten Jahre gezeigt. In dieser Liga hängt vieles von Details ab. Jeder kann jeden schlagen. In der Super League ist es etwas anders. Da sind mit YB und Basel zwei Klubs, die aufgrund ihrer Grösse eigentlich weg sind vom Rest. In der Challenge League haben wir einzig Lausanne, das andere Möglichkeiten hat. Sogar Aufsteiger Bellinzona hat sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Absetzen wird sich in nächster Zeit vermutlich keiner.

Der FC Aarau liegt als Dritter nur noch einen Punkt hinter dem direkten Aufstiegsplatz. Im Cup gegen Basel hat das Team begeistert. War das die Bestätigung, dass es in dieser Saison endlich klappen könnte mit dem Aufstieg?

Das ist schwierig zu sagen. Im Cup ist es ein einzelnes Spiel. Da kann immer alles passieren. Das war gute Werbung für den FC Aarau, weil kein Klassenunterschied zu sehen war, und das Team bewies, dass es extrem viel Potenzial hat. Aber jetzt kommt der schwierige Teil, wenn es zurück geht ins Tagesgeschäft. Wir spielen dann nicht mehr vor 8000 Zuschauern gegen Basel, sondern in Yverdon vor 800. In solchen Spielen müssen wir uns bestätigen.

Apropos: Die 8000 Zuschauer im Brügglifeld sorgten für einen tollen Rahmen. In der Vergangenheit haben Sie das Publikum auch schon kritisiert.

Es gab Phasen, in denen ein kleiner Teil auf der Tribüne negativ gestimmt war. Das hat uns aufgeregt und das haben wir auch gesagt. Jetzt finde ich, dass sich das zum Positiven verändert hat. Das übertrug sich am Sonntag auch auf die Mannschaft. Es ist sehr schön zu sehen, dass alle Zuschauer und Gruppierungen honorieren, was die Mannschaft und der ganze Verein leisten. Trotz schwierigem Start war die Stimmung in dieser Saison ­immer positiv. Dass für die Partie gegen Basel die Tickets so rasch ausverkauft waren, war auch ein starkes Zeichen in diese Richtung.

Ausverkauftes Haus: Das Cupspiel gegen Basel wollten 8000 Fans sehen. Marc Schumacher / freshfocus

Worauf führen Sie dies zurück? Allein an den Resultaten kann es nicht liegen. Aarau ist erst im vierten Heimspiel zum ersten Sieg gekommen.

Ich denke, die Leute sehen, dass zum Wohl des Vereins gearbeitet wird. Es ist nicht unser Anspruch, nach dem Motto «Dabei sein ist alles» zu leben. Wenn wir verlieren, sollen sich die Zuschauer aufregen dürfen, das mache ich auch. Aber wir wollen erreichen, dass es den Leuten nicht bloss ums Resultat geht. Nach einer Niederlage sollen die Fans sagen: Sch…, wir haben verloren, aber wir kommen wieder, weil die Mannschaft und der Verein uns Freude bereiten.

Wie sehr beeinflusst die Stimmung im Publikum Ihre Arbeit als Sportchef?

Der grösste Unterschied zwischen einem Fussballklub und einem KMU sind die Emotionen und die Öffentlichkeit. Wenn es nicht läuft, beginnen die Fans und die Medien zu kritisieren. Dann ist die Gefahr da, dass man anders entscheidet, als man es in einem herkömmlichen Betrieb tun würde. Es ist dann schwierig, einen Entscheid zu fällen, weil man vom Weg überzeugt ist und nicht einen Entscheid zu fällen, mit dem das Umfeld ruhig gestellt wird. Es braucht manchmal Kraft, den eingeschlagenen Weg zu verfolgen und nicht einer bequemen, kurzfristigen Lösung nachzugeben.

Nach der letzten Saison war wohl so ein schwieriger Moment: Ein lautstarker Teil der Fans forderte die Entlassung von Trainer Stephan Keller.

Ich finde, dass unsere Fans die letzten Jahre schon immer hinter uns standen und uns grossartig unterstützten, auch in sehr schwierigen Phasen. Wir waren nicht aufgestiegen, das stimmt. Aber wir haben immer gesagt, dass die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler gut ist. Klar, ich als Sportchef hole die Spieler, aber letztlich ist entscheidend, was der Trainer aus ihnen macht. Und Steph hat die Spieler so entwickelt, dass sie gute Transfers tätigen konnten. Dies war auch für unser Image sensationell.

Sandro Burki ist von der Arbeit von Trainer Stephan Keller überzeugt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Aber letztlich sind für einen Trainer doch vor allem die Resultate auf dem Rasen wichtig.

Beim Resultat ist man manchmal abhängig von Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Aber auf die Entwicklung der Spieler kann der Trainer auf dem Trainingsplatz jede Sekunde Einfluss nehmen. Und da sage ich: Auch in dieser Saison ist es super, wie Steph und sein Staff mit den Spielern arbeiten.

Keller wirkt in dieser Saison entspannter. So lieferte er etwa bis jetzt keine Schlagzeilen wegen Kritik an den Schiedsrichtern.

Entspannt? Ich weiss es nicht. Er ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die sich stets verbessern und weiterkommen will. Das gefällt mir an ihm. Durch seinen Charakter und seine Art wird er womöglich schneller kritisiert als andere. Aber er ist jemand, der sich viele Gedanken macht, auch sich selbst hinterfragt und Kritik sehr ernst nimmt.

Was ist seine grösste Stärke im Umgang mit der Mannschaft?

Die Spieler wissen, dass Steph und sein Staff sie besser machen. Dieser Glaube an den nächsten Schritt, den vermittelt er. Ich nenne gerne Mischa Eberhard als Beispiel. Er hatte im Sommer Angebote von anderen Challenge-League-Klubs. Er wusste, dass in Aarau die Konkurrenz gross sein und er vielleicht nicht immer spielen würde. Aber er wollte unbedingt zu uns, weil er wusste, was möglich sein kann, wenn er sich hier durchsetzt.

