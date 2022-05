Interclub Der nächste Aufstieg ist Tatsache: Die Trimbacher Frauen steigen in die Nati A auf Dank dem 6:0-Erfolg der Trimbacher Frauen gestern Samstag gegen die Girls RV Zürich Tennis steigen sie in die höchste Schweizer Spielklasse auf – und das noch vor der letzten Runde. Fabio Baranzini 29.05.2022, 11.19 Uhr

Valentina Ryser war eine von neun Spielerinnen, die in den ersten vier NLB-Begegnungen für das Team aus Trimbach aufgelaufen ist. Fabio Baranzini

Die bisherige Saison der Trimbacherinnen darf getrost als Matchdemonstration bezeichnet werden. Vier Begegnungen und ebenso viele Siege stehen auf dem Konto des Teams, das von Bartholomé Szklarecki betreut wird. In diesen vier Begegnungen verloren die Trimbacherinnen lediglich zwei Matches. Damit steht bereits eine Runde vor Schluss fest, dass die Solothurnerinnen aufsteigen werden. Und das obwohl das Team erst letzte Saison den Aufstieg in die Nationalliga B geschafft hatte. Wie ist es möglich, dass die Trimbacherinnen zum zweiten Mal in Serie aufgestiegen sind und das erst noch auf diese dominante Art und Weise?

Die Gründe für den Aufstieg

Der erste und wichtigste Grund ist sicherlich die umsichtige Kaderplanung von Bartholomé Szklarecki. Er hat nicht nur ein qualitativ starkes Kader, sondern vor allem – und das ist in der über fünf Wochen andauernden NLB-Saison besonders wichtig – ein breites Kader verpflichtet. Nicht weniger als neun verschiedene Spielerinnen kamen in diesen vier Begegnungen zum Einsatz. So war es möglich, dass trotz Absenzen und Ausland-Einsätzen einiger Spielerinnen immer eine mehr als schlagkräftige Truppe auf dem Platz stand.

Die Trimbacher Teamleaderin Arlinda Rushiti hat in dieser Saison unter anderem Martina Hingis geschlagen. Colin Frei

Der zweite Grund ist die Tatsache, dass der Kern des Aufstiegsteams zusammengeblieben ist. Mit Teamleaderin Arlinda Rushiti, die selbst aus Trimbach kommt, Katerina Tsygourova, die in ihren zwei Jahren in Trimbach kein einziges Match verloren hat, und Aimée Frey, die in dieser Saison ebenfalls zwei Siege in der NLB feiern konnte, sind drei Spielerinnen aus der letzten Saison noch immer mit dabei. Und der dritte Grund: Alle eingesetzten Spielerinnen haben die geforderte Leistung abgerufen, als es draufankam. «Es ist wirklich toll zu sehen, was Bartholomé mit seinen Spielerinnen in dieser Saison geschafft hat. Dass wir auf diese Weise aufsteigen, hätten wir vor der Saison auf keinen Fall erwartet, auch wenn der Aufstieg intern ein Thema war», freut sich Präsident Marco Meyer.

Nachwuchstalent Julia Stusek spielt aktuell noch für Zug in der NLB, wohnt aber in der Region Olten und trainiert in Trimbach. Sie ist ein Thema für die kommende NLA-Saison. Fabio Baranzini

Regionaler Kern als Ziel

Am nächsten Samstag bestreiten die Trimbacherinnen die letzte Begegnung auswärts gegen Lancy-Fraisiers. Doch schon jetzt macht man sich im Verein Gedanken, wie allenfalls ein NLA-Team im kommenden Jahr aussehen könnte. «Für uns ist entscheidend, dass Arlinda Rushiti und die Hägendörferin Anina Lanz, die in dieser Saison neu für uns gespielt hat, weiterhin bei uns spielen. Idealerweise würden auch Tamara Arnold aus Kappel und Julia Stusek, die in dieser Saison noch für Zug gespielt hat, aber mittlerweile in der Region Olten wohnt und regelmässig bei uns trainiert, zum Team gehören. Wenn wir um diese vier regionalen Spielerinnen den Kern unseres NLA-Teams aufbauen können, dann macht ein Aufstieg sicherlich Sinn», blickt Marco Meyer voraus.

Wenn alles optimal läuft, würde der TC Froburg Trimbach tatsächlich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ein Team in der Nationalliga A stellen können. Etwas, das derzeit nur der Zürcher Traditionsclub GC schafft. «Das wäre natürlich genial für unseren Club. Das würde für uns aber auch bedeuten, dass wir in unsere Infrastruktur investieren müssen. Denn die ist mittlerweile in die Jahre gekommen», sagt Meyer. Den Trimbachern gehen die Projekte also definitiv nicht aus.